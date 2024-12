Yeni başlangıçlar yeni hedefler

Her başlangıç sayısız kararla birlikte gelir. Yeni bir yıla girmek fırsat olabilir. Ancak değişim-gelişim kararlarınız için daha yolun başında tökezlediğinizde kendinizi eleştirmekten kaçınmalısınız. Tökezlemenin de başarıya giden yolda bir merdiven basamağı olduğunu unutmayın

Yeni yıl, yeni hayaller, yeni umutlar, yeni bir hayat... Mesela "Yeni yılın ilk gününden itibaren hiçbir şeyi kafaya takmayacağım, artık çok rahat bir insan olacağım" benzeri kararlar elbette çok güzel olsa da değişimin ufak adımlarla sindire sindire olması daha sağlıklıdır. Çünkü uzun yıllardır süregelen bir durumu bir günde alınan bir kararla tamamen tersine çevirmek mümkün olmaz. Değişim hep zaman alır. Bundan ötürü yeni yılın daha ilk gününde aldığınız kararları uygulayamadığınız için kendinizi suçlamayın.

Değişim her zaman pozitif değişim ve gelişimlerin olduğu bir düz yol değil. Engebeler, taşlar, zorlu mücadeleler de bu yolun bir parçası... Bu yolculukta kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik, kendinize çok yakın bir dostunuza davranıyormuş gibi davranmanız. Yani değişim, gelişim kararlarınız için daha yolun başında tökezlediğinizde kendinizi eleştirmek suçlamak yerine tökezlemelerin de başarıya giden yolda bir merdiven basamağı olduğunu kabul etmek gerekli. Başarısızlıklar ya olsa olumsuzluklar da yaşansa yaşanan her bir durum sizi başarıya bir tık daha ulaştıran basamaklar.

Örneğin yeni yılda spora gidip zayıflamak kısa süreli değil de uzun süreli bir değişim hedefiyse ve bu strese sokuyorsa daha kısa süreli bir hedefle işe başlayabilirsiniz.

Mutluluk herkes için farklı anlama geliyor. Sağlık, huzur, mutluluk, para, iş... Örneğin mutluluk eşittir sağlıklı yaşam o dönem size iyi gelmiyorsa sizin için sağlıklı yaşam hedefi o an mutluluk değildir.

Mutluluk çok uzaklarda ulaşılması gereken bir nokta değil de iyi hissedeceğiniz bir şeyi yapmak, sevdiklerinizle vakit geçirmek, kendinize kahve ısmarlamak gibi yapabileceğiniz kolay şeyler de mutluluk hedefleridir.

Yeni yılda değiştirmek istediğiniz her ne ise size yeni bir bakış açısı katıyorsa ve kendi konfor alanınızın dışına çıkıyorsanız artık değişim için en önemli adımı atmışsınız demektir. Değişimi çok büyük hale getirdiğiniz sürece ulaşılması zor çetrefilli o yol gitgide gözünüzde büyüyecektir.

Değişim kısaca sizi geriye götüren her şeyi geride bırakarak ileri gitmenizi engelleyen tüm durumları yaşamınızdan eksiltme hali. Bu şeyin illa ki çok büyük şeyler de olmasına gerek yok. Sizi yoran, sınırınıza giren bir ilişkiyi sonlandırmak, kötü alışkanlıklarınızı ve zihninizdeki kötü düşünceleri azaltmak değişim için öyle çok da büyük değişimler yapmanıza gerek olmadığını size anlatacaktır.

Yeni yıl beklentilerinizin hemen bu yıl içinde olmasını beklemek de sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Örneğin belki bu sene bir ev almanız mümkün olmayacaktır ama alacağınız evde yapacağınız dekorasyonu ve bütçesini planlamak bile hedeflerinizi gerçekleştirmede güzel bir adım olacaktır.

Hayatınızla ilgili yapmak istediklerinize dair hedef listesi oluşturun. Bu liste size hayata dair istek ve beklentilerinizin olduğunu ve bunu da ancak adım adım ilerleyerek yapabileceğinizi size hatırlatsın.

Elbette yeni yıl yeni başlangıçlar yapmak için harika fırsatlar sunar. Hayatınızı yeniden şekillendirmek, hedeflerinizi belirlemek ve yeni bir yaşam tarzına adım atmak istiyorsanız şu aşamaları deneyebilirsiniz.

DEĞİŞİM DİYE 1 OCAK'A ODAKLANMAK HAYAL KIRIKLIĞINA SEBEP OLABİLİR

Yeni yıl yavaş yavaş yaklaşmaya devam ederken aynı zamanda yeni kararlar ve yeni umutları da beraberinde getiriyor. Bu istek ve hayalleri bir bir gerçekleştirmenin en önemli şifresi de karşınıza çıkan tüm zorluk ve engellere rağmen ilerlemeye devam etme inancınızda gizli. Değişimi sadece 1 Ocak olarak görürseniz karşılanmayan her beklentiniz arkada hayal kırıklıkları bırakır.

Değişimi gidilen yol, hep yeni umutlar ve istekler olarak tanımlarsanız değişim hayatınızda sürekli olarak var olacaktır.

İlerleyen her bir günün, her gün yeniden doğmaktan vazgeçmeyen günün hep bir umut olduğunu unutmayın. Umut, yaşadıkça hep var olacaktır. Sağlıklı, sevgi ve huzur dolu bir yıl dilerim.

MUTLULUĞA GİDEN YOL

1- HEDEFLERİNİZİ BELİRLEYİN

Öncelikle düşünmeniz gereken ilk şey hayatınızın hangi alanında değişiklik yapmak istediğiniz olmalıdır. Sağlık, kariyer, finans, kişisel gelişim vb... Hedeflerinizi somut ve ölçülebilir bir şekilde oluşturun. Örneğin "Sağlıklı yaşamak için haftada iki defa yarım saat yürüyüşe çıkacağım" gibi.

2- YOL HARİTANIZI OLUŞTURUN

Hedeflerinize ulaşırken bir yol haritası oluşturun. Günlük, haftalık ve aylık küçük adımlarınızı belirleyerek işe başlayabilirsiniz. Hedeflerinizi hep yazarak oluşturun. Planlarınızı yazılı bir şekilde oluşturmak duruma dair motivasyonunuzu artırır.

3- ALIŞKANLIKLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Size zarar verdiğini düşündüğünüz alışkanlıklarınızı bırakmaya çalışın. Size her anlamda yarar sağlayabilecek yeni olumlu alışkanlıklar edinin. Örneğin erken kalkmak, düzenli beslenmek, düzenli spor yapmak gibi...

4- SAĞLIĞINIZA ÖZEN GÖSTERİN

Hayattaki en önemli önceliğiniz fiziksel ve zihinsel sağlığınız olmalıdır. Meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri yaparak stresinizi sağlıklı bir şekilde yönetmeyi öğrenin. Sağlıklı bir uyku düzeni yaratmaya özen gösterin. Dengeli beslenin.

5- KİŞİSEL GELİŞİMİNİZE YATIRIM YAPIN

Kişisel gelişiminize katkı sağlayacak kitaplar okuyabilir veya yeni beceriler öğrenebileceğiniz kursları deneyimleyebilirsiniz. Online kurslara dahil olabilir ve yeni bir hobi edinebilirsiniz.

6- SOSYAL ÇEVRENİZE ÖZEN GÖSTERİN

Ailenizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla daha fazla vakit geçirin. Yeni insanlarla tanışarak yeni bakış açıları ve fikirler edinin.

7- YAŞAM TARZINIZI MİNİMAL HALE GETİRİN

Hayatınızda fazlalık olan her şeyden kurtulun. Fazla eşyalarınızı verin, dolaplarınızı temizleyin, gereksiz harcamalarınızı kısın. Daha az ve sade olan şeylerle mutlu ve huzurlu olmayı öğrenin.

8- KENDİNİZLE OLAN İLİŞKİNİZİ GÜÇLENDİRİN

Kusursuz olmaya çalışmak yerine hatalarınızı kabul ederek ilerlemeye odaklanın. Başarılarınızın büyük ve küçük olmasına bakmadan her türlü başarınızı kutlayarak motivasyonunuzu koruyun.