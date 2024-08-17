MFÖ’den geçmişe selam

MFÖ, Özkan Uğur hayattayken kayda aldığı yeni şarkısı Küsme Bana’yı kısa süre önce yayınladı. Listelere hızlı bir giriş yapan şarkı, MFÖ hayranlarından da tam not aldı

Özkan Uğur hayattayken kayıtları alınan yeni MFÖ şarkısı Küsme Bana yayınlandı. Yayınlandığı gibi büyük ilgi gören parça, listelere de hızlı bir giriş yaptı. Özkan Uğur'un vefatının üzerinden bir yıl geçmişken, beste, kayıt ve seslendirme aşamalarında Özkan Uğur'un da yer aldığı şarkı, MFÖ sevenleriyle buluştu.









Şarkının hikayesini Mazhar Alanson ve Fuat Güner şöyle anlattı: "Hikaye, bir gün Mazhar'ın yeni yazdığı bir şarkı sözünü Özkan'a ve Fuat'a gösterip, 'Çocuklar, hadi bunu besteleyelim' demesiyle başladı. Rahmetli canımız Özkan'ımızın ve Fuat'ın evinde birkaç ay süren araştırma, çalıp söyleyip düzenleme süreci, kardeşimiz Baran Çak'ın stüdyosunda, kadim dostumuz Turhan Yükseler'in katkılarıyla yapılan deneme kayıtlarıyla devam etti."

Şarkının düzenlemesinde ve şarkının son halini almasında ise İskender Paydaş'ın imzası var. Klipte, MFÖ geçmişe selam göndermek amacıyla üçlü olarak bulundukları eski fotoğraflar ve videoları kolaj yaparak kullandı.



Müzik dünyasına iddialı bir giriş

Genç yetenek Burak Varol, müzik dünyasına etkileyici bir adım atıyor. Lise yıllarında enstrüman çalarak müziğe adım atan Varol, geçtiğimiz günlerde dinleyicilerle buluştuğu şarkısı Başa Çıkamam ile profesyonel müzik kariyerine resmen başladı. Pop türündeki bu çıkış şarkısının söz ve müziği, Burak Varol ve Emir Erdoğdu'nun ortak çalışması sonucu ortaya çıktı. Şarkının aranjesi ve mixing'i ise müzik dünyasında yetenekleriyle tanınan Tarık









İster imzasını taşıyor.

Şarkı, daha ilk dinleyişte kalplerde yer etmeye aday. Burak Varol'un bu iddialı çıkışı, müzikseverler arasında büyük bir merakla bekleniyor.

Şarkı, sözleri ve melodisiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yeni nesil sanatçılar arasında adından sıkça söz ettirecek olan Burak Varol, bu şarkıyla müzik dünyasına kalıcı bir iz bırakmayı hedefliyor. Müzik kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Varol, ilerleyen dönemlerde de adını sıkça duyuracak gibi görünüyor.



Ibiza'da Rakkas fırtınası

Sezen Aksu'nun klasiklerinden, zurna melodisiyle Türk halkının en sevdiği şarkılardan biri olan Rakkas dünyaca ünlü DJ Kurd Maverick ve Türk prodüktör ve DJ Nodus tarafından yapılan yeni düzenlemesiyle tekrar gündeme oturdu. Ibiza, Mykonos, Miami gibi gözde tatil beldelerinde olan Türk tatilcilerin denk geldikçe hem şaşırdığı hem de sosyal medyadan sıkça paylaştığı Rakkas'ın bu halini beğenmeyen neredeyse yok gibi.









Dünyaca ünlü DJ'lerin playlist'lerine aldığı şarkıyı şimdiden Bob Sinclar, Hugel, Roger Sanchez, Black Coffee gibi DJ'ler partilerde çalmaya başladı. Sözü Sezen Aksu ve Yelda Karataş'a ait olan bu şarkının müziği de gelmiş geçmiş en önemli Türk müzisyenlerden olan Atilla Özdemiroğlu'na ait. Rakkas'ın bu halini ben de çok sevdim ve Türk eserlerinin dünya müzik sahnesinde yer alması benim en kıymet verdiğim durumlardan biri.



10 yıllık sanat yolculuğuna özel albüm

Fikri Karayel, söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliğiyle müzik dünyasında kendine özgü bir yer edinmiş bir sanatçı olarak, 10 yılı aşkın süredir çizgisini bozmadan müzik kariyerine devam ediyor. 2014 yılında çıkardığı ilk solo albümü Zor Zamanlar ile başladığı profesyonel müzik yolculuğunda, hem kişisel çalışmaları hem de farklı sanatçıların seslendirdiği eserlerle adından sıkça söz ettiren Karayel, şimdi de kariyerinin 10'uncu yılını özel bir proje albümü ile kutluyor.









Ben Fikri Karayel Pt.1 adını taşıyan bu özel proje albümünün ilk şarkıları dinleyiciyle buluştu. Sanatçı, tamamen canlı kaydedilen bu projede, hem kendi seslendirdiği şarkıların yeni versiyonlarını hem de başka sanatçıların yorumladığı bazı eserleri bir araya getirdi. Albümün ilk iki şarkısı Uzaktan ve Konumuz Var müzikseverlerle buluşmuş durumda.

Albüm, geniş bir orkestra eşliğinde, büyük bir titizlikle hazırlandı ve İstanbul'un ünlü müzik mekanı Babylon'da canlı olarak kaydedildi. Kayıt sürecinde çekilen videolar ise İsa Kurt yönetmenliğinde çekilerek, albüme görsel bir zenginlik kazandırdı. Projenin ilk part'ında, Merve Özbey'in 2019 yılında çıkardığı Devran albümünde yer alan Konumuz Var ve Fikri Karayel'in 2021 yılında yayımlanan albümüne ismini veren Uzaktan şarkıları yer alıyor. Bu eserlerin projedeki aranjeleri Fikri Karayel ve Şentürk Öztaş tarafından yapılırken, Konumuz Var'ın yaylı aranjeleri ise Emre Poyraz tarafından üstlenildi. Karayel, bu yeni projeyle, müzik dünyasındaki yerini bir kez daha sağlamlaştırmayı hedefliyor.