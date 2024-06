Türk müziğin dünyasında farklı bir yere sahip olan Ersay Üner ikinci albümü Taverna ile büyük bir çıkış yakalamıştı. Yorumculuk kariyerinde de iddiasını kanıtlayan Üner, ardı ardına çekilen kliplerle müzikseverlerin beğenisini kazandı. Son olarak, klasikleşmiş bir parça olan Akşam Olur Gizli Gizli Ağlarım'ı kliplendiren sanatçı hayranlarından tam not aldı. Üner, albümün çıkış şarkısı olarak söz ve müziği kendisine ait olan Sevme'yi seçmişti. Bu şarkı, dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü ve kısa sürede popüler oldu. İkinci klip ise bir Ümit Besen klasiği olan Sıktı mı Canını'ya çekildi ve yine büyük beğeni topladı.









ÜÇÜNCÜ KLİP BİR KLASİĞE ÇEKİLDİ

Albümün üçüncü klibi, yıllarca Ferdi Özbeğen'den dinlediğimiz ise yazının başında da belirttiğim gibi Akşam Olur Gizli Gizli Ağlarım isimli klasikleşmiş parçaya çekildi. Klibin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlendi. Klip, yayınlandığı andan itibaren Üner'in hayranlarından tam not aldı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Üner'in yorumculuk performansı ve klibin başarılı çekimi, müzikseverlerin beklentilerini fazlasıyla karşıladı.

Bir yandan albümle ilgili klip çalışmaları sürerken başarılı müzisyen bir yandan da dinleyicilerinin karşısına sürpriz bir konserle çıkmaya hazırlanıyor. 9 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak olan sanatçı bu projesiyle ilgili olarak "Heyecanlı bir gece olacak" diyor.



30'UNCU YIL ŞEREFİNE SENFONİK KONSER

Besteleri ve söylediği şarkılarla Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Burak Kut, müzikal oyunculuğuyla da milyonların gönlünde taht kurmuş bir sanatçı. Kut, 30'uncu sanat yılını özel bir senfonik konserle kutlamaya hazırlanıyor. Konser, 30 Haziran akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda yapılacak. Yıllardır dillere pelesenk olmuş hit şarkılarının yanı sıra müzikal oyunculuğu ve senfonik konserleriyle de tanınan Kut, konser için stüdyoda yoğun bir çalışma dönemine girdi.







Bu özel gecede, şef Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde sahne alacak olan sanatçı, kendi şarkılarının yanı sıra seslendirmeyi sevdiği başka parçaları da repertuvarına ekleyerek İstanbullulara keyif dolu bir akşam yaşatmayı hedefliyor. Senfonik ve kendi konserlerine yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanında devam edecek olan Kut, hayranlarıyla buluşmaya devam edecek. Kut bu projeyle ilgili olarak "Senfonik konserlerin her zaman gönlümde ayrı bir yeri vardır. İlk albümümün çıkışının 30'uncu yılında, sevenlerimin beni tanıdığı şarkıları senfonik olarak sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyorum" diyor.



İREM DERİCİ'DEN YENİ ŞARKI

Türk pop müziğinin güçlü sesi İrem Derici, dinlenme rekorları kıran şarkılarına bir yenisini daha ekliyor. Beni Bilen İyi Biliyor isimli parçası yayınlanır yayınlanmaz müzik listelerinin zirvesine yerleşti. Derici, böylece yoğun konser maratonuna rağmen sık sık stüdyoda yeni şarkılar kaydettiğini de herkese göstermiş oldu.







Şarkının söz ve müziği Genco Ecer'e, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait. Şarkının klibi ise Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekildi. İrem Derici, bu klibiyle de ezber bozan ve fark yaratan görüntülerle yine çok konuşulacak gibi görünüyor. Derici'nin yeni şarkısı, hem müzik listelerinde hem de sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Başarılı şarkıcının üretkenliği ve dinleyicisiyle kurduğu güçlü bağ, onu pop müziğin vazgeçilmez isimlerinden biri haline getiriyor.



SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Türk pop müziğinin genç ve başarılı ismi Melis Fis, yeni teklisi Yat Kalk Dua Et ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir konser turnesinde olan Fis, bu yoğunluk arasında yeni bir hite imza atmayı başardı.







Şarkıları milyonlarca dinlenen ve radyolarda sıkça çalınan genç yetenek, yeni şarkısının görsel dünyasında verdiği keyifli pozlarla da hayranlarının beğenisini topladı. Şimdiden sosyal medyada viral olan parçanın söz ve müziği Fis'e, düzenlemesi Tarık İster'e, mix ve mastering'i ise Utku Ünsal'a ait. Uzun zamandır beklenen parça, dün tüm dijital platformlarda yayına girdi.