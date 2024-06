Türkçe rap dünyasında yepyeni bir soluk getiren Red Bull 64 Bars'ta yeni sezon heyecanı başladı. Türk Hip-Hop ve Rap dünyasının en iddialı isimlerini sadece kelimelerin ve ritimlerin ön plana çıktığı bir maratonda buluşturan projede, yeni sezonun ilk konuğu Türk-Alman rap müziğini şüprsiz en iyi isimlerinden Eko Fresh oldu.

Rap ekseninde 64 satırdan oluşan, nakaratsız ve tekrarsız şarkıların üretildiği Red Bull 64 Bars, yepyeni bir sezonla geri döndü. Üçüncü sezona girilen Red Bull 64 Bars'ın ilk konuğu, tecrübeli rap sanatçısı Eko Fresh oldu. Eko Fresh, uzun yıllardır müzik dünyasında adından söz ettiren ve her daim dinleyicisini şaşırtmayı başaran bir isim.









Bu özel bölümde, kendine has tarzını ve yeteneğini bir kez daha sergileyen Eko Fresh, 64 Bars'ın formatına tam anlamıyla uyum sağladı. Kendi hikayelerini ve yaşanmışlıklarını ritimlerle harmanlayarak dinleyicilere unutulmaz bir performans sundu.Red Bull 64 Bars, sadece bir müzik programı olmanın ötesine geçerek, sanatçıların iç dünyalarını ve yaratıcı süreçlerini gözler önüne seriyor. Her bölümde farklı bir sanatçının katılımıyla zenginleşen bu proje, rap müziğe olan ilginin artmasına ve yeni yeteneklerin keşfedilmesine de katkı sağlıyor. Yeni sezonda, birbirinden yetenekli sanatçıların katılımıyla daha da renkli ve dinamik bölümler izleyicileri bekliyor olacak.



PERRİE EDWARDS TEARS İLE YÜKSELİŞTE

İngiliz pop sansasyonu Perrie Edwards, ünlü kız grubu Little Mix ile dünyaca üne kavuştu. Geçtiğimiz Nisan ayında Forget About Us isimli single ile solo kariyerini başlatan Perrie, yeni single'ı Tears'ı müzikseverlerle paylaştı. Yapımcılığını multi-platin ödüllü prodüktör Ido'nun (Justin Bieber, Camila Cabello, Shawn Mendes) üstlendiği parça hakkında Perrie şöyle diyor: "Bu şarkı, kötü bir durumdan çıkmak ve geçmişte olanları geride bırakmakla ilgili. Kendinizi güçlü hissettiğiniz ve gözyaşlarını geride bıraktığınız o nokta."







Son bir buçuk yılını ilk solo albümünü yazarak ve kaydederek geçiren Perrie, bu albümde rock'n'roll, motown, disko, country ve 80'lerin esintilerini bir araya getiriyor. Albümdeki birleştirici unsur ise Perrie'nin güçlü vokalleri.Albümün neredeyse tamamı, Perrie'nin Kuzey Londra'daki evinde yazılmış ve kaydedilmiş. Nişanlısı Alex Oxlade-Chamberlain, evlerindeki kullanılmayan yemek odasını bir kayıt stüdyosuna dönüştürmelerini önermiş. Ed Sheeran, RAYE, Johnny McDaid, Feli Ferraro ve Jon Bellion gibi ünlü isimlerle çalışan Perrie, bu sürecin onun savunmasız ve yaratıcı olmasını sağladığını söylüyor. Şimdi solo bir sanatçı olarak kayıda girmek ve ne istediğimi, ne hissettiğimi söyleyebilmek en muhteşem deneyim. Bu yüzden tüm farklı duygularımı ve hayatımın farklı kısımlarını yeniden keşfetmek istedim" diyor Perrie.



KONUYA FRANSIZ'IN SARI ALBÜMÜ ÖZLENEN ROCK SOUNDU

Konuya Fransız'ın ikinci albümü SARI, dinleyicilere gitar ve davulun konuştuğu, özlenen rock soundunun harika bir icrasını sunuyor. Albüm, rock müziğin özlemini çekenler için adeta bir başyapıt olmuş Albümde yer alan Bağıran isimli şarkı, yeni elektronik altyapısı ve farklı sounduyla adeta bir bonus track havası veriyor. Ancak şarkının sonunda, albümün genel sounduna yakışır bir sürprizle karşılaşıyoruz ki bu da şarkıyı albümün tamamlayıcı bir parçası haline getiriyor.







SARI albümü, grubun vefat eden üyesi Kerem Sarı'ya ithaf edilmiş ve kapağında Kerem Sarı'nın küçüklük fotoğrafı kullanılmış. Bu anlamlı detay, albüme duygusal bir derinlik katıyor ve dinleyiciyi Kerem'in anısına saygı duymaya davet ediyor. Albümdeki O'na Kısa Bi Not isimli şarkı, Kerem'in vefatından önce yayınlanmış Kendime Kısa Bi Not isimli şarkının farklı bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu şarkıda, grup daimi üyesi Kerem Sarı ile düet yaparak dinleyicilere duygulu birkaç dakika yaşatıyor. Bu düet, hem grubun Kerem'e olan bağlılığını hem de onun müziğine olan saygısını gözler önüne seriyor. Albüm, müzikal anlamda duygusal açıdan dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Albüm, Kerem Sarı'nın anısını yaşatırken, Konuya Fransız'ın rock müziğe olan tutkusunu ve yeteneğini de bir kez daha kanıtlıyor.