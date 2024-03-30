Müzik dünyasının hit makinesi Ersay Üner’in yeni albümünden bir parça internete sızdırıldı. Şarkı kısa süre içinde kaldırılsa da Üner hayranlarından tam not aldı

Hit makinesi Ersay Üner, ikinci albümünün hazırlıklarını bitirir bitirmez ABD'nin Los Angeles şehrine gitti. Ancak bir hafta sonra piyasaya çıkmayı bekleyen albümden Sevme isimli şarkı internete sızdı. Albümden şarkının nasıl sızdırıldığına dair kesin bir bilgi olmasa olayın ardından en kısa süre içinde olaya müdahale edildi ve şarkı internetten kaldırıldı. Yine de o kısa sürede şarkıyı dinleme şansı bulanlar bu yeni parçaya tam not verdi. Son yaşananlar üzerine albüm çıkış tarihi güncellendi ve 3 Nisan'a alındı.









1978 doğumlu Üner, Türkiye'nin özellikle pop müzik arenasındaki en önemli isimlerinden biri... Söz yazarı, besteci olmasının yanı sıra çok da başarılı bir şarkıcı... Özellikle Demet Akalın için yazıp bestelediği şarkılarla 2000'lerde tanınmaya başladı. Afedersin, Bebek, Yaz Aşkı, Söyleyin ve Kızıl Mavi gibi şarkıları Türk müzik dünyasının unutulmazları arasında yer alıyor.









SÜRPRİZ ŞARKI

İstanbul konserinin yankıları devam eden Mert Demir, konserde seslendirdiği Seni Seviyorum adlı parçanın canlı kaydıyla hayranlarına sürpriz yaptı. Zorlu PSM konserinde seslendirdiği cover ve düet şarkılarının YouTube başta olmak üzere birçok platformda en çok dinlenenler listelerine girmesine kayıtsız kalamayan Demir bu durumun üzerine şarkısını müzik severlerin beğenisine sundu. Böylece Demir, sözü ve müziği Burçin Birben'e ait olan ve ilk kez 1999 yılında söylenen şarkıyı yeni düzenlemesiyle müzik severlerle buluşturmuş oldu.









LİSTELERDE BİR NUMARA

Ünlü şarkıcı Tunzale, yeni şarkısı Dünya Senden İbaret'i kısa süre önce müzikseverlerle buluşturdu. Kendine özgü tarzı ve etkileyici sesiyle tanınan TunZale, bu yeni parçasıyla dinleyicilere duygusal bir müzik deneyimi sunuyor. Şarkı, Tunzale'nin önceki çalışmalarında olduğu gibi güçlü bir söz yazarlığı ve müzikal anlatımla öne çıkıyor. Şarkı, aşkın karmaşıklığını ve derinliğini işleyen dokunaklı sözleriyle dinleyicileri etkilemeyi hedefliyor. Şarkıcı yeni parçasıyla ilgili olarak, "Bu şarkı, aşkın karmaşıklığını ve derinliğini anlatıyor. Umuyorum ki dinleyicilerim bu şarkıyı dinlerken kendi duygusal yolculuklarına eşlik ederler ve müziğimizle bir bağ kurar" şeklinde konuştu.









DEEP HOUSE DOKUNUŞ

Tarık İster ve Melis Fis'in yeni projesi Dön Desem müzik dünyasına dinamik bir soluk getiriyor. Şarkı, daha önce Özcan Deniz'in yorumladığı slow formdaki versiyonundan farklı olarak, İster'in deep house dokunuşlarıyla yeniden şekillendirilmiş. Bu yeni düzenleme, Fis'in kendine özgü yorumuyla birleşerek dinleyicilere farklı duyguları aynı anda yaşatmayı başarıyor.









ÖZGÜRLEŞ VE AFFET

Alternatif müziğin yükselen kadın yıldızlarından Sena Şener, dinleyicileri büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak olan en son tekli çalışması "Affettim Herkesi"ni Pasaj Müzik etiketiyle yayımladı. Genç yaşına rağmen, Sena Şener'in diskografisinde yer alan bu şarkı, kariyerinin en parlak eserlerinden biri olma potansiyeline sahip. Şarkının temel teması, işlenen hataları affetmeden özgürleşmenin ve gerçek afın aslında başkalarını değil, kendi içimizdeki herkesi affetmekten geçtiğini vurguluyor. "Affettim Herkesi", Sena Şener'in hem sözlerini hem de müziğini kendisine ait olan bir eserdir ve aynı zamanda gitarlarını da kendisi çalmıştır. Bu şarkı, dinleyicilere derin bir düşünce ve duygusal bir deneyim sunarken, Sena Şener'in yeteneklerini ve müzikal vizyonunu da bir kez daha gözler önüne seriyor. "Affettim Herkesi", müziğin sınırlarını zorlayan ve duygusal derinlik taşıyan bir eser olarak, Sena Şener'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabilir.