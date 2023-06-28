ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Ekrem İmamoğlu belli ki Meral Abla'sına güveniyor; siz kime güveniyorsunuz beyler?

Zeydan Karalar ve Vahap Seçer sözüm size...

Bu kibir abidesini nasıl desteklersiniz?

İşi gücü bırakıp Ekrem için delege avına çıkmanın bedeli olmaz mı sanıyorsunuz!

Ekrem'in bir tane yoldaşlık tavrını gösterin bana...

Adamda ideoloji yok ki... İmamoğlu'nun sol görüşe yakınlığına dair tek bir ipucu yok! O bir tek küfrü bilir!..

En önemlisi, adamın bir kibir abidesi olmasıdır!

İkitelli'de günlerce yanan 6 katlı binayla ilgili işyeri çalışanının "Yangın bitti, yeni mi geliyorsunuz?" sözlerine kameralar karşısında "Seni duyamıyorum" diyerek dalga geçmesini unuttunuz mu?

Adam kibrin heykeli gibi... Çok pişman olursunuz!

Kaldı ki Kemal Kılıçdaroğlu da bunun hesabını sorar!

Sosyal medyadan esen rüzgâra göre kendine yön tayin eden birinden değil başkan, minibüs kâhyası bile olmaz.

Delegeler Kılıçdaroğlu'nu destekler, belki çok azı Ekrem'e oy verir! Bay Kemal, sessiz katil olarak bilinen anakonda yılanı gibi muhaliflerini tek tek yutacaktır!

Karalar ve Seçer'in de kellesini alacaktır!

Kaldı ki aday olsalar bile millet onlara oy vermez!

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Yaniden bir cacık olmaz, boş adamdır!CHP'liliği bile tartışmalıdır!Fırsatlar rüzgâra benzer, marifet onu tutmaktadır!Ekrem efendi elindeki büyük fırsatı kaçırdı.İstanbul gibi bir kadim kente belediye başkanı oldu ama 4 yılını laklak ederek boşa geçirdi.diyerek patronuna kibirli meydan okuması, şahsiyetine çarpıcı bir örnektir.Kendi reklamı için düzenlediği etkinliğenun gönderdiği mesajı bile okutmadı.diyerek mevzuya balıklamadaldı...Bu adambaşkan olmaya kalktı?ı cumhurbaşkanlığına taşıyan yol belediye başkanlığından geçti.Ekrem ise zamanını alavere dalavere ile geçirdi.Seçimlerde Kılıçdaroğlu ile birlikte gezilere çıkan o değil miydi?Yoksa dublörü müydü? O kaybetmedi mi yoksa?Adamın her şeyi gibi soyadı da sahte...Asıl soyadıdır, iş yapamayıncasoyadını aldılar. 15 Temmuz kahramanıin adını vermediği caddeye Türklerin katili olanun heykelini diken adamdır

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Son bir not:FETÖ'nün 2000-2016 yılları arasındaki 16 yıllık istihbarat arşivinin hafıza kartını saklayan kişi öttü.Devlette gizlenen kripto elemanları deşifre etti.Polis ve asker içinde saklanan örgüt üyeleri ifşa oldu.İş dünyasındaki elemanlar da. CHP içindeki FETÖ'cüleri görünce çok şaşıracaksınız!Beş yıl sürecek iç temizliğimiz başlayacak!Cumhuriyet tarihinin en büyükoperasyonu olacak bu!İçimizdeki keneleri sırtımızdan ayırma vakti geldi.Habis urlar kesilip atılacak!Başını kaldıranın, göğsünü yaracak devlet!Sis dağıldı artık garson çay getir içelim!..Yakında kıyamet kopar... Tutuklamalar başlar...Kimdirler, nerelerde çalışıyorlar biliniyor...Kaçmasınlar diye sınır kapılarına isimleri bile verildi.320 bin isim ve 50 bin dosya... Aralarında FETÖ'nün fuhuş elemanları da var...Kimlerle evlendirildikleri de...Kurban Bayramı'nız mübarek olsun muhterem okurlar.