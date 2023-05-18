ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Partiyi perişan eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu göndermek için CHP'liler bile Reis'e oy verecek...

Konuştuğum partililer böylesine kararlı.

Bay Kemal yüzünden parti bitme noktasına geldi.

Sıfır oyu olan partilere bol keseden milletvekilliği dağıttı.

Yılların CHP'lileri burnundan soluyor.

Bay Kemal bu yüzden 2. turdan korkuyor.

Selahattin Demirtaş'tan tweet atmamasını, Kandil'in baronlarından da açıklama yapmamasını istedi...

Adamda moral sıfır.

Masayı yumruklaması aynı zamanda parti içindeki muhaliflere gözdağı idi!

14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünen "İhsan Kalkavan" gibi birçok FETÖ'cü Dedeağaç'a kadar geldi.

Bulgar ve Yunan sınırı da firari FETÖ'cülerle dolmuştu.

Kılıçdaroğlu kaybedince mecburen geri döndüler.

FETÖ'cü Cehveri Güven itinin isteği üzerine Almanya'da Turkuvaz Medya temsilcileri gözaltına alındı...

Reis sevdalılarına baskı da yapar Almanlar.

Daha güçlü bir katılımla meseleye sahip çıkmak lazım!

Kılıçdaroğlu'na gelince ne yaparsa yapsın tabanı ile vatandaşın gözünde itibar ve güven kaybına uğradı.

Seçmen siyasetçide güven arar, bunda zerresi yok!

Ne vaat ederse etsin işi bitmiştir onun.

Seçimi kaybeden Bay Kemal, sıfır çeken DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye bol keseden koltuk hediye etti.

Yıllardır CHP'de siyaset yapan çok kişiyi ise insan yerine koymadı.

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PKK'ya arka çıkarak milletin gönlüne girilmez!Ancak güvenilir ve saygınsanız gönüllere girersiniz.Bay Kemal'de ikisi de yok!Çünkü adam yalanı peynir ekmek gibi yiyor!Milliyetçi oyların ayak seslerini duyuyorum.Kılıçdaroğlu'nun karşısında saf tutuyorlar.Ekrana çıkmak için büyük paralar harcayan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'da CHP'nin oyunu düşürdü.Şimdi oy karşılığı alışveriş kartı dağıtarak seçmene rüşvet veriyor.Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden Karalar'ı da korku sardı.Şehrin muhtelif yerlerine büfeler koydurdu.Beyazevler kavşağından Adnan Menderes Bulvarı'na, Turgut Özal Bulvarı'ndan Medline Hastanesi'ne kadar birçok yerde yeni ruhsatlar verdi.Buralar dağdan inmiş PKK'lı tiplerle doldu. Polisinkontrolü yapması şart!Zeydan Karalar, billboard ihalesini niye iptal etmiş?Oğlu Mert'in billboard işiyle alakası da araştırılmalı...

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Vahap Seçer de seçimde belediye kasasından dağıttığı paralarla Mersin'i toparlamaya çalıştı.

Herif, eşi ve yakınlarına kıyak çekmeden duramıyor.

Pornosu elden ele dolaşan bir kadını belediyede müdür olarak hâlâ nasıl tutuyor?

ÇED raporsuz metro işine başlanmış...

Ne dolaplar döndürüyorsun Vahap efendi?

Tarsuslu hemşerisi Olcay Tok...

Adam önceden asayiş şube müdürüydü.

Sonra Mersin Belediyesi'ne sekreter olmuş.

Ve orada da almış yürümüş.

Asayişe baktığı zamanlar neler götürdü Allah bilir?

Karısı Rahime adına Mezitli'den ev ve arazi aldı.

Hesap soran olmadı. Onun da bildikleri var çünkü.

Ama arazi alan yalnız o değildi ki...

Uyanık danışmanı Ertan Liman aynı yerden karısı Nevis adına onlarca dönüm arazi aldı.

Ulaşım Daire Başkanı Ersan Topçuoğlu durur mu, o da eşi Elife adına 9 dönümlük bir araziyi kapattı.

İmar tadilatıyla buralar yakında konut ve ticari alana dönüşecektir.

Dürüst CHP'ye bakın siz...

Atalarımızın "Hırsız hırsıza yoldaştır" sözü aklıma düştü birden.

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Not:

Yakında Hatay'ın Arsuz ilçesindeki arazi çetesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşaatlarda kullanılan "Matkim" markası ile ilgili söyleyeceklerimiz var.