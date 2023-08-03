ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li belediyelerin bu "İzmirli firma aşkı" nedir?

Hatay Büyükşehir Belediyesi, "İMFALT" firmasına 6 Şubat depreminden 9 gün sonra 42 milyon 543 bin 526 lira ödedi.

Depremin yerle bir ettiği Hatay'a ne yapıldı da bu kadar parayı Lütfü Savaş ödedi?

Asfalt mı döküldü yoksa yol mu yapıldı?

Depremin yıktığı Hatay'a ne yaptı bu firma?

Enkaz mı kaldırdı, ne yaptı?

Lütfü Savaş her ay Envitec firmasına milyonlar ödüyor, niye?

Bu savurganlığı inceleyecek kimse yok mu?

Depremin yıktığı Hatay'da neyi temizledi?

Milletin parasını indiragandi mi yapıyorlar yoksa?

Hatay susuzluktan kırıldı, Lütfü'nün kılı kıpırdamadı...

Payas ve diğer ilçeler susuzluktan kırılıyor!

Lütfü Savaş'ın umurunda değil...

Susuzlukla sadece AK Parti Hatay mebusu Hüseyin Yayman ilgileniyor. Bu sıcakta insanları susuzluğa mahkûm etmek vicdansızlık değil mi?

Hüseyin Ata Kaşgöz "Lütfü Savaş nerede? Suyumuzu Ankara mı akıtacak, sineklerden, yılanlardan, pisliklerden ve kokudan bizi Ankara mı kurtaracak?" diye soruyor! Ayrıca, "Depremde itfaiyenin enkaz altından can kurtarmak yerine apartmanın beşinci katından valiz büyüklüğünde kurtardığı ağır çantanın içindekiler sorunları çözse olmaz mı, kefenin cebi yok ha!" diyor.

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ASTERİKSLİ EYLEMLER

Bergama'daki Asteriksli altın eylemlerini hatırlarsınız!

Çevreci kılığında gâvurun maşalarıymış meğer!

Necip Hablemitoğlu, Bergama'da altın çıkartılmasına karşı çıkan köylülerin Alman vakıfları tarafından fonlanıp örgütlendiğini belgeledi. Alman vakıfları ile FETÖ'nün ilişkisini ifşa etti. Ama bu ifşası Hablemitoğlu'nun canına mal oldu. Güvenlik güçleri ile MİT'in FETÖ'cülerden temizlenmesiyle Hablemitoğlu'nun katilleri yakalandı.

Cinayeti Alman istihbaratı BND ile ilişkili olan CIA ajanı Enver Altaylı tezgâhlamıştı.

Levent Göktaş o zamanlar MAK timleri komutanıydı.

MAK timleri, Muhsin Başkan'ın düşen helikopterine ilk ulaşan ve Reis'in kaldığı otele baskın yapanlardı.

Bergama'daki altın madeni için 100 milyon dolar harcayan firma eylemler sonrası işi bıraktı.

Madeni çok ucuza FETÖ'nün uşağı Koza Holding'in patronu Akın İpek satın aldı.

Ondan sonra da köylülerin canhıraş eylemleri bıçak gibi kesildi. Akın İpek ise paraya para demedi.

Akbelen'deki eylemlere bir de bu gözle bakın.

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İSKENDERUN'DA BİLİRKİŞİ SKANDALI

Güzelim İskenderun'u çeteler kirletiyor.

Şehir olması düşünülen güzelim ilçeye yazık ediyorlar!

İskenderun ve Arsuz ilçeleri maalesef açgözlülerin ve çetelerin cirit attığı bir yer oldu.

Günümüzde hâlâ kullanılan Fransız kadastrosu, Arsuz ve Hatay'ı Hıristiyan takımına peşkeş çekti.

CHP'li Selin Sayek Böke ailesi örnektir...

Şehirde görevli kimi memurlar da işin içinde.

Bunlara dur diyecek kimse yok mu?

İskenderun'da ayrıca bilirkişi skandalı da yaşanıyor.

Yıkılması gereken binalara sağlam raporu veren biri var!

Adamın yamuk yumuk işlerini bilen devlet görevlileri, ısrarla bu adamı "bilirkişi" tayin ediyor!

Neden?

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İNCE, CHP'YE GERİ DÖNÜYOR

Google'a göre Ekrem İmamoğlu, amcası Ali İmamoğlu'nu intihara sürüklemiş biri. Böyle birinden CHP'ye hayır mı gelir?

Onu sırtında taşıyan Kılıçdaroğlu'na yaptıkları da ortada.

Bu arada Memleket Partisi Hatay kurucu il başkanı Hüseyin Ata Kaşgöz'den aldığım bir kulis bilgisini aktarayım: "Muharrem İnce, CHP'ye geri dönmek için Bay Kemal'in kapısını çalmış, Ekrem'e karşı güç birliği olabilirmiş!"