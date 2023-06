ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Whatsapp ve Facebook'ta dolaşıma sokulan videolarla göçmenlere yönelik katliam yapılması amaçlanıyor.

Suriyelilerle ilgili profesyonel çekim videolarıyla milleti göçmenlere karşı kışkırtma harekâtı başladı.

Kanlı kesmeli videolar sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Muhalefet, mülteci sorununu gündeme taşıyarak milletten oy istedi. Beklediklerini alamayanlar ve yabancı ajanlar şimdi de kanlı-bıçaklı videolarla göçmen katliamı yapılması için harekete geçti.

Güvenlik güçleri bu videoları yapan ve yayanlara karşı uyanık olmalı.

Şahsen bana yollanan videoyu izlerken yüreğim acıdı. Sonuna kadar videoyu izleyemedim bile.

Vakit geçmeden önlem alınmalı.

Videoları yayanlar hakkında gereken yapılmalı.

***

nun,nun aldığı sonuçtan memnun gibi bir hâli var.Bu gibi durumlarda bizim oralarda şöyle derler: Çakaladiye sormuşlar, o dademiş...Yanidemek istemiş çakal!de mağlubiyete sevinmiş görünüyor.Uşak, CHP'nin başına geçmenin peşinde.Kendiniya dasanıyor.nun hem onu hemyapacağının farkında değil.Halbuki Bayin en iyi yaptığı iş budur!İnsan yiyen bir terminatördür o!Kimleri yemedi ki?i mi yiyemeyecek?nu devirip yerine geçebilecek biri henüz anasından doğmadı!Adam 14 yıla 12 yenilgi sığdırdı ve hâlâ orada.CHP'de göğüs göğüse çarpışma yaşanıyor.Sinsi sinsi harekete geçtiler...Ortalık çok karışık!CHP resmen gruplaşmalara ayrıldı.

***

Bunlar suçu işler, kenara çekilip seyrederler...

Ama ifşa edilmekten rahatsız olurlar!

Deveyi havuduyla yutmaktan da geri durmazlar!

Misal Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar... Adamın oğlu belediyenin içinde...

Afiş işleri onda... Onu oradan niye uzaklaştırmaz?

Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tüm akrabaları belediyede. Bunları ifşa edince bizi davalarla susturmak istiyorlar. Susar mıyız hiç?

Karalar, PKK'lı terörist Fatma Eylem Ataş'ın cenazesi için araç tahsis etti!

Bu terörist, devleti ortadan kaldırmaya yönelik silahlı bir eylemci idi. Nitekim Suriye'de Mehmetçik'e kurşun sıkarken etkisiz hale getirildi.

Karalar, teröristin cenazesi için devletin aracını nasıl tahsis etti? Üstelik araca PKK paçavraları asılmasına nasıl göz yumdu?

Mersin'de Vahap Seçer, Adana'da Zeydan Karalar, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, terör örgütlerine bundan sonra daha çok destek olacaklar!

Çünkü yerel seçimlere az kaldı...

Adana'da Birgül Karakaş isimli belediye çalışanı, depremzedelere yönelik çirkin sözler sarf etti.

Zeydan efendi, kadın hakkında hiçbir işlem yapmadı...

Buna karşılık şehit eşini belediyeden attı...

İstedikleri kadar beni dava etsinler...

Yaptıkları yolsuzlukları, adrese teslim ihaleleri bir bir yazmaya devam edeceğim!

***



Not:

Reis'in seçimi kazanması hemen her kesimde büyük mutlulukla karşılandı.

ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, seçim sonrası Ayasofya Camii'nde on bin kişiye lokma dağıtarak seçim galibiyetini kutladı.

ARBEL Bakliyat ve ARBELLA Makarna olarak üç bin çalışana da erzak kolisi dağıttı.

Seçim öncesi gerginlik, yerini huzura bıraktı...