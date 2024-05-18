Milenyumun hayatımıza kattığı genç şarkıcı Jefe, kısa süre önce kendi neslinin duygularını özel bir albümle anlattı. Modern ve vandal olarak tarif edilebilecek

2001 doğumlu rapçı Jefe yeni albümü Milenyum ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Vio'nun "Milenyum rapçi getirdi rönesans" sözünden ilham alan bu albüm, 2000 neslinin ani duygu durumlarını yansıtan şarkılardan oluşuyor. Jefe, albümde 2000'li yılların sarsıcı olaylarını ve bu yüzyılın hızlı değişimlerini modern ve vandal bir şekilde müziğe döküyor. Albüm, geçtiğimiz yüzyılı etkisi altına alan pandemi, ekonomik kriz, savaşlar gibi önemli olayları ve bu dönemde doğan ve büyüyen birinin yaşadığı tüm hisleri ve kuşkuları temsil ediyor. Albümdeki modern tarafı yenilikçi müzik vizyonuna sahip Pango, Uğur Öztürk, Okan Çam ve Montano Mastering üstleniyor. Vandal kısmında Cesx, Vasso, Chek ve Case gibi sanatçılar albümü ölümsüzleştiriyor.







Albümün logosu, donuk ve ifadesiz bir suratın serbest bir eskizi olarak tasvir ediliyor. Ve bu tasarım Case Classico imzası taşıyor. Jön şarkısıyla açılan albüm, Rari ve Günümü Geceme Kat gibi şarkılarla devam ediyor. Nitro ve Jefe Motive ikilisinin Estarabim ile sergilediği hype rap performansları ve BGAA ile yapılan ruha dokunan final ile Milenyum albümü, Jefe'nin dinleyicilere sunduğu 11 şarkılık bir müzik ziyafeti...









AKUSTİK PROJE

Göksel, Türkçe pop müziğinin güçlü kadın besteci ve yorumcularından biri olarak kendi yazdığı şarkılarının yanı sıra özel projeleriyle de dikkat çekiyor. Son projelerinden biri olan B'Aşka Şarkılar, Türk Sanat Müziği ağırlıklı eserlerden oluşan akustik bir proje olarak müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. Proje, Göksel'in YouTube kanalında her pazar müzikseverlerle buluşmaya başladı ve 7 Nisan'dan itibaren tüm dijital platformlarda yayına girdi. Göksel, projenin kayıt ve çekimlerinin büyük bir titizlikle tamamlandığını belirtiyor. Müzik hayatının en heyecan verici işlerinden biri olarak tanımladığı bu proje, nostalji albümlerinden farklı olarak tamamının canlı ve akustik olmasıyla öne çıkıyor. Göksel'in yorumu ve stili, bu projede de dikkat çekici bir şekilde ortaya çıkıyor.









YENİLİKÇİ VE DANS DOLU BİR ŞARKI

Onur Sevigen'in müzik dünyasına getirdiği yenilikçi yaklaşımlarla tanınan yeni şarkısı Deli 1, dijital platformlarda dinleyicilerle buluşacak. Şarkı, dans temasıyla dikkat çekerken Sevigen'in kendine özgü tarzını ve müzikal cesaretini yansıtıyor. Şarkının sözleri, Türkçe ve İngilizce karışık olarak sunulurken, genç dinleyicilere yazın coşkusuna hazırlık yapmaları için enerji dolu bir atmosfer sunuyor. Sevigen, şarkının sözlerinde toplumsal ön yargıları ve dışlanmayı konu alarak, müziğiyle bir isyan sesi yükseltiyor. Aynı zamanda, Türk pop müziğine kattığı Anadolu enstrümanlarıyla da dikkat çeken sanatçı, batı tarzı aranjmanlarla doğu ve batı müziği sentezini başarıyla gerçekleştiriyor. R&B, hip-hop, rap, trap ve pop elementlerini başarılı bir şekilde harmanlayan şarkı, dinleyicilere farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.









BIRAKMIYOR ELLERİN

Eda Baba, merakla beklenen 3'üncü stüdyo albümü için hazırlıklarını sürdürüyor. Albüm öncesi dinleyicilerini heyecanlandıran bir adım atarak, albümünün ilk şarkısı olan Bırakmıyor Ellerin'i dijital platformlarda yayınlıyor. Şarkının söz ve müziği, Pinhani grubunun başarılı ismi Sinan Kaynakçı'ya ait. Ayrıca, şarkıda Sinan Kaynakçı'nın sesi de dinleyicilere duygusal bir derinlik katıyor. Düzenlemesi ise Polen ekibine ait olan "Bırakmıyor Ellerin", gitar, piyano, keman gibi akustik enstrümanların öne çıktığı, sakin ve melankolik bir ayrılık şarkısı olarak dikkat çekiyor. Şarkının sürprizi ise klibiyle geliyor. Şarkı, müzikseverlere duygusal bir yolculuk sunarken, sanatçının kariyerinde de önemli bir dönüm noktası olmaya aday görünüyor. Dinleyiciler, albümün geri kalanının da bu şarkıdaki kalite ve duygusallıkla dolu olmasını heyecanla bekliyor.