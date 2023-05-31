ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Seçim öncesi her türlü pisliği yaptılar...

Reis'i devirebilmek için sokağı adres gösterdiler...

Bürokraside gözü başı oynayan çoktu!

Bay Kemal'e yalan bilgi aktaran hain de...

Kimi valiler halktan kopuktu, kriptolarla sıkı fıkıydı.

CHP'li başkanların yaptıklarına göz yuman oldu.

Ama hepsi topun ağzında şimdi...

Korkudan tir tir titriyorlar!

Unutulacak, üstü kapatılacak zannetmesinler!

Erdoğan'a ve devlete karşı açıktan cephe alan, tiyatrocu, sunucu ve sanatçı tayfasının; dolarla maaş alan gazeteci kılığındaki kansızların; sanatçı kılığındaki vatan düşmanlarının da hesabı görülecek!

İpini tutanlar, kemik yalatanlar da ters köşe olacak!

Yalan söyleyip iftira atmak neymiş anlayacaklar.

Pazar gecesi yaşananlar seçim sevinci değil, Malazgirt'ten çıkış benzeri bir şeydi... Ya da Çanakkale'den geçiş veya 15 Temmuz gecesinden bir enstantane!

Millet ne kazandığının farkında!

Çekilen halaylarda bunun işaretiydi.

Seçim günü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, oy başına 200 lira rüşvet dağıttı...

Rüşvetle KK'ya oy alan belediyeler az değildi.

Reis "Topunuz gelin" dedi, kırk dokuz düvel birleşti.

Süleymancılar, Furkancılar CHP için çalıştı, PKK'ya bile oy verdiler...

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Adana, Mersin, İstanbul ve Ankara...Bu belediyelerdeki yolsuzluklar ayyuka çıktı.Bazı CHP'li başkanlar Karun kadar zenginleşti.Yapılan hırsızlıkların, alınan rüşvetlerin, adrese teslim ihalelerin hesabı mutlaka sorulmalı.Gözlerine yumruk yemiş gibi olmalı bu kafatasçı başkanlar!Kayyum gelmeli kayyum.AK Parti içinden bunları koruyan var diyorlar!Doğru olduğunu sanmıyorum.Çünkü AK Parti Adana il BaşkanıCHP'liın peşini bırakmıyor!Billboard ihalesinin ertelenmesinin, Reis'in afişlerinin yırtılmasının, KK'ya oy vermeyen belediye çalışanlarının işten atılmakla tehdit edilmesinin ve muhtarlara oy karşılığı hizmet gibi skandal konuların hesabını soracak!Başarılı başkanişi sonuna kadar takip edecek!Bu durum kayyuma kadar gidebilir.ın adamı seçim sırasında bir marketin hediye çeklerini Bay Kemal'e oy karşılığı dağıtırken polis tarafından suçüstü yapılması tesadüf değil.

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10 ay sonra yerel seçimler var...Hırsız ve rüşvetçi başkanlar tek tek teşhir edilecek!Adana Büyükşehir Belediye Başkanıın mal varlığındaki bu büyük artış mercekaltına alınmalı.düne kadar Çukobirlik'te çalışan sıradan bir elemandı.Eski bir arabası vardı. Bugün altında birkaç milyonluk araba var.Pasta Bahçesi bitişiğindeki 50 milyonluk Onurköy villalarından nasıl aldı?Diğer gayrimenkullerini saymadık daha...Başkan seçildikten bir yıl sonra 7.10.2020 tarihinde Ostim İvogsan Arı Sanayi Sitesi 708 Sokak. No: 34'teki Başkent Pres Çelik Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Şirketi'ni hangi parayla aldığını da!Herif maaşıyla bu milyarlık serveti nasıl yaptı?11'li çetenin çirkin ve yıkıcı yüzü ortaya çıkarılmalı...Reis bunları önce tek tek yeniyordu, şimdi tümünü birden yendi...Terör örgütleri PKK, FETÖ ve DHKP-C kaybetti.Türk ve İslam düşmanları da kaybetti...Kandil'deki PKK baronları diken üstünde...ise koğuşunun duvarlarını yumrukluyormuş!Gardiyanlara,diye bağırıyormuş!Onca insanın katili kodeste çürüyecek!