ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Milleti hiç takmıyorlar!

Sonra "Niye oy alamıyoruz?" diye kızıyorlar!

Milletin adamı yemin ederken sen ayağa kalkmazsan, insanları "yok" sayarsan, millet de seni "yok" sayar!

Vatandaşın ne derdiyle ilgilenirsiniz ne de sevincini paylaşırsınız!

O kadar çok örnek var ki anlatabileceğimiz!

CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, binlerce insanın can verdiği depremde enkaz altında kalan canlarla değil para dolu çantasıyla ilgilendi.

Yıkılmak üzere olan eve iki itfaiyeciyi sokup çantasına kavuştu.

Ama depremde enkaz altında kalan oğlu ölen Hüseyin Ata Kaşgöz'e cenazesini taşıyacak bir araç vermedi.

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Hatay'ı yerle bir eden depremde belediyeye ait iş makinelerini can kurtarmaya değil yıkıma gönderdi.

"Kurtaran yok mu?" feryatlarına aldırmadan galerici arkadaşının isteğiyle yurt binasını yıktı.

Galericinin hatırı, enkaz altında kalan canlardan önemliydi demek!

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Zeydan efendi, yapımını durdurduğu Başkan Erdoğan tarafından yapılanne belediye otobüslerini sokmuyor! Vatandaşları köprüden geçirtmiyor...Reis'in yaptığı eseri vatandaşların görmesine mâni oluyor.Hem yapmıyor hem yapılana da sansür uyguluyor.Reis'in afişlerini de indirtmişti ama seçimde ağzının payını aldı.Adam, şoförlerinededi.Şoförler de, güzergâhları üzerindeki köprüyü kullanamıyor, otobandan giderek yolu 5 kilometre daha uzatıyor.Bu hem vakit hem de yakıt kaybına sebep oluyor. Oysa bir milyon hastaya bakan Şehir Hastanesi'ne en kolay ulaşım o köprüden sağlanıyor. Aynı şekilde o köprü Çukurova Üniversitesi, Stadyum, Yeni Adliye Binası ve Bölge İdare Mahkemesi gibi kurumlara ulaşmakta kolaylık sağlıyor.Köprünün yapılma amacı da buydu zaten.Adamdaki partizanlığa bakın siz!

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in akrabaları, belediyede cirit atıyor.Mersin Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, MESKİ Başdanışmanı Ertan Liman ile Ulaşım Daire Başkanı Ersan Topçuoğlu, eşleri adına milyonluk araziler aldı...Seçer'den ya da başka bir ilgiliden ses çıktı mı?diye soran oldu mu?Aynı şekilde pornosu elden ele dolaşan bir kadın hâlâ belediyede müdürlük yapıyor.Kadını neden görevden almıyor?Çünkü kadının birlikte olduğu şahıs, eşinin bir yakını... Ama Seçer, milliyetçimuhafazakâr işçilere mobbing uygulamadan edemiyor.Depremde 6 yakınını kaybeden güvenlik görevlisiyü, taziye telefonlarına cevap verdiği için işten atıyor!Böylesine vicdansızdırlar işte.Adamlar PKK sempatizanlarına böyle yer açıyor.Geçen yıl Kurban Bayramı kutlaması için hazırlattığı afişlerde terör örgütü PKK'nın açık reklamını yaptılar.FETÖ'nün Belediyeler İmamıile ilgili savcının hazırladığıiddianame kabul edildi...Karaarslan ile işbirliği yapan İstanbul, Adana, Aydın, Sarıyer gibi belediye başkanları hesap verecek. Kendilerini dokunulmaz sanıyorlardı. Zeydan Karalar, FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın ortağı Mehmet Sinan Koraltan'ı, niye ASKİ'de Teftiş Kurulu Başkanı yaptığını mahkemeye anlatacak.