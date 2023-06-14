ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

PKK şehirlerde legal görünümlü yapılaşmaya gidiyor!

Örgüt adamlarına eğlence mekânları satın aldırıyor!

Bu sinsi stratejiyle hem taraftarları zenginleşiyor hem de ülke çapında eylem planı hazırlanıyor!

Yani FETÖ gibi "ticaret" kılıfıyla bir nevi "üsler" kuruyorlar.

İstanbul, Antalya, Bodrum ve Marmaris gibi turistik yörelerdeki eğlence ve konaklama sektörlerini tek tek satın almaya, yiyecek ve içecek sektörüne girmeye başladılar.

Örgüt bu yeni stratejiyle eğlence mekânlarını uyuşturucu pazarına dönüştürüyor!

FETÖ de örgütünü yeniden yapılandırmanın peşinde.

Fetullah Gülen, Türk'e Türk, Müslüman'a Müslüman, Yahudi'ye Yahudi, Hıristiyan'a Hıristiyan gibi görünen bir şeytandı. Amacı Türk'ü devletinden, Müslüman'ı da dininden etmekti.

Uydurduğu dinle, bu güzelim vatanı ABD'ye peşkeş çekecek!

Churchill, "Biz Çanakkale'de Allah'la savaştık! Allah'la savaşan kaybetmeye mahkûmdur" demişti.

Gülen iblisi de 50 yıldır haşa Allah ile savaşmaktadır.

15 Temmuz'da kaybetti, yine kaybedecek!

Enver Altaylı, Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov ve CIA ajanı Ruzi Nazar'la Fergana Vadisi'nden hemşeridir.

Hakkında uzun uzadıya yazı yazmaya gerek yok. ABD'ye rapor yazan, FETÖ'ye çalışan, yanında Alman ve CIA ajanlarının cirit attığı bir isimdir Altaylı. Başkan Erdoğan, 21 yılda Enver Altaylı gibi nice azılılarla savaştı, hâlâ savaşıyor!

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Altaylı'nın kardeşi Taha, Kazakistan'ı yurt edindi!Altaylılar, İsmail Kavuncu ve İP'li Buğra Kavuncu ile akrabadır.Taha Altaylı, Almatı'daisimli restoran açmıştı!Orasıolarak da bilinir!Kazak bankasının 50 milyon dolar dolandırılma işi ne oldu?Biraz da CIA'nın 1970'ler Türkiye'sinde yaptıklarına bakalım...Sivas, Maraş, Malatya, Çorum, Erzincan gibi kitlesel çatışmaların yaşandığını Z kuşağı bilmez!Bahçelievler'de TİP'li öğrenciler Serdar Alten, Hürcan Gürses, Efraim Ezgin, Latif Can, Osman Nuri Uzunlar'ın vahşice katledilmelerini de.İTÜ'deki bombalı saldırı, Abdi İpekçi dâhil onlarca gazetecinin, akademisyenin ve sanatçının katledildiği yıllar ve Taksim'deki 1 Mayıs katliamı...CIA'nınnin Türkiye ayağı Fetullah Gülen ve Enver Altaylı'dan oluşmuştu!

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Başkan Erdoğan, 15 Temmuz sonrası Türk cumhuriyetlerinedemişti.Şeytanın Türkiye gibi her yerde uyuyan hücreleri var!Boşluk bulduklarında dalacaklar!Millet İttifakı kazansaydı infaz listeleri bile hazırdı.FETÖ, Kırgızistan'da hükümete darbeye hazırlanırken suçüstü olmuş!Kırgızistan, FETÖ'nün güçlü olduğu bir ülkedir.Firari örgüt üyelerinin çoğu buradadır.Zeki Pilge'nin yaralandığı, CEO Hayri Ersoy'un öldüğü suikast için bir milyon dolara Ali Başaran isimli tetikçiyi kiralayan firari Müjdat Güler de buradadır.MİT, FETÖ'nün Orta Asya imamıyı paketledikten sonra yerine Kazakistan İmamı Aydın Atalay ve İshak Macit geçti.Bu ikili Bişkek'te FETÖ'nün kara para trafiğini yönetiyor!FETÖ, Kırgız yönetimine İnandı'yı verdiği için çok kızgın.Yeni CHP yine FETÖ/PKK/DHKP-C ile ortak hareket edip Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynayacak!PKK'nın ticari yapılanması da bu amaca yöneliktir.Seçim öncesi kafa kaldıran FETÖ'nün kabuğuna çekildiğine bakmayın! Darbe girişimini sinsice hazırlayıp ansızın geldiler!