Yıkmak kolay zor olan inşa edebilmek

İlişkilerde beklentiler yükselmeye başladı. Eskiden aslolan ‘biz’ iken artık ‘ben’ dili ön plana çıkmaya başladı. Geç öğrenilen empati kelimesi bile işlevini yitiriyor. Neden bu kadar çabuk ayrılık kararı alınıyor? Sabretmeyi, sevdiğimizin gözünün içine bakıp iletişim kurmanın önemini, yeniden hatırlayınca ayrılık rüzgarları dinecek

Yaşadığımız bu çağda hem ilişkilerde hem de evliliklerde beklentiler artık çok yüksek. Her insan bir ilişkiye yüksek umut ve beklentilerle başlıyor. Fakat zamanla sevilen insana karşı olan ilgi azalıyor, romantizm yerini rutin bir hayata bırakıyor. Bunlar da git gide ilişkinin tükenmesine neden olabiliyor. Peki bu süreç her ilişki için normal mi, yoksa ilişkiler zamanla bizim beklentilerimizi mi karşılayamamaya başlıyor?

Aslında ilişkilerin tükenmesinin en önemli sebebi ilişkiye yüklenilen kişisel anlamlar. Özellikle aşkın, mutluluğun, tutkunun ve romantik zamanların sonsuza dek süreceğini umut eden birinin, hayatın somut gerçekliğiyle yüzleştiğinde hayal kırıklığına uğraması ilişkide günden güne tükenmesine neden oluyor.

İlişkiniz eğer ki tükenmişlik döngüsüne girmeye başladıysa, ilk adımda kavgalarınızın sıklığı artmaya, normale dönme süreniz de uzamaya başlamış demektir. Çiftlerin artık zamanla birbiriyle olan iletişimlerinin zayıflaması, birlikte yaptıkları aktivitelerden keyif almamaya başlaması, birlikte olan zamanların genellikle çatışma ile sonlanması ve bu gibi durumlar ilişkinin tükenmeye başladığının en önemli kanıtı.



1- AYNAYI KENDİNİZE ÇEVİRİN

Bazı zamanlarda kendimizi depresif, kaygılı vb. duygu durumunda hissetmemizin temel nedeni ilişkimiz olabiliyor. Bazense kendi ruh halimiz iyi olmadığı sağlıklı kararlar alamayıp, tepkilerimizi kontrol edemediğimiz için ilişkimiz olumsuz yönde etkilenebiliyor. Bir kişinin zihinsel ve ruhsal durumunun nasıl olduğu, genel durumuna da etki ederek ilişkinizin seyrini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebiliyor. Elbette nazımızın en çok geçtiği kişiler de en yakınlarımız olunca tüm olumsuz duygularımızı partnerimizden çıkarma eğiliminde olabiliyoruz. Bunun için eğer ki ruh halinizin iyi olmadığını hissediyorsanız partnerinizle kurduğunuz ilişkide ekstra özenli ve dikkatli olmanız gerekiyor.

BU SORULARI KENDİNİZE SORUN

Yaşadığımız problemin gerçek kaynağı ne?

İş yerimde her şey yolunda mı?

Ailemle ilişkim nasıl?

Son zamanlarda en çok hangi duyguları ön planda?



2- KABUL VE ÇABA İÇİN ÖZEN GÖSTERMEK ÖNEMLİ

Görmezden gelmek, sorun yokmuş gibi davranmak sizi sadece belirli bir süre daha idare ettirir. Sizi ciddi anlamda rahatsız eden ve büyük bir problem olduğuna inandığınız tüm durumları fark ettiğiniz o anda partnerinizle paylaşmayı deneyin. Aslında en başta konuşulmuş olsa halledilecek bir problem zaman geçtikçe aynı bir kartopunun yuvarlanması gibi dev bir topa dönüşebiliyor. Ertelemek bundan ötürü hiçbir yararı olmayan aksine olan durumu daha da kötü hale getiren bir davranış olarak karşımıza çıkıyor.

İLETİŞİM HER ŞEYDİR

Partnerinizle iletişim kurarken kullandığınız kelimeler, sesinizin tonu, vücut dilinize dikkat ederek olabildiğince hoşgörülü bir tavrı sürdürmeye devam edin.

İletişim kurup bir şeyler anlatmaya çalışırken verdiğiniz örneklerin partnerinizi eleştiren, aşağı çeken yorumlar olmamasına özen gösterin.

Kendinizi ifade ettikten sonrasında ona kendini ifade etmesi için alan tanıyın.



3- HEMEN PES ETMEYİN

Bir şeye başlamak kolay, zor olan sürdürmeye çalışmaktır. Çünkü bu nokta zor ve biraz çaba gösterilmesi gerekiyor. Bu durumda en önemli motivasyon kaynağınızsa birbirinize karşı çaba gösterme isteğiniz. Bu satırları okumaya çaba gösterdiğiniz sevgi duygunuz. Aranızdaki sevgi duygusuna güvenerek ilişkiniz için olabildiğince çaba göstermeye devam edin. Eğer ilişki içinde objektifliğinizi yitirdiğinize inanıyorsanız çok güvendiğiniz bir arkadaşınızdan yardım isteyin. Bu durum çevrenizin yardımıyla da düzelmeyecek bir haldeyse profesyonel bir yardım almaktan çekinmeyin.



4- DENEMEKTEN VAZGEÇMEYİN

Birçok ilişki, kişilerin birbirinin sevgi dilini çözemeyişinden kaynaklı tükeniyor. Bundan dolayı ilişkinin tükenip tükenmediğini anlamanın yollarından biri de bir oyun anlaşması gibi partnerinizle belirli bir süre karşılıklı olarak birbirinizi onaylamak, takdir etmek, sevgi sözcükleri kullanmak gibi durumları karşılıklı olarak deneyimlemektir. Bunları birbirinize karşı uygularken de özellikle partnerinizin ne yapması sizin çok hoşunuza gitti, bunları not edin. Özellikle güçlü yönlerine, size uygun söylediği ve yaptığı şeylere odaklanın. Bunu yapıp ilişkinizi gözlemlediğinizde de olumlu duygularınızı mutlaka fark edin ve ilişkinizin hala tükenip tükenmediğini de bu yollarla anlayabilirsiniz.



İLİŞKİNİZİN TÜKENDİĞİNİN GÖSTERGELERİ

Yorgunluk artar

İlişkiniz gün geçtikçe artık sizi hem fiziksel hem de duygusal olarak yormaya başlar. İlişkinizde karşı tarafın sizden belirli beklentileri olduğunu bildiğiniz ve sorumluluklarınızı gerçekleştirmeniz gerektiğini düşündüğünüz halde bunun için gerekli olan ne enerjiyi ne de motivasyonu kendinizde bulamazsınız. Partnerinizle hazırlanıp kahve içmek gibi basit bir eylem bile kendinizi tükenmiş hissetmenize neden olabilir.

Uzaklaşma ve eleştirme çoğalır

İlişkide güvende ve huzurlu hissettiğiniz anlar artık azalmış ve artık kendinizi ilişkinin herhangi bir parçası olarak görmemeye başlamış olabilirsiniz. Partnerinizin yaptıkları, söyledikleri normal şeyler olsa bile artık size hoş gelmemeye başlar. Yaptığı iyi-kötü her şeyi eleştirir, ufak yanlışlara bile büyük tepkiler verirsiniz. Zihninizin bir köşesinde hep hem ilişkinizi hem de partnerinizi sorgulamaya devam edersiniz. Ve zamanla git gide ilginiz diğer insanlara yönelmeye başlar.

İlişki için eyleme geçilmez

Artık ilişkiniz için yapacağınız her şey anlamını yitirmiş olacağından ötürü ilişkinizi iyi hale getirmek adına hiçbir adım atmamaya başlarsınız. Boş zamanlarınızı partnerinizle doldurmaya çalışmak yerine ya kendi sosyal çevrenizle ya da kendi istediğiniz şeylerle doldurmaya başlarsınız. Duygusal yakınlığınız azaldığı gibi fiziksel yakınlığınız da azalmaya başlamıştır. Ne yapacağınızı bilemez halde her şeyden kaçmak istersiniz.

Gerçekleri görmekte fayda var

İlişkinizde bu ve bu durum benzeri bir döngünün içine girmeye başladıysanız ilişkinizin tükenme noktasına doğru yola çıktığını söylemek mümkün. Olanları görmezden gelmek ve kadere bırakmak doğru bir yol değildir. Öncelikle ilişkideki ihtiyaçlarınızı, sorumluluklarınızı ve partnerinizle ilgili düşünce ve duygularınızın analiz edilmesi, öncelikle sizin sonra da ilişkinizin tükenmişliğinin incelenmesi ilişkideki tükenmişliğin düzelmesine yardımcı olabilir.