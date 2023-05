ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

"Masa"nın mucidi ABD Başkanı Joe Biden ve destekçisi Avrupa'yı Reis sevdalıları iyi tokatladı.

28 Mayıs'ta da milletten Osmanlı şamarını yiyecekler. Hırsından deliye dönen Kılıçdaroğlu, "Alo ben Kemal, gelemiyorum" diyerek bu kez camları indirecek!

PKK ve FETÖ ile işbirliği yapmak başına bela oldu.

CHP tabanı büyük hayal kırıklığı yaşadı.

"Fırıldaklık" bunlardaydı, "kumpas", "yalan", "ABD'ye köpeklik yapmak" da bunlara eklenince sonuç kaçınılmaz oldu.

Kemal'in yalanlarına halk inanmadı!

Bay Kemal'e gâvurlar büyük destek verdi.

İngiliz The Economist dergisi "Erdoğan gitmeli" derken Cumhuriyet ve Sözcü gibi yayın organları "Erdoğan'ın kaybetmesi" için bayağı çalıştı.

Yapılan gazetecilik değil nefret kusmuğuydu.

Muhammet Yakut ve Ali Yeşildağ isimli sabıkalı itlerin pehlivan tefrikası gibi iftiralarına Ruşen Çakır, Fatih Portakal, Merdan Yanardağ, Can Ataklı gibi Erdoğan düşmanları bire bin kattı.

Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurdular.

Kandil'in PKK'lı baronları sürekli destek çağrısı yaptı.

Bay Kemal de boş durmadı, PKK'ya özerklik ve af sözü verdi.

Ne yaptılarsa Erdoğan'ın balkon konuşmasına mâni olamadılar. Çıldırıyorlar. Hatta kuduruyiler...

Kılıçdaroğlu masaları yumruklayıp "Burdayım be burdayım" diyerek delirme emareleri gösterdi.

ABD, İngiliz ve Alaman gâvurları da kuduriyi...

***

Sanatçı dediğin, asker ve polis katilleri ile iş tutmaz.Ama bizim sözde sanatçılarımız ise teröristlerle ittifak hâlinde. Bunlardan vatansever olamaz.Her biri ABD ve İngiliz adına çalışan casus gibi.Millet Reis'i kurda kuşa yem etmeyeceğini yine gösterdi ama bu mankafalar bunu anlamadı.Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, oylar sayılırkendiyerek seçimi provoke etmeye kalkıştılar.CHPli İsmail Küçükkaya zavallısı isediyerek ağzı açık kaldı.Reis'e verilen her oy, meczupların ve hainlerin kalplerine saplanan birer hançer oldu.Her oy Kandil'e düşen birer bombaydı.Anketler de yalandı.Söz konususoğan ve ekonomik krizin bir teferruat olduğunu da anlamadı beyinsiz takımı.İlk kez oy kullanan 6 milyon genci bile kendilerinden sandılar.MHP ülkenin sigortası olduğunu yine kanıtladı.Erdoğan sevgisini yenebilecek biri yok!28 Mayıs'ta Erdoğan daha güçlü bir oyla gelecek.Terörist Barış Atay gibi bazı terör seviciler Meclis'e giremedi.Hesap zamanı geldi aman kapıları sıkı tutun kaçmasınlar...

***

Velhasıl millet hem ABD'ye hem Avrupa'ya hem de PKK ile iş tutan Bay Kemal'e iyi bir ders verdi.Anketinde Millet İttifakı'nı yüzde 60 gösteren Kemal Özkiraz, İnce'ye kumpas kurduğu için içeri alındı.FETÖ fareleri, kaset işlerine meraklıdır.Daha önce de yazdım, Fetullah Gülen'in elinde bir porno kanalını 10 yıl idare edecek kadar kaset var.Adamın arşivinde nice iş insanının, siyasetçinin, sanatçı ve gazetecilerin porno kaseti var.dendiğinde olağan şüpheli olarak karşımıza hep FETÖ'nün çıkması bundandır.Bunun için Kılıçdaroğlu, FETÖ'ye toz kondurmaz...Muharrem İnce'ye yapılan porno iftirasının failinin FETÖ olduğunu özellikle söylemedi.Demedi, çünkü işine gelmedi...Kendisi de CHP'nin başına böyle bir kasetle geldi.Yine kasetle cumhurbaşkanı olmaya kalktı.Ama yemedi...