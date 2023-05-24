ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Yarışacak iki aday var...

Biri yalancılar kralı "Çarkçı Kemal"!

Diğeri yalan söylemeyen "milletin adamı" Erdoğan!

Pazar günü iki adaydan birine oy vereceğiz!

Sinan Oğan'ın Reis'e destek açıklaması moralleri bozdu.

Ama CHP'liler de Bay Kemal'e "Seyit Rıza'yı, FETÖ'yü ve PKK'yı da al Atatürk'ün partisinden defol" diyor!

Bu kadar şirazeden kayarsanız olacağı budur!

Kılıçdaroğlu, vatandaş nezdinde bayağı itibar kaybetti.

PKK'lı ile PKK'lı, siyasal İslamcıyla İslamcı olursanız ve FETÖ'ye arka çıkarsanız gönüllere giremezsiniz!

Gönüllere güvenilir ve saygın olursanız girersiniz!

Bu ikisi de Bay Kemal'de yok!

Birgün, Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri ile fondaş medyanın yalan haberleriyle oy avcılığı yapması da onu kurtarmayacak!

Millet yalan söyleyeni sevmiyor.

Korku ve tehdit salarak da seçim alamazsınız!

Şimdi de milleti Hizbullah'la korkutuyorlar.

Devlet bu örgütü seneler önce bitirdi be!

Ama CHP'nin ortağı PKK hâlâ var ve daha dün Şırnak'ta 5 kahramanımızı şehit etti.

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Pazartesi sabahı PKK ve FETÖ'nün kucağında uyanmak istemiyorsanız rehaveti üzerinizden atın!Alınması gereken oy 0.5 değil, yüzde 50+1'dir!Unutmayın, 8 milyon oy kullanılmadı!1 milyona yakın geçersiz oyu hesaba katın!Sinan Oğan'ın oylarını ona ilave ettiğinizde, ulaşılmayan 12 milyon oyun kenarda durduğunu göreceksiniz! Bu kadar oyla her şey değişebilir!Uyumayın, silkinin ve sandığa gidin!Sandıkları da davaya sahip kişilere emanet edin!Unutmayınpusuda bekliyor!

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CHP'nin ajansı yine" peşinde.CE HA PE'nin tetikçileri Adana'da, Yüksek Seçim Kurulu'nun Reis'e tahsis ettiği billboardlardaki afişleri kesti.Aynı şey Mersin'de de var!Reis'in afişlerinin üzerine Bay Kemal'in afişini asanlar, AK Parti görevlilerince suçüstü yakalandı.Tezgâhı Mert Karalar'ın yönettiği iddia edildi.CHP'li belediyeler illegalitenin merkezi oldu!İki yıldır billboard ihalesinin niye yapılmadığı belli oldu!Mert Karalar, Cem Oğulhan, Umut Şenol ve Semih Dizidar isimli şahıslar işgaliye parasıyla billboardları kullanıyor.Haliyle milyonlar da ceplerine iniyor!Başkan Zeydan Karalar, Bay Kemal'e oy verilmesi karşılığındarüşvet olarak dağıtıyor.Muhtarlara da,diyor.Oy için rüşvet dağıtan başkan, işçilerin 2022 ve 2023 yıllarına ait mesai ve ikramiyelerini ödemiyor ama!Vicdansız herif, belediye işçileri kan ağlıyor kan!

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Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'teki konuşmasını seçim öncesi yapsaydı bu iş ilk turda biterdi.İyi konuşuyor ve işi de biliyor çünkü.dedi.Utanmazlar, Erdoğan'a nasıldiyorlar.Nasıl diktatör ki sonuca yarım puan ilave edemedi!Hem Reis kimi işinden etti?Kimin hayatına müdahale etti?Kimin içkisini elinden aldı?Kılıçdaroğlu'nun arka çıktığı PKK ve FETÖ'yü bitirdiği için mi diktatör!Yoksa doğalgaz ve petrol bulduğu için mi?Ya da emperyalizme haddini bildirdiği için mi?Hangisini yaptığı için diktatör söylesenize...