ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye gelecek!
İsrail Başbakanı Netanyahu, Reis ile bir görüşme ayarlayabilmek için torpil arıyor!
Dünya lideri işte böyle olunur!
Beytüşşebap Kato Dağı bölgesi ve Bestler Dereler bölgesinde, Gabar petrolünün 5 katı büyüklüğünde petrol var. Her an büyük bir müjde gelebilir.
Gabar ve Cudi büyük bir petrol denizidir...
Buradaki rezervin 5 katı büyüklüğünde rezerv de Kato Dağı'nda var. Açılan her kuyudan petrol fışkırıyor.
Birkaç yıl öncesine kadar bu dağlarda askerimizin gezmesi bile güvenli değildi.
Çünkü ABD ve AB, o dağları petrol çıkarmayalım diye PKK'lı çakallara teslim etmişti.
Terörden arındırılan dağlarda petrol arıyoruz şimdi...
Nereden nereye geldik!
PKK'yı o dağlara salanların Reis'i niye istemediği belli oldu.
***
1970'li yılların başında babamın ABD'li Michael Maykıl isimli arkadaşı Of'a geldi.
Adam California Üniversitesi'nde profesör ve mükemmel Türkçe konuşuyor. Karikatür sanatçısı olan babamla nerede ve nasıl tanıştıklarını bilmiyorum.
Benim hızlı antiemperyalist olduğum yıllar. Rahmetli anacığım misafire "muhlama"
yapmış, sofrayı da üst kata çıkarmış. Adamı hemen sorguya çektim.
Amacım geliş sebebini öğrenmek. Çünkü benim gözümde o bir CIA ajanı. Babam bir densizlik yapmamdan korkuyor.
Bana "Yorma adamı"
diyor, ama durmuyorum Maykıl'a;
"Yarınki programınız nedir?"
"Diyarbakır'a gideceğim!"
"Hayırdır orada ne işiniz var?"
"Kürtlere İngilizce öğreteceğim!"
"Ulan adamlar Türkçe bilmiyor, onlara ne alaka İngilizce"
diyorum.
Yüzünü asıyor Maykıl ve babamın kızgın bakışını yakalıyorum.
"Bırak yemeğini yesin adam!"
diyor...
***
Aklımızda hep deli sorular...
Mesela "Sınırımızdaki Suriye'de, Iran ve Irak'ta petrol var, bizde neden yok?"
Açılan kuyuların betonla kapatıldığını öğrendik sonra... ABD'nin uzaydan bölgemizde petrol ve kıymetli madenler olduğunu bildiğini, bu yüzden FETÖ gibi, PKK gibi, DEAŞ gibi terör örgütlerini başımıza bela ettiğini anladık çok sonra.
ABD, Maykıl gibi nice ajanı içimize soktu... Fetullah Gülen gibi hainleri de satın aldı. Bize böyle çok kazık attılar!
Eski ABD Büyükelçisi John Bass,
15 Temmuz sonrası yazdığım "İçimizdeki Truva Atı İncirlik"
başlıklı yazım yüzünden beni tehdit etmişti...
Büyükelçi Bass,
yazdıklarıma "masal"
demişti...
Güneydoğu'ya yaptıkları gezilere de "turistik gezi!"
Meğer bölgeye nifak tohumları ekerek petrol tarlalarını kontrol altına almışlar...
Hatay'da konuşlandırdıkları sözde insani kuruluşlarla da terör örgütlerine kaynak aktarmayı sürdürdüler.
***
Dağlar teröristlerden temizlendikçe bölgede petrol aramaları arttı. Müjdeli haberler de birer birer gelmeye başladı.
Şehit Aybüke Yalçın Sahası, Gabar bölgesi ülkemizin gelişimi açısından umut verici. Şırnak bir petrol şehridir artık.
Emperyalistler Türkiye'yi parçalamak için önce Kuran'ı yaktılar, sonra Reis'i yemeye çalıştılar.
Türkiye'yi parçalayıp Irak, Suriye ve Yemen'e çevirmek istediler! Masayı bunun için kurdular.
İncirlik'te bekleyen CIA ajanları, FETÖ'nün uyuyan hücreleriyle gizlice iş çeviriyorlar.
Hapse girip çıkan işadamlarına dikkat!
Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Tarsuslu uncu Ramazan Hıdıroğlu'
nu FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapse mahkûm etti...
Ama adam hâlâ dışarıda... İstinaf işini ayarlamak için uğraşıyor!