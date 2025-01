Zor zamanlar kendinizi keşfetmek için var

Herkesin hayatı zor ya da kimsenin hayatı kolay değil! Özellikle sosyal medyadaki anlık pozlara bakıp tüm zorlukların sizin başınıza geldiği hissi bu çağın hastalığı. Ama zor zamanlardan geçerken kendiniz için şifacı olmak sizin elinizde. Kurban gibi davranmaktansa ipleri elinize alabilirsiniz

İnsan çok zor zamanlardan geçerken herkesten, her şeyden uzaklaşmak, kendi başına kalmak isteyebilir. Yaşanılanlar elbette çok doğaldır fakat uzun bir süre tek başınalığı devam ettirmek kişinin iyi hissetmeye başlamasını geciktirerek daha da kötü hissetmesine neden olabilir. Bu süreçte tamamen herkesten ve her şeyden uzaklaşmak yerine sevdiğiniz ve güvendiğiniz kişilerden destek alabilir size iyi geldiğine inandığınız şeyleri yapabilirsiniz. Size iyi gelecek şeyler seyredip, iyi gelen insanlarla buluşup iyi gelen toplu etkinliklere katılabilirsiniz. Bu tip durumlarda neler yapabileceğimize bakalım.

KENDİNİZE EN YAKIN ARKADAŞ OLUN

Arkadaşımıza çok iyi fikirler ve öneriler verirken çoğunlukla kendimize karşı bu kadar başarılı olamayız. Kendinize çok yakın bir arkadaşınız gibi daha önceden atlattığınız zorlukları hatırlatmak şuandaki zorluklarla ilgili daha sakin hissetmenize, daha sağlıklı çözüm yolu bulmanıza ve olaylara daha farklı açılardan bakmanızı sağlar. Bu sayede hem aklınıza sürekli olumsuz düşüncelerin gelmesini engellersiniz hem de geçmişte başa çıkabildiğinizi kendinize hatırlattıkça çok daha güçlü hissetmeye başlarsınız.



GÜNLÜK RUTİNİNİZE KENDİNİZİ DAHİL EDİN

Gündelik olarak yaptığımız belki de rutin dediğimiz şeyler, bu gibi zamanlarda aslında bir koruyucu görevi görür. Bu rutinler illa ki çok büyük şeyler de olmak zorunda değil. Her gün belirli bir saat diliminde sevdiğiniz bir kahveyi yudumlamak, açık havada yürüyüş yapmak gibi küçük görünen rutinler hayattan keyif almanızı kolaylaştıracaktır.



YENİ ŞEYLER DENEYİN

Zor zamanları fırsata çevirmek mümkün. Bu gibi zamanları daha önce deneyemediğiniz fırsatları denemek için bir fırsat olarak düşünebilirsiniz. Bu durum da belki daha önce cesaret edemediğiniz bir şeyin işe yarar olduğunu görmenize yardımcı olabilir. Bazen sorun yaşanan durumla ilgili her zamankinden farklı düşünmek, farklı sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.



ODAKLANDIĞINIZ ŞEY HAYATINIZ OLUR

İnsan yaşamda neye odaklanır ve inanırsa onu hayatı haline getirir. Eğer ki siz hayatınızın olumsuz giden yanlarını görür ve yolunda gitmeyen şeylere odaklanırsanız sanki tüm hayatınız negatif ilerliyormuş gibi hissedersiniz. Oysa ki hayatınızda belki hiçbir şey yolunda gitmediğine inandığınızda bile sağlığınız iyidir ya da belki iş hayatınız çok kötü giderken aslında sosyal ilişkileriniz çok iyi gidiyordur. Bundan dolayı hayatınız kötü giderken belki de bakış açınızı değiştirmelisiniz. Düşüncelerinizi, enerjinizi, bakış açınızı yaşamınızın iyi giden taraflarına doğru çevirebilmek gereklidir.



MANEVİYATINIZLA BAĞ KURUN

Herkesin maneviyat konusu çok farklıdır. Bu biri için din, biri için arkadaşlar, başka biri için de çok farklı şeyler olabilir. Kendinize, çevrenize hayatınıza olan inancınızı düşünün. İnancınız her ne ise ondan destek alın. O inancın gerekliliklerini yaşamaya başlayın. Zor zamanlar maneviyatınızı güçlendirmek için belki de bir fırsat. Belki de yaşamınızın manevi yanını doldurmak size iyi hissettirmenin yanı sıra size sıradışı sürprizlerle gelecek.



KÖTÜYE DEĞİL İYİYE ODAKLANIN

Zor zamanlardan geçerken en kolayı yaşamın kötü yanlarına odaklanmaktır. Fakat bu gibi zamanlarda iyiye de odaklanmak mümkündür. Çoğu zaman her birimiz biliriz ki hep en kötü senaryoyu zihnimizde kursak da bu çoğu zaman tam düşündüğümüz şekilde başımıza gelmez. Bu kez farklı bir şey yapmayı deneyin en kötü senaryoyu kurmak yerine en iyi senaryoyu düşünün. Muhtemelen ihtimal olarak en iyi senaryo diye düşünülen şeyin en kötü senaryoyla kıyasla olma ihtimali daha yüksektir. Zor zamanların yarattığı bunalımla başa çıkmanın en iyi yanı da zihninizdeki düşünceleri pozitif hale getirmektir.



KABUL EDİN

Yaşam iyi anlara sahip olduğu kadar kötü anlara da sahip bundan ötürü yaşamın iyi kötü yanlarının olduğunu en başta kabul etmemiz gerekli. Birçoğumuz acıdan kaçmamız ve hep mutlu olmamız gerektiği inancıyla büyüdük. Fakat şunu fark etmemiz gerekli ki acı da bilinçli şekilde taşımamız yaşamamız gereken bir duygu. Bundan dolayı en başta acının da normal geçici bir duygu olduğunu bilip inanıp buna göre hareket etmek bu dönemi daha kolay yaşamanıza neden olacak. Acı da sizin bir parçanız. Hayatın her yanıyla tanışmak ve olgunlaşmak için bu duyguya da ihtiyacınız olduğunu unutmayın.



PENCERENİZİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİN

Hayat elbette her daim mükemmel değil, olamaz da. Amacınız mükemmel bir yaşam olmamalıdır. Aslında tam tersine mükemmel olmayan bunca şey arasında hayatı yaşayabilmek asıl mutluluktur. Güne ilk başladığınızda yaşama daha farklı bir gözlükle başlamaya çalışmanız faydalı olabilir. Güneş bile her gün yeniden doğuyorsa demek ki her gün yeni bir umut var demektir. Herhangi bir olumsuz durumun hayatınızı mahvetmesine izin vermeyin. Unutmayın hayatın mükemmelliği sadece sizin bakış açınızda saklı. Kimsenin hayatı mükemmel değil.



SORUMLULUK ALMAZSANIZ DEĞİŞEMEZSİNİZ

Öncelikle yaşadığınız durumun sizle ilgili olduğunu kabul edip başkalarını suçlamaktan vazgeçin. Mutluluğun en önemli anahtarı yine mutluluktur. Bu yüzden ne zaman ki mutluluğunuzu insanlara ve durumlara bağlarsanız o zaman mutsuz olmaya başlarsınız. Mutluluk ve kendinize olan inancınız arasında doğrudan bir bağlantı var. Hayatınızın kurbanı değil de başrolü olmak sizin elinizde.



İNSANLIĞIN ORTAK HALİNİ UNUTMAYIN

Hayatınız kötüye gittiğinde sanki geri kalan herkesin hayatı çok daha mükemmel ilerliyormuş gibi gelir. Unutmayın herkes kendi hayatında farklı konularda farklı zorluklar yaşıyor. Eğer ki sorunlarınızı içinize atmak yerine sevdiğiniz güvendiğiniz kişilerle paylaşırsanız herkesin size benzer sorunların içinden geçtiğini görebilirsiniz.



SON SÖZ

Hepimiz hayatımızda farklı zamanlarda farklı konularla mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Kimi zaman bunlarla mücadele etmek için güç bulamıyor, kimi zaman da sanki tüm kötü şeyleri sadece biz yaşıyor gibi hissediyoruz. Ama unutmayın her şey sizin bakış açınızda gizli. Yaşadığınız acıları hayatın kötülüğü olarak görmek de bir deneyim olarak da değerlendirmek de sizin elinizde. Hayat hiç kimse için kolay değil, kolay da olmayacak. Önemli olan hayata hangi renk gözlüklerle baktığınız.