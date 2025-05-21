ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Doğu Karadenizli bir hemşerimdir. İtimat telkin eden, ağırbaşlı, sorumluluk ve şahsiyet sahibi bir idarecidir. 6 Şubat depremi sonrası gecesini gündüzüne katmış biridir. Yanlışa zerre tahammülü olmaz...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da benim için çok değerlidir. İlçe kaymakamı Muhammet Önder de...

İskenderunlunun derdi Yarıkkaya'daki mermer ocağı...

Halk toza ve toprağa mahkûm oldu.

Ocakla ilgili o kadar şikâyet alıyorum ki.

Burası İskenderun'u Türkiye'nin en kirli şehri yaptı.

Ocak sahipleri Alper ve Sarpel kardeşler bile toz yüzünden şehri terk etti. Sahi Hatay Çevre Müdürü İsmail Ceylan ne iş yapar?

Çevreye duyarsız çevre müdürü olur mu?

Toz toprağa niye göz yumuyor?

Ocak sahiplerinin çevre müdürünü kafakola aldığı iddiaları doğru mu yoksa?

***

Hatay Büyükşehir Belediyesi, toz bastırma makinelerinin ocağa konulmasını şart koştu...

Ama dinleyen kim?

Halk nefes alamıyor, adamların umurunda mı?

Kadınlar balkona çamaşır asamıyor, ev toz toprak içinde kalıyor, patlatılan dinamitler deprem korkusu yaratıyor takan yok! Davut kardeşler, belirlenen rakamın çok üstünde dinamit atma cesaretini kimden alıyor?

Mermer alacak kişi, parayı nakit getirmek zorunda.

Poşet içinde parasını getirmeyen mermer alamıyor.

Adamlar bu yöntemle vergi kaçırmış da olabilir.

VDK Başkanı Muhsin Atcı, Alper ve Sarpel kardeşlerin ödedikleri vergiye bir bak lütfen.

Bir de ocaktan çıkarılan mermer miktarını tespit ettir.

Ödenen vergi ile uyumlu mu değil mi gör.

***



İKİ DÜĞÜN

Hafta sonu Adana'da iki özel düğün vardı.

Aynı gün ve aynı saate denk gelen düğünlerden biri AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı'nın sevgili oğlu Batuhan ile Sena Özdemir'e aitti.

Üç bin davetlinin katıldığı muhteşem düğün Fuar Alanı'nda gerçekleşti. Gençlerin nikâh şahitliklerini AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop yaptı.

Nikâhı Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ kıydı.

Düğüne TBMM 29. Başkanı Mustafa Şentop, önceki dönem Adalet Bakanlarından Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger katıldı.

Eski il başkanı Fikret Yeni'nin oğlu Kadir Tuna'nın düğünü ise Sheraton Otel'de yapıldı.

Katılımın yüksek olduğu düğünde nikâhı CHP'li Başkan Zeydan Karalar kıydı.

Kadir Tuna ve Özde Gün ile Batuhan ve Sena çiftine ömür boyu mutluluklar, Dağlı ve Yeni ailelerine de sağlıklar dilerim.

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ATO'DA FETÖ'CÜ TAKTİK

Türk Ticaret Kanunu, herkesin ticaret siciline bakabileceğini söyler. ATO internet sitesinde sorgulama yapıldığında firmaların ortaklık yapısına ulaşılırken bu bilgiler kasıtlı olarak kapatıldı. Neden acaba?

Amaç Zeydan Karalar ve oğullarının şirketlerini gizlemek mi?

Yoksa şirketlerdeki İsrailli ortaklar mı gizleniyor?

Veya FETÖ'cü çakallar mı?

İsim bazlı sorgulama niye kapatıldı?

Şirketlerin yapısı ile yetkili imzayı kimse göremiyor.

Sakıncalı birilerinin olup olmadığı da görülemiyor...

Barış Gökhan Topal'ın FETÖ tarzı kararı tartışma konusu oldu.

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EDEP YAHU!

Adam yıllardır başkan.

Ama ne vizyonu ne de çapı var.

Herifte edep yok, kadına saygı da!

Saygılı biri Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e espri ayağına "Oya Başkan kaçırdın fırsatı, 2 dakika önce gelseydin kürsüye çıkacaktın. Ağanın şeyinin üzerine şey olmaz" demezdi.

Biraz edep Zeydan Başkan.

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Not:

Hangi CHP'li başkana seks tuzağı kurulacaktı. Yarın bu köşede...