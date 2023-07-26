ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Adam amcasının hem servetini hem de hayatını çalmış!

Kimi CHP'liler denize düşenin yılana sarılması gibi bu adama "kurtarıcı" gözüyle bakıyor!

Adam kirli ve kibirli, üstelik vefasız! Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu ahlaksızlıkla suçlayıp aday olacağını açıkladıktan sonra Ekrem'e yakın hesaplar, Kerimoğlu'na FETÖ tarzı şantaja başladı.

Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la yaptığı gizli protokol ise akla kötü şeyler getiriyor.

Kazansaydı PKK ve FETÖ'ye acaba başka neler verecekti?

Kılıçdaroğlu "Geçmişinde para pul ilişkisi ve lekesi olmayan biri çıkarsa görevi bırakacağım" derken İmamoğlu'nu da "lekeli" ve "vefasız" ilan etti.

Çünkü İmamoğlu, dolandırdığı Ali amcasını intihara sürüklemiş, 12 yaşındaki yetimine de sahip çıkmamıştı. Ekrem efendinin amcasına yaptıklarını Google'da birden çok yerde okudum, bu bilgileri de oradan aldım!

Adamın vefasızlığını ve şirretliğini görmek için Bay Kemal'i devirme planlarına bakmak yeterli!

"Filizin Düşünceleri" isimli Twitter kullanıcısı da onu "amcasının hem servetini hem de hayatını çalmakla" suçladı.

Yığınla falsosu olan kötü bir şovmendir o!

Bu halleri onu bitirdi, "Karton Kaplan" bile olamaz artık!

Ekrem'in bagajı çok doludur ve CHP'yi de hiç bilmez!

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VEYSİ ŞAHİN

Devlet Bahçeli'nin "Yeni yüzyılda 100 il" çağrısı UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ndeki Midyat'ta heyecan yarattı.

Belediye Başkanı AK Partili Veysi Şahin, "Tarihi ilçemiz il olsun artık" diyor... Asur tabletlerinde adı Matiate olarak geçen Midyat'ın kuruluşu MÖ 9. yüzyıla gider. Tarih ve kültür şehri Midyat taşın dile geldiği, inanç ve dillerin kenti olarak bilinir. Zengin etnik mozaiği ve günümüze kadar gelebilen Ortaçağ dokusu keşfedilmeye değer nadide bir memleket parçasıdır!







Başkanı Veysi Şahin'i eskiden tanırım... Çalışkanlığını ve Reis sevdasını iyi bilirim. Kurt bir siyasetçidir. Midyat'ın birçok değerini gün yüzüne çıkaran adamdır. Biri "Yeraltı Şehri"dir. Burası ilçenin binlerce yıllık tarihine ışık tutar. Şehirdeki mağara ve tünellerin yapım tarihi erken Hıristiyanlık dönemine gider.

Midyat'a özgü katori taşından yapılmış, taş evlerin bulunduğu sokakları şahanedir... Midyat birçok sinema ve dizi filme ev sahipliği yapmıştır!

"Yeni yüzyılda 100 il" arasında Midyat ilk sırada yer almalı!

Veysi Başkan'a ara ara devam edeceğiz!

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MİLLET İTTİFAKI'NIN AHLAKSIZ İL BAŞKANI

Eşcinsel il başkanıyla ilgili yağmur gibi ihbar yağıyor!

Şehrini merak ediyorlar, hangi partinin il başkanı olduğunu da.

Ahlaksız başkanın sevgilisine yazdığı mesajların en masumunu yayınladım.

Torunu yaşındaki sevgilisini partide bilen çok!

Telefonunun zili çaldığında hızla merdivenlere koşmasından, arayanın başkanın eşcinsel sevgilisi olduğu belli oluyor!

İğrenç adam heyecan yapıyor, birkaç kez merdivenlerden düşme tehlikesi bile geçirmiş!

Genç sevgilinin, başkanın telefonunu çalmasıyla birlikte skandal ortaya çıktı. Telefonda iğrenç mesaj ve görüntülerin bulunması üzerine genç sevgili şantaja başladı.

Soluğu belediye başkanının yanında aldı, il başkanı istifa etmek istediğini söyledi ama başkan "Sakın istifa etme" dedi.

Millet İttifakı'nda sadece gizli protokol krizi yok yani.