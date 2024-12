Dikkat, başkasının hayatını yaşıyorsunuz!

Kimi zaman ilişkilerde bir taraf daha baskın hale gelir ve partneri yardımcı oyuncu pozisyona geriler. Bazen bu durum çok tehlikeli bir hal alıp normalleşir! Toksik ilişki denilen bu tip birlikteliklerde eşlerden biri, sevdiğinin hayatını yaşamaya başlar. Vaktinde fark edilmezse bir ömür heba olur

Toksik bir ilişki son dönemde artan ve insanları yıpratan bir ilişki türü. Toksik ilişkiyi anlamak için öncelikle sağlıklı bir ilişkinin tanımını yapalım. Sağlıklı ilişkide elbette zaman zaman problemler yaşanır. Bu gibi durumlarda konuşabilip ortak bir paydada buluşabiliyor ve hâlâ birlikte olmaktan keyif almaya devam ediyorsanız bu olağan bir ilişkinin gidişatıdır. Toksik bir ilişkide olmak ise bambaşka bir histir. Toksik bir ilişkide olup olmadığınızı anlamanızın ilk yolu partnerinizle vakit geçirdiğinizde kendinizi nasıl hissettiğinizdir. Eğer ki çoğunlukla mutsuz ve enerjisi çekilmiş hissediyorsanız belki de artık doğru bir yerde değilsinizdir. İlişki içerisindeyken başlangıçtan beri veya sonrasında toksik olduğunu anlamak zorlaşabilir. O yüzden sinyallere dikkat etmek gerekir. Bu sinyallere bakalım.



EMPATİ YERİNE ZEHİRLİ İLETİŞİM

Birlikte yaptığınız sohbetlerde anlayış, destek, empati gibi kavramlar yerine artık sürekli eleştirilir, yargılanır ve küçük görülürsünüz. Artık onunla iletişim kurduğunuzda, görüştüğünüzde kurduğu cümlelerin kötü hissettireceğine öyle emin olursunuz ki, görüşmekten kaçınmaya başlarsınız.









DESTEK DEĞİL KÖSTEK

Sağlıklı bir ilişkide aldığınız her karar, yapacağınız her iş desteklenir ve motive edilirsiniz. Fakat toksik bir ilişkide partneriniz adeta sizinle görünmez bir yarışma içindedir. Ve bu rekabette elbette ki kazanan olmanızı istemez. Desteklendiğinizi ve size yardımcı olacağına inanmazsınız. Fark ettiğiniz tek şey ise artık sadece onun hayalleri ve istekleri olduğu ve gizil bir şekilde ona göre yaşamaya başladığınızdır.



KONTROL AĞINA TAKILDIYSANIZ

Toksik ilişkide kontrol öyle ince bir yerdedir ki, kişi bunu bazen çok fazla ilgili olmakla karıştırabilir. Partnerinizin size sürekli nerede olduğunuzu sorması, mesajlarına anlık olarak dönmeyince çok öfkelenmesi ve hemen cevap beklemesi gibi durumlar güvensizlik ve kıskançlık durumlarından ötürü kaynaklanabilir. Fakat bunun en temel nedeni toksik bir ilişkide partnerinizin sizi kontrol etmek istemesidir. Her an ne yaptığınızı, nerede olduğunuzu bilmek ister. Ve bilemeyince de kontrolü kaybeder. Ve sizi duygusal olarak cezalandırır.



YOĞUN HASET DUYGUSU

Her ilişkide minik kıskançlıklar doğaldır ve birlikteliği canlı tutar. Ama toksik bir ilişkide kişi başarı, görünürlük, sosyal statü gibi durumlarda daha iyi olduğu durumlarda toksik partner tarafından aşağı çekilmeye çalışılır. Bu duygu tam olarak hasete benzer. Sizin başarılarınız adına hiçbir zaman görünür ve hissedilebilir bir mutluluk ve destek hissedemezsiniz.



KENDİ ÖZELLİKLERİNİZDEN UZAKLAŞIRSINIZ

Toksik ilişkide problem çıkmasın diye bahaneler, nedenler uydururken kendinizi dürüst karakterinizden uzaklaşmaya başlarken bulursunuz. Kendinizi sürekli olarak kimle olduğunuz, neler yaptığınız hakkında yalanlar söylerken bulursunuz. Bunu yaparken en büyük korkunuz ise doğru söylerseniz vereceği tepkiden korktuğunuz içindir.









SÜREKLİ MUTSUZ HİSSEDERSİNİZ

Elbette yaşam da ilişkiler de sürekli mutluluk ve pozitiflik üzerine ilerlemez. Hayatta bazı zorluklar -hastalık, işsizlik vb.- gibi kişisel hayatınızda yaşadığınız problemler ilişkinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Fakat kendi hayatınızda dış stres kaynağı olmadığı halde siz sürekli mutsuz hissediyorsanız ilişkinizde bozulmuş bazı şeyler var demektir. Sürekli stresli hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız üzerinde olumsuz etkilere neden olur. Kendinizi sürekli olarak hem bitkin hem de yorulmuş hissedersiniz.



TEHDİT EDİLİYORSANIZ...

Partneriniz ona uygun davranmadığınızda sizi terk etmekle veya size zarar vermekle tehdit ediyorsa toksik bir ilişkide olduğunuza artık emin olabilirsiniz



ONDAN KURTULMAK ZOR DEĞİL

Toksik bir ilişkide olduğunuzu anladığınızda iki seçenek ortaya çıkar. Bu farkındalığınızı paylaşıp partnerinizin değişmesini beklemek. Ya da partnerinizin değişmeyeceğine inanarak bu ilişkiyi sonlandırmak. Eğer ki doğru bir ilişki içerisindeyseniz zaten partneriniz sizi kaybetmekten korktuğu için değişim yoluna girecek ve ilişki sağlıklı hale gelecektir. Ama aynı kalıyor ve değişime direniyorsa sizin artık bu toksik ilişkiden kurtulma zamanınız gelmiş demektir.

1- İNKAR ETMEYİN

Toksik ilişkiden kurtulmanın ilk adımı toksik ilişkide olduğunuzu inkar etmeden o sorunla yüzleşmenizdir. Sevgi, alışkanlık gibi durumlar duruma gerçekçi bakmanızı engelleyebilir. Olaya gerçekçi bakabildiğinizde ilişkinizdeki döngüsel problemleri ve size verdiği zararı görebiliyorsanız artık bu ilişkinin size zarar verdiğini kabullenmelisiniz.

2- DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİZİ YAZIN

İnsanların kalem kullanmayı bıraktığı bugünlerde kendinizi yazarak ifade etmekten vazgeçmeyin. Yazmak hayatınızın fotoğrafını çekmektir. Duygularınızı ne kadar somutlaştırırsanız o anda ilişkinin size nasıl geldiği gerçeğiyle tam olarak yüzleşirsiniz.

3- BOŞLUK HİSSİNİ SAĞLIKLI DOLDURUN

İlişkiyi bitirdiğinizde boşluk hissetmeniz çok doğal fakat bu hissettiğiniz boşluğu sağlıksız şeylerle doldurursanız bağımlılık geliştirebilirsiniz. O yüzden bu boşluğu yapmak istediğiniz ama bir türlü fırsat bulamadığınız hobilerinizle doldurabilirsiniz.

4- SUÇLULUK HİSSİ ALDATMASIN

Toksik ilişkiyi bitirdiğinizde birçok nedenden kendinizi suçlu hissedersiniz. Ne yaşamış olursanız olun sonucunda yaşadığınız sizi büyüten bu deneyimlerden ötürü kendinizi affedin.

5- ÖNEMLİ OLAN SİZSİNİZ

Toksik ilişkiye son vermek hem yorucu hem de yıpratıcı olabilir. Hayata yeniden dönmek için kendinize karşı şefkatli olun. En iyisini hak ettiğinizi unutmayın.



KENDİNİZE VAKİT AYIRAMAZ HALE GELİRSİNİZ

Hayatınızı incelemeye aldığınızda ilişkiniz olduğundan beri artık aile ve sosyal arkadaşlarınıza ayırdığınız vakti azalttıysanız, ilişkiniz için kaygı duymanız hayatınızdaki birçok durumun önüne geçmeye başladıysa, kendiniz için bir şeyler yapmayı bıraktıysanız, sevdiğiniz hobilerden uzaklaşıp, kendi boş zamanlarınızı bile ilişkiniz için feda etmeye başladıysanız ve en temelinde artık kendinize bakmamaya başladıysanız toksik bir ilişkinin etkilerini yaşıyorsunuz demektir.



KENDİNİZİ İKİNCİ PLANA ATARSINIZ

Artık kendi hayalleriniz ve istekleriniz için değil de partnerinizin hayal ve isteklerini gerçekleştirmek için çabaladığınızı hissetmeye başlarsınız. Örneğin sizin kariyeriniz için gitmeniz gereken çok önemli bir görüşme gününe sizinle çok romantik bir tatil ayarlaması dışarıdan ne kadar çok romantik görünse de aslında sizin hayatınızı tatlı tatlı engellemeye çalışmasının çok büyük sinyalidir.



HAYATINIZA DAİR KARARLAR ALAMAZSINIZ

Diyelim ki partnerinizle ortak finansal bir birikim içerisindesiniz. Bu gibi durumlarda herhangi bir yatırımda elbette ortak bir karar vermeniz gerekir. Elbette bazen sizin bazen de partnerinizin birbirinizin onaylamadığı harcamaları yapmanız her zaman sağlıksız olarak tanımlanamaz. Ancak para harcama davranışı artık sadece bir kişiye aitse ve aranızdaki bu durum finansal anlaşmanızı bozmaya başladıysa artık bu durum da zehirli bir hal almaya başlamış olabilir.