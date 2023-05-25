ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Adı Birgül Karakaş...

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalemi'ne bağlı Derman Birimi'nde çalışıyor.

Kadın Whatsapp durumunda depremzedelere kin ve nefret kusmuş.

Belki o da bir annedir...

Anneler vicdanlı olur...

Şu sözlerde vicdanın zerresi var mı?

"Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Kilis hepiniz cidden kansız ve soysuzsunuz... 10 deprem bölgesini toplasan bir Diyarbakır olamazsınız net. Tüm Diyarbakır halkını kutluyorum iyi ki varsınız. Şerefli ve onurlu insanlara selam olsun!"

Birgül Hanım, Bay Kemal'e oy verince şerefli ve soylu mu olunuyor?

Kadın anadır, bacıdır kadın, eli öpülesidir kadın!

Kadınlardır dünyayı savaşlardan kurtaracak olan!

Ama belli ki dağdakiler bunun beynini yıkamış!

Bu kadar kindarlık ancak öyle olur!

Emniyet bu kadının GBT'sine bir bakmalı.

Kimdir? Neyin nesidir öğrenmeliyiz?

Zeydan Karalar'ın onu HDP kontenjanından belediyeye aldığı belli...

Karalar'ın PKK sicili de iyi değil.

Çünkü Seyhan Belediyesi'ndeyken resmi araçla PKK'lı teröristin cenazesini taşıtmıştı.

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İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Hatay belediye başkanlarına bol keseden harcamalarının hesabı sorulacak!havasıyla milletin parasını CHP, İP ve HDP'nin kampanyaları için harcadı.Pazartesiden sonra mutlaka denetleme gelecek!Asıl fırtına o zaman kopacak!ABD'nin avcı köpekleri PKK'lı Murat Karayılan, Duran Kalkan, Bese Hozat, Cemil Bayık, Bay Kemal'e böğürerek oy istiyor!O hâlâdiyor...Kimi kandırıyorsun be!PKK/YPG'nin sözde lideri ABD'nin iti Salih Müslüm de,diyor. PKK elebaşı Duran Kalkan,diyor.Bay Kemal,diyemiyor.Korkudan PKK lafını bile ağzına alamıyor!Tırışkadansloganı attırıyor.Hadi ordan... Bu örgüt yıllar önce mevta oldu be!Bay Kemal seçilirse ABD ve FETÖ'ye memleketin anahtarını verecek.Peki; millet bunlara anahtar teslim eder mi?Evladını yetim, eşini dul bırakmak isteyen dener ve görür!Kılıçdaroğlu, seçim öncesi ciddiye almadığı Zafer Partisi'nin kapısında yatıp kalkmasının mükâfatını yanar döner Ümit Özdağ'dan aldı...Özdağ da teröristlerle birlikte oldu.Kimse rehavete kapılmasın; çünkü gün gösterme vaktidir şimdi.

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Türkiye'yi Suriyelilere mülteci kampı yapan kimdi?Bay Kemal'in yol arkadaşı Ahmet Davutoğlu değil miydi?Yadiyerek Türkiye'yi savaşa sokmaya kalkan...At izi it izine karışalı çok oldu çok!A Haber'de Melih Altınok'un programında gördüm.Süleymancılar meğer CHP'ye çalışıyor.İhsan Aktaş, Süleymancıların milletin zekâtıyla İslam düşmanlığı yaptıklarını söylüyor.Bunlar Erbakan Hoca'ya da düşmandı.İslam'a hizmet eden herkese düşmanlar.Süleymancılar 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve Mersin'de CHP'yi; Güneydoğu'da ise HDP'yi destekledi...FETÖ'den farkları yok!Ölümüne CHP'ye çalışıyorlar...5'li çete lafları eden CHP'li Özgür Karabat ise 2 milyar liralık İETT ihalesini İmamoğlu ile birlikte ham hum yaptı.Mersin'de, Adana'da ve Hatay'da da durum farklı değil...Her yerde CHP'li çeteler hâkim.Karabat ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kirli ilişki İSKİ yolsuzluğunu bile gölgede bıraktı.