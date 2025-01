Kusursuzu aramak yerine gerçekçi hedefleriniz olsun

Birçok insan dizi, film ya da sosyal medya etkisinde kalarak kusursuz ruh eşini arıyor. Mükemmelliyetçi beklentiler yerine gerçekçi olmak gerekir. Partnerizin kendine has özelliklerini kabul edip ona değer verirseniz, daha mutlu olmak hiç de zor değil

Birçok insan, izlediği dizi ve filmlerin de etkisiyle romantik, kusursuz partnerini sosyal medyada arıyor. Ancak bu beklentiler bazen öyle bir hal alıyor ki, durum gerçekliğin dışına çıkıyor. Ve çoğu kişi, ideal insan arayışına girerek diğer insanlarla herhangi bir duygusal temasa geçmiyor.

Ya da mevcut ilişkisinde olumlu ne olursa olsun bir türlü tatmin olmuyor.

İlişki kuramamanızın veya ilişkinizde mutlu olamamanızın altında yatan, kafanızdaki idealin size yaşatılmasını beklentiniz olabilir mi? Bunlar neler peki?

- Kusursuzluk beklentisi: Bu gibi durumlarda partnerin yaptığı en ufak yanlış dahi kabul edilemez. İlişkide söylenen ve yapılan her şey mükemmel olmalıdır.

- Kıyas: Partner sürekli olarak izlenilen veya şahit olunup idealize edilen kişiyle kıyaslanır ve eleştirilir.

- Büyütme: İlişkide git gide tolerans azalmaya başlar, küçük durumlar bile büyük hale getirilerek ayrılık sebebi haline getirilir.

Özellikle bu gibi davranışlar kişilerin hem partneriyle sevgi dolu güvenli bir ilişki kurmasını hem de güven duymasını zorlaştırabilir.

Gerçekçi olmayan beklentiler oluşturup bu durumu ilişkide sürdürmek partner ile arada kurulan duygusal bağın zayıflamasına neden olur. Bundan dolayı kişinin ideal olanı değil de gerçekçi beklentilerle gerçekçi bir ilişkiyi beklemesi çok daha sağlıklı olacaktır. İdealize ettiğiniz bir partneri aramak yerine uyumlu olabilecek bir partneri bulmak, mutlu bir ilişki sürdürmek için önemlidir. Eğer siz mükemmelliyetçi beklentiler yerine gerçekçi beklentilerde bulunursanız partnerinizin kendine has özelliklerini kabul eder, ona değer verir ve ilişkinizde daha mutlu hale gelirsiniz.



BİR İLİŞKİYİ SAĞLIKLI SÜRDÜREBİLMEK İÇİN NELER GEREKİR?

1 UYUM SAĞLAYANI ARAYIN

Sosyal medya veya dizi filmlerde seyredildiği gibi kusursuz bir partner elbette yok. Öncelikle her insanın bir kusuru olduğunu sadece herkesin bunu dışarı yansıtma konusunda farklı olduğunu kabullenmek gerekli. Bundan ötürü de kusursuzunu aramak yerine size uyum sağlayabilecek birini bulmak önemlidir.

Unutmayın, herkesin güçlü ve zayıf yönleri var ve herkes değişebilir.

2 ANLAYIŞ GÖSTERİN

İlişkide sabit bir fikirde takılı kalmak sadece size zarar verir. Bundan ötürü yaşadığınız her duruma farklı bakış açılarından da bakabilmelisiniz.

Gerçekçi düşünüldüğü zaman eğer sağlıklı biriyle birlikteyseniz, partnerinizin sizin her dediğinize uyum göstermesi veya sizin istediğiniz şekilde düşünmesi beklenilemez.

Eğer ki her insanın birbirinden farklı olduğu gerçeğini kabul ederseniz hayat sizin için daha yaşanılabilir bir hale gelir.

3 AYNAYI ÖNCE KENDİNİZE ÇEVİRİN

Eğer ki partnerinizden ideallik bekliyorsanız karşılığında kendinizi de analiz etmelisiniz. Artı olarak karşınızdan çok fazla mükemmellik beklemeniz, aslında kendinizde gördüğünüz kusurların bir telafisiyse? Eğer ki en başta kendi kusurlarınızı kabul ederseniz, başkalarının da kusurlu yanlarını kabul etmeniz kolaylaşır.

4 HER ANINIZIN KIYMETİNİ BİLİN

Kişi, partnerinden hep daha iyisini daha güzelini daha romantik olanı beklerken kimi zaman da anda saklı olan güzellikleri göremeyebiliyor.

Bu yüzden ilişkinin asıl yapıtaşının partnerinizle geçirdiğiniz sıradan ama aynı zamanda samimiyet taşıyan anlar olduğunu unutmayın.

5 BİREYSEL ALANLARI KABUL EDİN

Hayatınızdaki kişiyi yaşamınıza alma nedeniniz sizin her türlü istek, talep ve ihtiyaçlarınızı karşılamak zorunda oluşu değil. Unutmayın her insanın kendi kişisel sınırları, değerleri ve yapısı var.

Partnerinize bağımsız alan tanımak, ilişkinizi olumlu anlamda güçlendirecektir.

6 NEYİ NASIL SÖYLEDİĞİNİZ ÖNEMLİ

Partnerinize "Benim senden ve ilişkiden beklentim bunlar" diyerek bir liste veremezsiniz.

Bunun yerine ilişkide sizin için önemli olan şeyleri açıkça söylemek sizin ondan ne beklediğinizi anlamasını sağlar. Örneğin "Sen beni hiç aramıyorsun!" demek yerine "Beni araman, beni önemsediğini anlayabilmem için önemli" demeyi deneyebilirsiniz. Bu şekilde kendi duygu ve düşüncelerinizi aktarmanız partnerinizin durumu bir eleştiri ya da savaş olarak görmesini engelleyecektir. Artı olarak unutmayın ki, ilişki iki kişilik olarak yaşanır. Siz partnerinize karşı beklentilerinizi ifade ederken partnerinizin de sizden beklentilerini öğrenmeli ve dikkate almalısınız.

7 AÇIK VE NET OLUN

Partnerinizin zihninizden geçeni anlaması veya iğnelemelerle söylediğiniz bir cümlede aslında ne kast ettiğinizi anlamak gibi bir sorumluluğu olamaz. Bundan ötürü bu tür sağlıksız iletişim yollarını denemek yerine açıkça partnerinize "Seninle daha çok vakit geçirmek istiyorum, daha sık görüşebilmemiz beni mutlu eder" gibi bir cümle ile duygularınızı ifade edebilirsiniz. Bir ilişkide standartlar ve beklentiler konusunda net ve açık olmak gereklidir. İpuçları vermek, iğnelemek herhangi bir işe yaramaz. Bundan ötürü açık olun.

8 KÜÇÜK ŞEYLERİ BÜYÜTMEYİN

İlişkide partnerinize karşı beklentilerimizi nasıl ifade etmeliyiz? Eğer doğru bir şekilde beklentiler ifade edilemezse elinizde birçok beklenti listesiyle birlikte kendinizi mutsuzluk ağına sokacaksınız.

O yüzden beklenti listenizi hazırlarken sizin için neyin kabul edilip edilemeyeceğini doğru düşünüp analiz edebilmeniz önemli. Örneğin aldatma kabul edilemez diye bir kuralınız gayet doğaldır fakat her hafta size sürpriz yapmasını beklemek vazgeçebileceğiniz önemsiz bir beklentidir. Belki de partnerinizin sevgiyi ifade ediş yolu sürpriz değildir ve zaten bunu birçok yolla ifade ediyordur.



UNUTMAYIN!

Bu ve benzeri maddeleri dikkate alıp gerçekçi beklentilerle ilişkinize devam ettiğinizde partnerinizi olduğu haliyle kabul etmeyi öğrenirsiniz. Bu durum da ilişkinizde daha fazla anlayış ve hoşgörüye neden olurken daha az çatışma sağlar. Partnerinizden mükemmel birine dönüşmesini beklemediğinizde ilişki kendi doğallığında ilerler ve bununla birlikte sevgi, güven bağı güçlenir.

İlişkideki kişilerin birbirinden gerçekçi beklentilerde bulunması zaman geçtikçe ilişki bağının güçlenmesine neden olacaktır. Partnerinizi olduğu gibi kabul ettiğinizde partnerinizin de sizi olduğunuz gibi kabul etmesini sağlarsınız. Böylece artık sağlıksız değil de sağlıklı tartışmalarla ilişkinizi farklı bir boyuta taşımış olursunuz.

Özellikle günümüzde gerçekçi olmayan beklentilerle ilişki yaşayan ve mutsuz olan kişilerin sayısı çok fazla. Özellikle bu durum kişilerde hayal kırıklığına ve doyumsuzluğa neden oluyor. Partnerinize karşı gerçekçi beklentilere sahip olursanız hem kendinize karşı hem de partnerinize karşı daha şefkatli olur hem de daha doyum aldığınız sağlıklı ilişkiler kurabilirsiniz.

Şunu unutmayın ki sağlıklı ilişki dediğimiz partnerlerden birinin diğerinin tüm istek, ihtiyaçlarına uyum sağlayıp sözünden çıkmadığı bir ilişki değil de karşılıklı anlayış, kabul ve şefkatle mümkündür.