Dinlediğimiz şarkılarda, o şarkıların ardında yatan duyguyu klipler aracılığıyla daha derinlemesine hissediyoruz. Bunu sağlayansa yönetmenler... Ben de bu hafta ünlü bir video klip yönetmeni olan Tahsin Güney ile kısa sohbetle bu sürece dair bilgi almak istedim

Bu konuda çok heyecanlıyım! Şarkılar kadar o şarkıların video kliplerini izlemek de gerçekten büyüleyici... Bu klipler aracılığıyla şarkılarla bağ kuruyoruz ve şarkının yansıtmak istediği duyguyu daha derinlemesine hissediyoruz. İşte tam da bu böyle bir klibi izledikten sonra bu yaratıcı eserlerin arkasında yatan zorlukları ve yönetmenlerin nasıl bir çalışma prensibi izlediğini öğrenmek istedim. Bu nedenle Tahsin Güney gibi başarılı bir yönetmenle yapılan kısa bir sou-cevabın kesinlikle ilgi çekici olacağını düşündüm. Onun kliplerdeki kurgu ve duygusal derinlik hakkında görüşlerini duymak çok değerli olurdu benim için ve sizler yakından tanıyoruz onu belki de Türk Rap müziğinde bir den çok imzası var reklam filmlerinde de aklımdaki bir iki soruyu cevapladı.

- Bir müzik klibi projesi teklifi geldiği zaman bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz?

Öncelikle, projenin temelini oluşturan müziği derinlemesine inceliyorum. Şarkının sözleri ve melodisi, klibin atmosferini belirleyen ana unsurlardır. Bu nedenle, şarkının temalarını ve duygularını anlamak, görsel bir hikaye oluşturmak için temel bir adımdır. İkinci adım olarak, sanatçıyla yakın bir işbirliği içinde çalışarak onun fikirlerini anlamaya çalışıyorum. Sanatçının hayalindeki klibi nasıl gördüğünü, hangi duyguları iletmek istediğini ve hangi estetik anlayışa sahip olduğunu öğrenmek önemlidir. Bu sayede, ortak bir vizyon oluşturabilir ve klibin onun beklentilerini karşılayacağından emin olabilirim.







- Müzik klibi çekerken karşılaştığınız en büyük zorluk nedir?

Birçok zorlukla karşılaşabiliriz, ancak belki de en büyüğü, sınırlı zaman ve bütçeyle çalışmak olabilir. Bütçeler her gün daha da yükselmekte. Yaratıcı çözümler bulmak ve ekibimle işbirliği yaparak en iyi sonucu elde etmek önemlidir. Ayrıca, bazen sanatçının ve yapım ekibinin fikirleri arasında denge kurmak da zor olabilir. Bu durumda, iletişim ve uzlaşma önemlidir. Herkesin ortak bir fikri paylaşması ve birlikte çalışması, projenin başarılı olması için kritik öneme sahip.



Dönmek için eve

Türkçe rap müziğinin önde gelen isimlerinden Gazapizm, dört yıllık bir aradan sonra dinleyicileriyle buluşan yeni albümü "Dönmek İçin Eve" ile müzikseverleri büyüleyici bir maceraya davet ediyor. Gazapizm'in kendine özgü tarzıyla klasik enstrümanları ve çağdaş elektronik sound'ları bir araya getirerek oluşturduğu beat'ler, albümdeki her şarkıya güçlü bir dokunuş katıyor. Beşinci stüdyo albümü olan Dönmek İçin Eve, Gazapizm'in kişisel bir yolculuğunu da yansıtıyor. Sanatçı, 14 yaşında çıktığı eve 35 yaşında dönerken yaşadığı iç hesaplaşmayı ve geçmişiyle olan ilişkisini derinlemesine ele alıyor.







Orijinal elektronik altyapılarla desteklenen bu sözler, dinleyicilere derin duygusal bir deneyim sunuyor. Albümdeki müziklerde Okan Çam, Berkin Laleli, Ateş Berker Öngören ve Gazapizm'in imzası bulunuyor. Mix'leri Okan Çam tarafından yapılan albümün mastering'i ise Montano Mastering tarafından tamamlanmış. Ayrıca, albümde Gazapizm'e çeşitli enstrümanlarla Ateş Berker Öngören, Sertaç Çevikkol, Asineth Fotini Kokkala, Erdal Eriş ve Korhan Futacı gibi başarılı müzisyenler eşlik ediyor. Gazapizm, albümde gerçekliğe dair derin sorular sormaktan kaçınmıyor.

Albümün kendi için ne ifade ettiğini ise şu sözlerle açıklıyor: "Bugüne kadar başkalarıyla yeteri kadar yüzleştim, herkesin kendisinden bir şeyler bulabildiği, topluma seslenen eserlerdi üretimlerim. Bu da beni kendime dönmeye teşvik etti, devamı ise çok daha kişisel bir yolculuk hali olan bu albümü getirdi. Ev benim için ne demek hala bilmiyorum, bu albümde de aslında onu arıyorum." Toplam 36 dakika süren ve 12 şarkıdan oluşan albümle Gazapizm, dinleyicilerine en gerçek halini gösterdiği bir maceraya davet ediyor. Ayrıca, Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bir çalışma ile albümdeki her şarkının yer aldığı uzun metraj filmle de dinleyicilere görsel bir şölen sunuyor.



Rock baladların yükselişi

Türk rock müziğinin güçlü kadın yorumcu ve şarkı yazarlarından Aslı Gökyokuş'un, müzik sahnesine yeni bir soluk getiren teklisi Sonbaharda Sevmeye Sözün Var, duygu yüklü bir rock baladı olarak dikkat çekiyor. Sözü ve müziği Aslı Gökyokuş ve Erdal Yıldırım'a ait olan şarkı, Alen Konakoğlu'nun düzenlemesiyle, yaylılar ve elektro gitarın ustaca harmanlanmasıyla akustik ve sade dünyasını genişleterek ortaya çıkıyor.









Sanatçının kızının adını taşıyan Yaz Müzik şirketi etiketiyle 10 Mayıs tarihinde yayınlanan bu tekl, albüm yerine tekliler yayınlayarak dinleyicisine farklı bir deneyim sunan Aslı Gökyokuş'un son işlerinden biri. Ancak bu kez, sadece müzikal açıdan değil, görsel anlamda da dinleyiciye büyüleyici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Masalsı bir atmosferi yansıtan ve yapay zeka tasarımı Devrin Usta ve Türker Alagöz tarafından hazırlanan sonbahar klibi, şarkının duygusal atmosferini güçlendiriyor. İlkbaharı temsil eden bu klibin, sonbaharla özdeşleştirilmesi, Aslı Gökyokuş'un dinleyicisini ters köşeye yatırma hedefine hizmet ediyor.



Azbey'den yılın şarkısı

Fantezi müziğin güçlü seslerinden Azbey, sevenleriyle buluşan Üstüme Üstüme adlı şarkısıyla müzik sahnesinde büyük bir çıkış yapıyor. Sözleri Reşide Murad'a, müziği Barış Engürlü'ye ait olan bu iddialı şarkının aranjesini ise Erdinç Onar gerçekleştirdi. Müzik listelerine hız- lı bir giriş yapan Azbey, şarkısının dikkat çekici klibi için İstanbul'da kamera karşısına geçti.







Turgay Ceylaner'in yönetmenliği- ni üstlendiği duygusal bir aşk şarkısı olan Üstüme Üstüme, klibiyle de dinleyicileri etkisi altına alıyor. 23 yıl aradan sonra müzik dünyasına geri dönen Azbey, iddialı eserleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. "2024 yazı Azbey'in yazı olacak. Bomba gibi geliyorum" sözleriyle gelecek planlarını açıkça belirterek hayranlarına heyecan veriyor.