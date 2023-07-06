ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Arazi hırsızları deprem sayesinde "yırttık" zannediyor...

Devlete ait milyarlık arazileri sahte belgelerle çalıp satan çetenin enselenmesi deprem olmasaydı an meselesiydi. Ne ben ne de avukat Necati Yıldız'ın bu çetenin peşini bırakmaya niyetimiz var!

Böylesine büyük bir vurgunu Türkiye hiç görmedi!

Çete, devletin arazilerini sahte belgelerle çaldı...

Lütfü Savaş'ın bile arazi topladığı güzel bir ilçedir Arsuz...

Demir-çelik sektörünün kalbi İskenderun'un komşusudur...

Bazı yargı ve tapu görevlilerini paraya boğan çete, Corcet Sayek adlı kadının sahte mirasçıları adına tapu devri yaptı.

Üstelik arazilerin üzerinde "satılamaz" şerhi varken...

Gasp 100 yıldır sürüyor! Tapuları üstüne geçiren Corcet'in üst ve alt soy bilgileri de sahte.

Corcet'in alt soyu da çakma.

Emlakçı Sinan Kirmit ile Davut Bayar'ın alıp sattığı arazileri Lübnan üzerinden aklama çabaları ise nafile.

Arazileri devlet geri alacak, sahtekârlar gereken cezaya çarptırılacak!

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Nüfus kayıtlarına göre Corcet'in 4. kuşaktan büyükbabası Abdullah, 3. kuşaktan büyükbabası Boutros Sayek Circi Sayek ve Seman Sayek 'miş.Hepsi yalan; çünkü Corcet'in amcası Kozma Sayek 1900'lerin başında İskenderun'daki ABD Konsolosluğu'nda arşiv (tapu-nüfus) memuru olarak çalışıyordu.Sahte tapular yaptığı yönünde şikâyetler gelince Osmanlı hakkında soruşturma açtı. Yapılan incelemede şahsın verdiği bilgilerinin tamamının sahte olduğu ve dolandırıcı biri olduğu belirlenince İskenderun'dan sürgün edildi.Kozma Sayek'in işe girerken verdiği nüfus bilgileri bile sahte.Osmanlı arşiv belgelerine göre; yapılan gizli soruşturmada, şahsın İskenderun doğumlu olduğu, babasının da Abdullah değil İsa (Sani) Efendi olduğu, gerçek isminin ise Kozma Sani olduğu, Türkçe, Arapça, Fransızca, İtalyanca bildiği belirlendi.

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Üçkâğıtçı Kozma, birçok kez İskenderun'dan sürgün ediliyor!

Ama Fransızların Hatay'ı işgaliyle geri dönüyor.

Gelir gelmez de Butros oğlu Abdullah'ın arazilerine çöküyor.

Ardından Butros oğlu Circi Yakup'un, sonra Nasrullah'ın arazilerine çöküyor.

Arazilerin asıl sahibi Circi oğlu Seman ile Yakup Kılınç ve Vehbi oğlu Kostantin Zirek'tir.

Gaspçı Kozma, başka ailelerin de hem baba hem anne tarafının arazilerine çökmüştür.

Adam sahtekârlıkları Sayek soyadıyla yapıyor.

Araziler Sayek'lere ait olmadığı gibi kendisi de Sayek değildir!..

Soyadı Kanunu olmadığı için kendi soy şeceresini Sayek yapıyor ve binlerce dönüm araziye böyle çöküyor.

Araziler baba tarafı Kılınç ve anne tarafı Zirek olan kişilerindir.

CHP'li Sayek ailesi ise gasba bile bile seyirci kalıyor; çünkü bu durum işlerine geliyor.

Gerçek vârisleri arazilerin peşinde devletten yardım bekliyor.

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ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın Mersinli politikacı sevgilisi kim? Adamın Mersin sevdası boş değilmiş...

2- Mahir Taner'e ait inşaatlarda kullanılan yapıştırıcı Mat-Kim'in depremde duvarları çatlattığı iddiaları var.

3- Mersin Sağlık Müdürü ve Adana'daki bazı doktorlarla ilgili müthiş şeyler duydum...

4- Delege avcısı Vahap Seçer hangi şirketin ortağı? Mersin Taşucu-Ovacık arasındaki kıymetli hazine arazisi hangi şirkete bedavaya verildi? CHP mebusu Gülcan Kış bu şirketin ortağı mı?

Daha birçok şey... Haftaya başlıyoruz.