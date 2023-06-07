ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

ABD, Türkiye'de seçimi kaybedince işi puştluğa vurdu...

CIA ve MOSSAD, sosyal ağlarda yayınladığı kanlı görüntülerle milletin öfkesini kabartarak sığınmacılar linç edilsin istiyor.

Suriyelilere karşı kışkırtma kampanyası yürütenler, sığınmacıların bireysel hatalarını sosyal ağlarda paylaşarak öfkenin artmasını sağladılar.

Dolaşıma sokulan kanlı videoların nerede çekildiği belli değil.

Ajanlar tarafından dolaşıma sokulan dehşet görüntüleri elden ele dolaşıyor.

İlk videoda Ağrı'da çobanlık yapan sözde Suriyeli sığınmacıların, yanında çalıştığı aileyi katlettiği görüntüler var.

İnsan sabrını taşıran videodaki not da çok kışkırtıcı:

"Ayağa kalkın, yeni bir kurtuluş savaşı vermek zorundayız!" Öfkenin sokağa taşması hâlinde ABD'nin örgütlediği Marksistler ile PKK'lı teröristler sığınmacıları katledecek!

2014'te Selahattin Demirtaş'ın Kobani bahanesiyle yaptığı çağrı benzeri bir kışkırtmayla sokaklar kan gölüne dönecek!

Ali Yalçınkaya isimli Tiktok kullanıcısı ise Hataylı esnaf rolündeki bir provokatöre, Suriyelilerin Atatürk'ten Hatay'ı geri aldığını söyletiyor.

Videoya göre Kırıkhan bile ele geçirilmiş!

İzlerken, "Orası 2. Trabzon'dur, Kırıkhan'a kimse dokunamaz" dedim ama durumu KTSO Başkanı Numan Bölükbaş'a bir sormadan edemedim.

O "Kesinlikle yalan" dedi...

Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılarla ilgili kemikleşmiş yalanlarının kontrolsüzce yayılması sonucu; Suriyelilerin çalışmadan maaşa bağlandığı, bedava ev verildiği, elektrik, su ve telefon faturalarının ödendiği, çocuklarının üniversitelere sınavsız girdiği şeklindeki palavralarının amacı buydu.

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Şimdi gelin sayfanın öbür tarafını çevirelim...Yerli arabamız olur, yerli uçağımız ve yerli silahlarımız da...Ama bu gidişle yerli insanımız kalmayacak gibi!Dünyadan aya otoban yapsanız bu tipleri memnun edemezsiniz!Çünkü lanetli bir kitle var karşımızda...Yerel seçime 10 ay kaldı, millet bunları da sandığa gömecek!demişti.Çok haklıydı. Kimi aydınlarımız Batı'nın manevi ajanıdır; haysiyetten önce banka hesabına bakıyor maalesef!Geldiğimiz nokta bu işte!

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CHP'li başkanlar, belediyenin parasını şahsi reklamına harcıyor.

Aralarında Zeydan Karalar gibi TV kanalı satın alan bile var.

Basıyorlar parayı çıkıyorlar FOX'a, Habertürk'e ve Halk TV'ye...

İsmail Küçükkaya gibilerini ihya edip duruyorlar!

Millet her şeyin farkında ama...

Seçer ve Karalar'ın yeniden seçilmesi mümkün değil.

Belediyelerini akraba çiftliğine çevirdiler çünkü.

Ve kamu parasını aile yakınlarına hortumlatıyorlar!

İşçileri sokağa attılar, kalanlara para ödemiyorlar.

Zeydan Karalar'a servetinin hesabı mutlaka sorulmalı...

Ona "Nereden buldun?" denmeli.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul depremi için 63.5 milyon lira, şahsi reklamı içinse 908 milyon lira harcadı. Tespit edilen bu, ya tespit edilemeyen...

Tarkan'a şuna buna verilen paralar ile fondaş medyaya akıtılan milyonların da hesabı sorulmalı.

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Not:

Adana Şambayat bölgesinde dere yatağında Tepeli İnşaat ve Bakız İnşaat ile Formül asansörleri sahibine ruhsat verilmiş...

Dere yatağına ruhsat verilmiş...

DSİ Bölge Müdürlüğü uyuma!

Bu işte de Zeydan Karalar'ın parmağı mı var yoksa?

İnceliyoruz, haftaya genişçe yazarız!