Şarkılarını birçok popüler dizide de dinlediğimiz İzlandalı rock grubu Kaleo, temmuz ayı sonunda Türkiye’ye geliyor

Bu yaz sizlerle birlikte unutulmaz bir deneyime adım atacağız. 2016 yılında yayınladıkları ve satış rekorları kıran ilk albümleri A/B ile müzik dünyasında çığır açan İzlandalı rock grubu Kaleo, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'a geliyor. İlk albümleriyle ülkemizde de hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen grup, 24 Temmuz 2024 tarihinde Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak. Bu özel konser, müzikseverler için kaçırılmayacak bir fırsat. Grup, güçlü vokaliyle dikkat çeken karizmatik solisti JJ Julius liderliğinde sahne alacak. Grubun son albümü Surface Sounds ile başarılarını perçinleyen ve Grammy adayı olan No Good, All the Pretty Girls gibi hit şarkılarla büyük bir çıkış yakalayan grup, dünya çapında bir fenomen olduğunu bir kez daha kanıtladı. Özellikle Way Down We Go parçası, Grey's Anatomy ve Riverdale gibi popüler dizilerde yer alarak büyük beğeni topladı. Coachella, Lollapalooza ve Bonnaroo gibi önemli festivallerde sahne alan grup, Rolling Stones stadyum konserlerinin açılış grubu olarak seçilmesiyle de müzik dünyasında ne denli önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi.









BLUES ROCK ESİNTİLERİ

Bu özel gecenin açılışını ise Belçika'nın sevilen indie rock grubu Balthazar'ın gitar vokali Jinte Deprez'in solo projesi J. Bernardt yapacak. J. Bernardt, elektronik müzikle harmanladığı ilk albümü Running Days ve ayrılığın tüm evrelerini araştıran melankolik yeni albümü Contigo ile dikkat çekiyor. Ayrıca, güçlü sesi ve etkileyici performansıyla Sena Şener de sahne alacak. Grubun müzik sahnesinde estirdiği fırtına, onları sadece bir grup değil, bir fenomen haline getirdi. Grubun canlı performanslarını izleyenler, klasik rock ve blues rock esintileriyle bezenmiş şarkılarının enerjisine kapılıyor. İstanbul'da verecekleri bu konser, hem eski hayranlar hem de yeni keşfedecekler için eşsiz bir deneyim su- nacak.









GERİ SAYIM BAŞLADI

Dünya Latin müziğinin efsane grubu, Grammy ödüllü Gipsy Kings, bu yılın yazın da İstanbul ve Ankara'da sahne alacak! Harbiye ve Oran Açıkhava sahnelerinde gerçekleşecek olan bu özel konserlerde, Gipsy Kings, Rumba Flamenca'nın büyüsünü ve 7 den 70 herkesin bildiği hit şarkıları Bamboleo, Volare, Djobi Djoba, Un Amor ve Escucha Me gibi unutulmaz hit şarkılarıyla bir kez daha dinleyicilere sunacak. Kurucularından Tonino Baliardo'nun liderliğinde dünya turuna devam eden Gipsy Kings, 26 Temmuz'da İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ve 27 Temmuz'da Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak. Bu konserler için özel olarak hazırladıkları repertuar ile dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyorlar. Eğer siz de bu müziğin coşkusunu ve enerjisini yerinde yaşamak istiyorsanız, bu tarihleri kaçırmayın!









YANMAYALIM YAYINLANDI

Koray Avcı, şarkılarında yarattığı etkiyle tanınan bir sanatçı olarak, konser maratonuna devam ederken dinleyicilerine yeni projeler sunmaktan geri kalmıyor. Bu kez, daha önce Cengiz Kurtoğlu'ndan dinlediğimiz Yanmayalım şarkısının 2024 yorumuyla karşımızda. Sözleri Hakkı Yalçın'a, müziği Hakan Altun'a ait olan Yanmayalım, yeni düzenlemesi ve Koray Avcı'nın kendine has yorumuyla bu yazın en çok konuşulan şarkılarından biri olmaya hazırlanıyor. Şarkının yeni düzenlemesi Emre Doğan'a, mix ve mastering işlemleri ise Tarık Ceran'a emanet. Kaan Yorulmaz'ın yönetmenliğinde çekilen klipte Koray Avcı, aşkın değişken hallerini hem eğlenceli hem de dramatik sahnelerle izleyiciye sunuyor. dijital platformlarda yayınlanan Yanmayalım, büyük bir aşkın ardından yaşanan hayal kırıklıklarını ve isyanı konu alıyor. Koray Avcı, güçlü vokali ve duygusal yorumuyla bir kez daha dinleyicilerinin kalbine dokunacak gibi görünüyor.