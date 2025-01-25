Mutlu evlilik için sevgi dili kullanılmalı

İlişkileri sevgi deponuz olmadan ilerletmeye çalışırsanız benzini bitmiş bir araba gibi yolda kalırsınız. O yüzden sevgi deposunu dolduran sevgi dillerini öğrenmeliyiz. Partnerimize bu yolla sevdiğimizi göstermeliyiz

Hayatta en temel gayemiz sevilmek, sevildiğimizi hissetmek. Seni çok seviyorum cümlesini duymak karşıdakinin sizi sevdiğini anlatan bir kelimedir evet fakat herkes sevgiyi aynı dilde alıp aynı dilde hissedemez. Eşinize duyduğunuz sevgiyi eğer ki onun sevgi dilinde ifade etmezseniz büyük ihtimalle sevgi göstermiş olmanızın bir kıymeti kalmayacaktır. Çünkü aynı dilde konuşamıyor olacaksınız. Gerek ailemiz gerekse aynı ortamı paylaştığımız sosyal çevremiz veya karşı cins arkadaşlarımızla bile aynı ortamı paylaşıp çoğu kez iletişim kursak bile çoğu kez anlaşılmadığımızdan yakınırız. Genellikle 'ben nasıl oldu da bu adama inandım', 'ben bu kadının böyle olduğunu bilmiyordum bana hep iyi yönlerini gösterdi' gibi cümlelerle de sık sık karşılaşırız. Peki partnerinizle doğru dili yani aynı dili konuşabildiğinizden emin misiniz? Eğer ki ilişkileri sevgi deponuz olmadan ilerletmeye çalışırsanız benzini bitmiş bir araba gibi yolda kalırsınız. O yüzden sevgi deposunu dolduran sevgi dillerini öğrenip partnerimize bu yolla sevdiğimizi göstermeliyiz. Unutmayın sevgi kendiliğinden devam etmez emek ister.

1- ONAY VERİCİLİK

Bazı kişiler için sevildiğini görmenin en temel yolu onu oluşturan fiziki özellikleri, düşünceleri, duyguları vb. Durumlar için onaylayıcı kelimeler kurarak bunları gördüğünüzü ifade edebilmek..Partnerinize iltifat etmek, takdir etmek onaylamanın en güçlü iki silahıdır. Örneğin ;

Vaovv ! Bu kıyafet sana ne kadar da çok yakışmış.

Gerçekten çok emek verdiğini görebiliyorum. Sen mükemmel bir eşsin. Bu gibi cümleleri kurarken amacınız karşınızdaki kişiden bir şey elde etmeye çalışmak değil, sevdiğiniz insanı mutlu etmek için elinizden geleni yapmaya çalışmak. Ki sevdiğiniz insanı mutlu ettiğinizi gördüğünüzde hem siz mutlu olacaksınız hem de karşınızdaki kişi de size mutluluk sağlayabilmek için güdülenecektir. Eğer ki sevgi dili onay üzerine kurulu bir partnere sahipseniz bu dilde size yardımcı olacak birkaç ipucu vardır. Özellikle cesaret veren cümleler kurmanız eşinize empati kurmanızı kolaylaştırır dünyaya eşinizin gözünden bakmanızı kolaylaştırır. Sonrasında sevgi ve onay cümleleri sarf ederken ses tonunuz, tavrınız çok önemlidir. Çünkü bunların hepsi sevgi dili onay olan birinin önemsediği ayrıntılardır. Rica etmek, takdir etmek, teşekkür etmek bu gibi durumlar iletişiminizin çok daha güçlü olmasını sağlar. Ve kişinin kendini değerli hissetmesine neden olur.



2- ANDA OLMAK

Bazı kişilerin sevgi dili sevdiği kişiyle birlikte anda olabilmek nitelikli bir beraberlik yaşayıp tüm dikkatinizi birlikte olduğunuz anda ona vermenizdir. Bu aslında partnerinizle birlikte sarılarak izlediğiniz bir film değildir. Tüm dikkatinizi, odağınızı eşinize vererek onu gerçekten dinlediğinizi, anlamaya çalıştığınızı ve ona ilgili olduğunuzu göstermeye çalışmanızdır. Birlikte yürüyüşe çıkmanız, beraberce uzun dakikalar konuşmanız, birlikte yemeğe gitmeniz yani nitelikli bir beraberliği sürdürebilmektir. Anda olmanın ilk şifresi hem fiziksel olarak dikkatinizle hem de ruhen yakınlık duygularını hissettirmeniz demektir. İkinci adımda ise her iki kişinin de sohbetlerini daha işlevsel hale getirebilmeleri için düşünce, duygu ve isteklerini birbirleriyle paylaşabilmeleridir. Eşinizle anda olmak demek aslında özetle nitelikli bir sohbet edebilmektir. Bunun için de dikkat edilmesi gereken bazı iletişim durumları vardır.

Öncelikle eşinizle konuşurken kesinlikle göz temasınızı sürdürün ve olabildiğince tüm dikkatinizi ona yönlendirin.

Eşinizle iletişim kurup onu dinlemeye çalışırken başka şeylerle meşgul olmayın.

Öncelikle dinlemeyi öğrenin. Özellikle duyguları anlamaya çalışın.

Vücut dilini gözlemleyin. Belki titreyen el hareketleri, yüz ifadesi, gözyaşları size karşınızdakinin gerçekten ne hissettiğine dair mesaj verecektir.

Farklılıkları kabul edin. Herkes iletişimde çok konuşan çok şey ifade eden kişi değildir. Bazıları çok iyi dinleyicidir bazıları da çok iyi anlatım yapan..



3- HEDİYELEŞMEK

Bazılarının sevgi dili sevgilerinin görsel olarak sembolize edilebilmesidir. Hediye almak sevgi dili hediye üzerine kurulu bir kişiyi düşünülmüş olduğunu anlatarak değerli hissettirir. Bu armağanın illa ki çok pahalı olmasına gerek yoktur ya da her hafta düzenli bir şekilde gelmesine.. Bazen çok zorlandığı bir günde bir anda süpriz olarak yanına gelmeniz bile büyük bir hediye olacaktır. Ya da bir anda bir akşam yemeği organize etmek, ufak bir çiçek almanız belki tatlı sözler kullanıyor olmanız.. Sevgi dili bu tarz olan bir kişiye verdiğiniz ufak bir armağan bile onda hatırlanma ve unutulmama mesajı verdiği için bu kişi sevildiğini hissedebilecektir.



4- HİZMET ETMEK

Elbette hizmet etmekten kastımız eşiniz ne isterse onu sunmak leb demeden leblebi demesini beklemek değil. Hizmetten kastımız olabildiğince eşinizi memnun etmek için çaba göstermeniz. Yemek pişirmek, ütü yapmak, evi süpürmek gibi durumlara yardımcı olunulması sevgi dili hizmet olan bir kişi için sevildiğinin anlaşılmasına yol açar. Elbette burada sevgi dilinin devam etmesine neden olan şey ricalardır, zorundalık ya da emirler değil.



5- TEMAS KURMAK

Bazı kişiler dokunularak, sarılarak kendilerini gerçek bir sevginin içinde hissederler. Fiziksel teması sevgiyi güçlü bir şekilde hissetmenize neden olur. Eşinize beklenmedik bir anda sarılmanız, yanağını okşamanız, belki saçlarını sevmeniz sizin sevginizin karşı tarafa geçmesi için önemli davranışlardır. Sevildiğini hissetmek bu yüzden sadece seni seviyorum cümlesi ile anlaşılabilen bir durum değildir. Herkesin sevgi dili farklıdır ve herkes evliliğinde sevildiğini hissetmek ister. Eşinizin sevgi dilinin ne olduğunu anlar ve ona uygun bir şekilde sevginizi ifade etmeye çalışırsanız hem daha az çaba göstermek durumunda kalır hem de doğru bir şekilde sevginizi ifade etmek durumunda kalırsınız.



Eşinizin sevgi dilini öğrenmek için kendinize şu soruları sormanız gerekir

1 Eşinizin yaptığı veya yapmadığı ne sizi üzer?

2 Eşinizden en çok neyi istersiniz?

3 Eşinize sevginizi nasıl ifade edersiniz?

4 Şimdi de aynı soruları eşiniz açısından düşünün. Eşinizin birincil sevgi dilini çözmüş olacaksınız.