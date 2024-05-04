Türk pop müziğinin cesur ve iddialı ismi Ece Seçkin, müzik dünyasında yepyeni bir döneme adım atıyor. Spektrum albümünün ilk teklisi Lambalar'ı dinleyicileriyle buluşturan Ece Seçkin, bu yeni şarkısıyla kariyerindeki müzikal evrimi ve yaratıcılığı gözler önüne seriyor. Sözü ve müziği Onurr'a ait olan Lambalar, Seçkin'in tarzını ve sesini bambaşka bir yöne taşıyor. Şarkı, 'progressive house' sound'u müzikseverlere benzersiz bir şekilde sunarken, bu tarz Ozan Çolakoğlu'nun aranjesi sayesinde pop müzikle son derece uyumlu, dinamik ve yenilikçi bir hal alıyor.







Müzik kariyerinde bir dönüm noktası olan bu heyecan verici proje hakkında duygularını paylaşan Ece Seçkin, şarkının oluşum sürecinde büyük bir tutku ve özveri ile çalıştığını belirterek şarkının söz yazarı ve bestecisi Onurr için de bu projelerinin özel bir yerde olduğunu ifade ediyor. Klip yönetmenliğini Murad Küçük üstlendi ve Ece Seçkin'in müzikal vizyonunu görsel bir şölene dönüştürdü. Şarkının klibi, Ece Seçkin'in Paris'te eşi ile yemek yediği unutulmaz bir akşamdan ilham alıyor ve Türkiye'de ilk defa kullanılan genişletilmiş gerçeklik teknolojisiyle olağanüstü bir mekan dizaynı oluşturuluyor. Bu projede kendisine özgü estetik anlayışını ve duygusal derinliğini müzikseverlere aktarmak için büyük bir özveriyle çalışan Ece Seçkin'in teklisi tüm dijital müzik platformlarda dün yayınlandı!







FİLENİN SULTANLARI'NA ŞARKI BESTELEDİ

Genç şarkıcı Eftalya Yağcı, Türkçe şarkılarıyla yakaladığı başarıyı besteleyip yorumladığı İngilizce şarkılarıyla da yakaladı. İlk olarak İngiltere'de yaptığı müzik çalışmasıyla 'En İyi Çıkış Yapanlar' listelerinde başarıyı yakalayıp ünlü yapımcıların dikkatlerini çekince genç şarkıcıya maksi single teklif etti. Başarılı şarkıcı Eftalya Yağcı Türkiye'den sonra Almanya ve İngiltere'de yayınlanan İngilizce şarkılarıyla dikkatleri çekerken, yeni şarkılarına bir yenisini daha ekledi. Bu yeni şarkı milli gururumuz Milli Kadın Voleybol takımını anlatan şarkısı olacak. Paris'te düzenlenecek Olimpiyatlar öncesi Filenin Sultanları'na şarkıyı hediye edeceğini açıkladı.







HÜZÜNLÜ BİR POP ATMOSFERİ

Yeni Güliz Ayla şarkısı Yolda Kaldık, Pasaj&Garaj Müzik etiketi ve video klibiyle tüm dijital platformlarda. Şarkının söz müziği Güliz Ayla'ya düzenlemesi Görkem Yenilmez'e ait. Albüm yayını yerine tekli şarkılarla dinleyicisine işaret fişekleri yakan Güliz Ayla, sıcak yaylı düzenlemesi, melankolik bir ifadeye sahip vokalleri ve tutkulu tasvirlerle kırık bir aşk hikayesini anlatıyor. Şarkın en büyük sürprizi; aynı okulda okuduğu, birlikte bir sürü projede vokal yaptığı eski dostu Fatih Ertür'ün pürüzsüz sesiyle katkı sağlaması. Albüm ve şarkılarıyla global çapta yankı uyandıran işlerle imza atan Güliz Ayla, en verimli dönemini yaşıyor.







MELİS AYDIN VE ONUR BALLI'DAN YENİ TEKLİ ÜZÜLDÜM YAYINDA

Akustik kayıtları ile dikkat çeken, çocukluğundan bu yana yaşadığı Londra'da tüm eğitimini oyunculuk üzerine alan ve müzik yeteneğini her zaman sinema ile birleştirmek isteyen Melis Aydın, kendi şarkılarını görücüye çıkarıyor. Söz yazarı ve besteci yönüyle dikkat çeken genç müzisyen ,üstünde uzun süredir çalıştığı ve dokuz şarkıdan oluşan ikinci stüdyo albümünün kaytılarını tamamladı. Melis Aydın, geçtiğimiz ay yayınladığı Günler Yalnız'ın ardından sıra ikinci teklisi Üzüldüm'ü DokuzSekiz Müzik yapımcılığında tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşturdu. Sürpriz ise Melis Aydın ve Onur Ballı düeti oldu.

Söz ve bestesi Onur Ballı ve Emre Şakar'a ait olan şarkının dikat çeken besk pop soundundaki düzenlemesi Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu imzası taşıyor. İnsan ilişkilerindeki sonuçsuz çabalar ve hayal kırıklığını anlatan Üzüldüm'ün video klibi için Melis Aydın Londra'dan, Onur Ballı ise Antalya'dan İstanbul'a gelerek İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Bütünlük içinde hazırlanan albümde yer alan tüm şarkıların videoları da aynı konseptte özel olarak hazırlanan bir platoda çekildi.







IMPULSE 101 İLE HIZLI BİR GİRİŞ

Büyük bir yetenek müzik bilgisi ses rengi tarzı çok farklı bende yakından takip ediyorum onu ve bana herkes ondan bahsediyor tabii ki.. Botan, müzik dünyasına bomba gibi düşen yeni şarkısı Impulse 101 ile büyük bir giriş yaptı. Şarkı, yayınlandığı andan itibaren dinleyiciler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı ve hızla popülerlik kazandı. Impulse 101, Botan'ın karakteristik tarzını yansıtan dinamik bir parça olarak öne çıkıyor. Enerjik ritimleri, etkileyici sözleri ve çarpıcı melodisiyle dinleyicileri büyülemeyi başarıyor.

Şarkının yayınlanmasının ardından, müzikseverlerden ve eleştirmenlerden olumlu tepkiler aldı ve hızla viral oldu. Yakın zamanda milyonları ulaşacak ve küresel çapta büyük bir etki yaratacaktır. Botan'ın müzikal yolculuğunda hayırlı olsun dileklerimizle ilerliyor.