Azerbaycan'da gerçekleştirilecek en büyük konser etkinliklerinden biri olan Seabreeze Resort Projesi, müzik dünyasında yeni bir dönemi başlatıyor. Türk CEO Mehmet Ferman Doğan ile yaptığım telefon görüşmesinde, uluslararası megastarların kardeş ülke Azerbaycan'da daha önce görülmemiş bir etkinlik için bir araya geleceğini öğrendim. Ricky Martin'in katılımı, Azerbaycan ve Avrupa'da reklamlarla duyuruldu bile... Jennifer Lopez'in katılımı henüz kesinleşmemişken, devam eden görüşmeler onun da bu dev etkinliğe katılması için güçlü olasılıklar olduğunu gösteriyor.









MUHTEŞEM BİR GÖSTERİYLE AÇILDI

Merakla beklenen Dream Fest 2024 Uluslararası Müzik Festivali, Azerbaycan'da muhteşem bir gösteri ile başladı. Azerbaycan Halk Sanatçısı, şarkıcı ve besteci Emin Agalarov tarafından başlatılan bu festival, yerel ve uluslararası sanatçıların sahne alacağı unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.









Festivalin ilk gününde izleyiciler; Agalarov, Tarana Muradova yönetimindeki Odlar Yurdu Dans Topluluğu'nun yanı sıra Jason Derulo, Imany, Outlandish, Maurizio Schweizer (Celentano Tribute Show), Lusia Chebotina, Muboriz Usmonov, Sevanna, AISEL, Samra ve Alonestar gibi uluslararası yıldızların göz kamaştırıcı performanslarını izlediler.







Her bir performans, sahneyi enerji ve tutkuyla dolu mini konserlere dönüştüren etkileyici müzikal gösteriler ve koreografik numaralarla müzikseverleri büyüledi. Ana sahnenin yanı sıra VIP alanlarında da sanatçıların performans sergilediği iki sahne vardı. Dünyanın dört bir yanından 100'den fazla sanatçının Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldiği Dream Fest'te, Nicole Scherzinger, Thomas Anders, The Jacksons, C. C. Catch, Craig David ve daha birçok ünlü müzisyenin yaklaşan performanslarını sabırsızlıkla bekleyebiliriz. Bu, çeşitli ve unutulmaz bir müzik yolculuğu vaat ediyor.



FARKLI BİR TARZ

Rap müziğin yükselen isimlerinden Ati242, yeni şarkısı Değişmene Rağmen ile hayranlarına unutulmaz bir rap müzik deneyimi sunuyor. Şarkı, yayınlanalı henüz iki hafta olmasına rağmen müzik listelerinde hızla yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Ati242, kendi kaleminden çıkan sözlerle, duygusal ve derinlikli bir hikaye anlatıyor.









Şarkının sözleri, değişen ve dönüşen duygulara, hayata dair içsel yolculuklara odaklanıyor. Müziğin arka planında Efe Can ve Ati242'nun ortak çalışması yer alıyor. Şarkının atmosferini ve duygusal yoğunluğunu en iyi şekilde yansıtmak için her nota üzerinde özenle çalışılmış. Mastering sürecinde Ludwig Maier'in dokunuşları, şarkının genel ses kalitesini en üst seviyeye taşımış. Maier'in deneyimi ve uzmanlığı, şarkının dinleyiciye en temiz ve etkileyici şekilde ulaşmasını sağlıyor.



İKONİK HİTLERE BİR YENİSİNİ DAHA EKLİYOR

Rap şarkıcısı Zen-G, son dönemde müzik dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Delale, Alev Alev ve İstanbul gibi hit şarkılarının ardından geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Keje isimli parçasıyla da beğeni toplayan sanatçı, şimdi de yeni şarkısı Leylam Ley ile dinleyicilerinin karşısına çıkıyor. Bu yeni şarkı, ve kısa sürede büyük ilgi görüyor. Şarkının sözleri Zen-G tarafından yazıldı. Müziği ise Zen-G ve Arda Gezer'in ortak çalışması olarak ortaya çıktı.

Düzenleme kısmında ise Zen-G, Arda Gezer ve Archie'nin imzası bulunuyor. Bu güçlü ekip, şarkının dinleyicilere ulaşmasında büyük rol oynadı. Şarkıcı, kendi müziğinin ezgilerini yansıtırken, şarkının isminde Sabahattin Ali'nin Leylim Ley'e şiirine attığı atıfla dikkat çekiyor. Bu atıf, şarkının derinliğini ve duygusal etkisini daha da artırıyor. Dinleyiciler, bu yeni parçayla Zen-G'nin müzikal yolculuğunda bir adım daha atmasına tanıklık edecek.