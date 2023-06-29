ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bayramın ikinci günü bugün... Dünden kurbanını kesip köyüne gidenler anne babasıyla hasret gideriyor şimdi.

Benim gibi anne ve babasını kaybedenler de buruk bir bayram yaşıyor. Mezarlıklar doludur şimdi...

Şehidine, anne, babasına ağlayan ağlayanıdır.

Köy evleri çok güzeldir. Benim büyüdüğüm sarı boyalı evimiz denize bakar. Yeşili delidir, mavisi çılgındır memleketimin. Eskiden dalgaların sesiyle uyurduk.

Şimdi denizi doldura doldura uzaklaştırdılar bizden.

Evimizin avlusunda mutlaka üzüm asması vardı.

Anacığım meraklıydı meyve ağaçları dikmeye.

En çok da Karayemiş ağacımız vardı... Yaz kış karaya çalan yapraklarıyla hışır hışır öterdi.

Çoğunuz bilmez karayemişi ve lezzetini.

Farmakolojik bir meyvedir karayemiş... Diğer adı da taflandır. Anam evimizin çevresini karayemiş ağaçları ile doldurmuştu. İncir, ayva, erik ve dut ta vardı. İki de kiraz ağacımız! Üzüm olmazsa olmazıydı anamın.

Sonbahara doğru evimizin bahçesini esans kokuları sarardı.

Şırası tavada kaynar pekmez olur, ateşinde taze mısır kızartırdık. Tavukları da olurdu anamın...

Onlar yüzünden çakallarla az kavga etmedi...

Bayramlarda akrabalarla dolardı evimiz...

Kurban kesilir, ateşler yanar, etler pişirilirdi.

O güzel günlerden şimdi eseri kalmadı.

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Toplama zamanı gelince bahçeler insan seline dönerdi.Bölge ekonomisinin yarısını çay yarısını da fındık oluşturur.Mübarek çay öyle bir ürün ki havalar ısınınca binlerce dönüm çay bahçesi aynı anda sürgün verir. Çaylar aynı anda toplanmalı ve satılmalı. Aksi halde ürün heba olurdu. Ama o kadar çayı alacak fabrika yok. Mecburen dalında kalır çayların bir kısmı...Yağmurda, çamurda, yakan güneş altında toplanan çayları alım evlerine götürmek de büyük bir dertti.Şimdi 200 lira yevmiye ile çay toplayacak adam bulunamıyor.Aslında işsizlik yok, iş var ama çalışacak insan yok!Kim yapıyor derseniz çay ve fındık toplama işlerini...Ya Afganlar ya da Gürcüler... Birçok işte Suriyeliler çalışıyor. Defolup gitseler işleri yapacak adam yok!

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BAKAN YARDIMCISI SAĞLAM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Gaziantep Valiliğinden tanırım. Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ı da Adana'dan.

Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlı olmasıyla birlikte Sağlam da bakan yardımcılığına getirildi.

Avukat Mehmet Sağlam soyadı gibi sağlam biri...

O yüzden kritik daireler ona bağlandı.

Aslen Elazığlı'dır yani gakkoşdur.

Sağlam 1966 yılında Palu'da doğdu. 1969'da ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti.

İlk ve orta tahsilini burada tamamladı. Sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Bir süre serbest avukatlık yapan Sağlam, 2009 yılında AK Parti Adana İl Başkanlığı görevine getirildi.

2022'de ise TFF PFDK başkanlığına seçildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Sağlam'ın bakan yardımcısı olması kimilerini rahatsız etti. Eskisi gibi at oynatamayacaklar.

Çünkü. İşte Sağlam'a bağlanan kuruluşlar...

Bunlar aynı zamanda şahsına olan güvenin de göstergesi.

Sahil Güvenlik, Nüfus ve Vatandaşlık, Strateji Geliştirme, Destek Hizmetler, Kaçakçılık ve İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama, Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi... Başarılar diliyorum.

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NOT:



İskenderun ile Arsuz'u unutmadık ara verdik.

Ne Davut Bayar'ı unuttuk ne de Sinan Kirmit"i ve

Mahir Taner'i... Yazacak çok bombalarım var.

Yakında başlıyoruz...