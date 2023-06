ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye gelecek!

İsrail Başbakanı Netanyahu, Reis ile bir görüşme ayarlayabilmek için torpil arıyor!

Dünya lideri işte böyle olunur!

Beytüşşebap Kato Dağı bölgesi ve Bestler Dereler bölgesinde, Gabar petrolünün 5 katı büyüklüğünde petrol var. Her an büyük bir müjde gelebilir.

Gabar ve Cudi büyük bir petrol denizidir...

Buradaki rezervin 5 katı büyüklüğünde rezerv de Kato Dağı'nda var. Açılan her kuyudan petrol fışkırıyor.

Birkaç yıl öncesine kadar bu dağlarda askerimizin gezmesi bile güvenli değildi.

Çünkü ABD ve AB, o dağları petrol çıkarmayalım diye PKK'lı çakallara teslim etmişti.

Terörden arındırılan dağlarda petrol arıyoruz şimdi...

Nereden nereye geldik!

PKK'yı o dağlara salanların Reis'i niye istemediği belli oldu.

***

1970'li yılların başında babamın ABD'li Michael Maykıl isimli arkadaşı Of'a geldi.Adam California Üniversitesi'nde profesör ve mükemmel Türkçe konuşuyor. Karikatür sanatçısı olan babamla nerede ve nasıl tanıştıklarını bilmiyorum.Benim hızlı antiemperyalist olduğum yıllar. Rahmetli anacığım misafireyapmış, sofrayı da üst kata çıkarmış. Adamı hemen sorguya çektim.Amacım geliş sebebini öğrenmek. Çünkü benim gözümde o bir CIA ajanı. Babam bir densizlik yapmamdan korkuyor.Banadiyor, ama durmuyorum Maykıl'a;"Diyarbakır'a gideceğim!""Kürtlere İngilizce öğreteceğim!"diyorum.Yüzünü asıyor Maykıl ve babamın kızgın bakışını yakalıyorum.diyor...

***

Aklımızda hep deli sorular...MeselaAçılan kuyuların betonla kapatıldığını öğrendik sonra... ABD'nin uzaydan bölgemizde petrol ve kıymetli madenler olduğunu bildiğini, bu yüzden FETÖ gibi, PKK gibi, DEAŞ gibi terör örgütlerini başımıza bela ettiğini anladık çok sonra.ABD, Maykıl gibi nice ajanı içimize soktu... Fetullah Gülen gibi hainleri de satın aldı. Bize böyle çok kazık attılar!Eski ABD Büyükelçisi15 Temmuz sonrası yazdığımbaşlıklı yazım yüzünden beni tehdit etmişti...Büyükelçiyazdıklarımademişti...Güneydoğu'ya yaptıkları gezilere deMeğer bölgeye nifak tohumları ekerek petrol tarlalarını kontrol altına almışlar...Hatay'da konuşlandırdıkları sözde insani kuruluşlarla da terör örgütlerine kaynak aktarmayı sürdürdüler.

***

Dağlar teröristlerden temizlendikçe bölgede petrol aramaları arttı. Müjdeli haberler de birer birer gelmeye başladı.Şehit Aybüke Yalçın Sahası, Gabar bölgesi ülkemizin gelişimi açısından umut verici. Şırnak bir petrol şehridir artık.Emperyalistler Türkiye'yi parçalamak için önce Kuran'ı yaktılar, sonra Reis'i yemeye çalıştılar.Türkiye'yi parçalayıp Irak, Suriye ve Yemen'e çevirmek istediler! Masayı bunun için kurdular.İncirlik'te bekleyen CIA ajanları, FETÖ'nün uyuyan hücreleriyle gizlice iş çeviriyorlar.Hapse girip çıkan işadamlarına dikkat!Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Tarsuslu uncunu FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapse mahkûm etti...Ama adam hâlâ dışarıda... İstinaf işini ayarlamak için uğraşıyor!