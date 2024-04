Türkiye’nin önemli müzisyenleri bu albümde buluşuyor

Söz yazarlığı, besteciliği ve yorumculuğuyla tanınan Fettah Can yeni albümle müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Albümde Türkiye’nin en önemli müzisyenlerinin dokunuşları bulunuyor

Türkiye'nin müzik sahnesinin önde gelen isimlerinden biri olan Fettah Can, müzikseverlerleri yeni bir albümle buluşturmaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır yorumculuğu, söz yazarlığı ve besteciliği ile öne çıkan sanatçı, Arkadaşlarımdan adını taşıyan bu albümünde özel bir sürprizle karşımızda... Albümdeki yeni şarkılardan biri olan Kimse Olmadı, dinleyicilere duygusal bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Şarkının söz ve müziği eşi Cansu Kurtcu'ya ait. Fettah Can'ın kariyerinde özel bir yere sahip olacağı belirtilen bu eser, dinleyicileri derinden etkileyecek bir içeriğe sahip.







Şarkının düzenlemesi ise usta müzisyen Ara Akan'a ait. Canlı enstrümanların ve modern prodüksiyonun ustaca harmanlandığı düzenleme, şarkıya benzersiz bir dokunuş kazandırıyor. Albüme gelecek olursak albüm, Türkiye'nin en önemli söz ve müzik yazarlarının şarkılarından oluşuyor. Her biri özenle seçilen şarkılar, dinleyicilere geniş bir duygusal ve müzikal yelpaze sunuyor.



Motive & ufo361 ve YKKE iş birliği

Almanya'nın önde gelen rap sanatçılarından Ufo361, son zamanlarda Türk rap müziği sahnesiyle iş birliği yaparak hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Say Goodbye adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Ufo361, şimdi ise Say Goodbye 2 ile yeniden karşımızda. Bu kez iş birliği yaptığı isim ise Türk rap müziğinin gözde isimlerinden Motive ve Ykke oldu. Şarkının klibi Tokyo'da çekildi. Ufo361 Almanca rap sözleriyle şarkıya damgasını vurmuş. Türkçe vokaller ise şarkıya farklı bir tat katmış...







Ufo361 ve Motive'nin bu işbirliği, Türk rap müziğinin uluslararası sahnede de tanınmasına ve sevilmeye devam edilmesine katkı sağlıyor. Bu güçlü işbirliği, müzik dünyasında yeni bir soluk getiriyor.



Aşk için şarkı yaptı

Deniz Tan, arabesk tarzındaki yeni şarkısı Elimde Değil ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Müslüm Gürses'in unutulmaz eserini muhteşem sesiyle yorumlayan başarılı sanatçı, uzun yıllar sahnelerde estirdiği arabesk fırtınasını şimdi de müzik listelerinde estirmeye hazırlanıyor. Güzel şarkıcı, "İlk dinlediğim günden bu yana yüreğime dokunan, dinleyen herkesin de yüreğine dokunacağına emin olduğum müthiş bir arabesk şarkı hazırladık.







Yıllar önce büyük üstad Müslüm Gürses'in seslendirdiği bu eseri okumak bana büyük mutluluk verdi" dedi ve "Bu şarkıyı aşka hitaben, aşk için okudum. Şimdi de bütün aşıklara hediye ediyorum" diye konuştu. Sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan "Elimde Değil" şarkısının müzik Ae Records müzik etiketiyle çıktı ve aranjesini Samim Sakaryalı üstlenirken, şarkının İzmir'de çekilen klibinin yönetmen koltuğuna ise Ferit Çetinkaya oturdu.



Veda zamanı

Zeynep Casalini'nin Veda adlı yeni single'ı, Spotify ve diğer dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. Şarkının sözleri Veli İpekçi'ye, müziği Erdem Çakaloğlu'na ait. Şarkının kaydı ise İskender Paydaş'ın stüdyosunda gerçekleşti.







Bu şarkıda Erdem Çakaloğlu ile düet yapan Casalini, bu şarkıda hareketli tarzıyla ve duygusal dokunuşlarla dinleyicilerin ilgisini çekiyor.