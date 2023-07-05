ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

MİT, Suriye'de YPG/PKK'lı teröristleri tek tek avlıyor!

MOSSAD ve içimizdeki yabancı ajanlara da nefes aldırmıyor!

Fırat'ın doğusundaki PKK dağ kadrosunu temizleme işi epey hızlandı, sıra büyükbaş PKK'lılarda!

Alman istihbaratı, MİT'in Gülen ve PKK teröristlerini adım adım izlediğini açıkladı.

Kuran'a saldırmalarının sebebi İslam'ın dalga dalga yayılmasıdır.

Reis'e yapılan saldırıların nedeni ise bir sözüyle Müslümanları ayağa kaldıracak dünyadaki tek lider oluşudur!

Reis'in gölgesi bile korkutuyor!

CHP İslam'a, köprüye, HES'lere, otobanlara, kanala, şehir hastanelerine, SİHA'lara, örf ve âdetlere karşı olacak, sonra "Bay Kemal seçimi niye kazanamadı?" diyecekler! Ekrem efendi, Kılıçdaroğlu dans ve heykelle mi seçimi alacaktı? Ekrem İmamoğlu "değişim" laflarıyla aslında partinin anahtarlarını istiyor!

Ekrem'den ne sağcı olur ne de solcu...

O bir yalancı pehlivandır! "Ben yılmam, yıldırırım" diyerek atar yapmasına bakmayın. Delikanlıysa ABD bayraklı yatta kimlerle görüştü açıklasın! Aslında cinsini sevdiklerim cinsine çekiyor. Hiçbirinden cacık olmaz! Mesela CHP'li Lütfü Savaş... Çökmek üzere olan binadan para dolu çantasını almaktan başka depremle ilgisi olmamıştır!

İskenderun'un il olacağını duyunca demografi masalı okumaya başladı!

Tabii ki yersek!

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CHP'lida vukuat çok!Mehmetçik'le çatışırken öldürülen PKK'lı teröristın cenazesini belediye aracıyla taşıttı!İşten attığı binlerce emekçinin yerlerine HDP'nin verdiği isimleri aldı.HDP'lilerde cirit atıyor şimdi!Mersin Belediye Başkanıondan aşağı kalmaz.O da Mersinlilerin Kurban Bayramı'nı PKK sembolleriyle kutladı!Vahap efendi, katillerin PR'ını yapacak kadar savrulmuş!PKK'dan tutuklu Basın Daire Başkanıafişlereyazısını yazmış, baş harfleriyle açıkçapropagandası yapmıştır.PKK elebaşı Apo'ya özgürlük isteyen terör sevicisicezaevine girince hemen ayaklandılar.olayı fikir özgürlüğüne bağladı,in İP'i onu izledi!

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CHP'li Başkan Zeydan Karalar, aile yapısı ile çocukları hedef alan sapkınlara destek vermek için danışmanı İpek Sabah'ı Berlin'deki LGBT yürüyüşüne gönderdi.

Zeydan efendi, danışmanını LGBT yürüyüşü için Almanya'ya gönderirse millet durur mu?

Ama herif sokağın sesine kulak tıkayarak güneşi balçıkla sıvadığını sanıyor!

İpek Sabah'ın, şarkılar eşliğinde kendinden geçtiği videosunun altına yazılan "Allah ıslah eylesin" şeklindeki tepkilerin anlamı "Zeydan seni bir daha görmek istemiyoruz" demektir!

Almanya seyahati belediyeye kaça patladı Zeydan aga?

Belediye işçilerinin alacakları dururken LGBT için bu kadar parayı harcamaya utanmadın mı?

Bir de işçileri "Martta size kadro vereceğim" diyerek kandırıyor.

Katrandan olmaz şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker!

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Polise not:

Hırsızlar Adana'da Halil Kadı'ya ait Karteks, Vatan Tobacco Sapex, Palmiye Tekstil, Lincoln fabrikalarının enerji kablolarını kesti!

Kesilen kablolar ve kırılan güneş panelleri milyonlarca zarara yol açtı.

Kablo hırsızlarının ekonomimize verdikleri zarar büyük!

Polis öncelikle hurda kablo alıcılarını sıkıştırmalı.

Belki de hırsızlığı bunlar yaptırıyor.