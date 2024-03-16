Başarılı yorumcu Elif Karlı, beş yıllık bir aradan sonra yeni şarkısıyla konuşuluyor. Şarkının bir başka özelliği de prodüktörlük koltuğunda Ercan Saatçi’nin oturması... Böylece ikili yaklaşık 26 yıl sonra yeniden bir projede bir araya gelmiş oldu

Elif Karlı, beş yıl aradan sonra 'Adaletsiz Seçim' ile geri döndü. Başarılı yorumcu, 2008 yılında Deniz Seki'nin seslendirdiği şarkıyı, 16 sene sonra yeniden yorumladı. Sözleri Gökhan Şahin'e, müziği Hüsnü Şenlendirici'ye ait olan şarkının yeniden düzenlemesini İlker Yeter yaptı. Şarkı çıktığı ilk günden itibaren çok sevildi. Seki'den dinlemeye alışık olmamıza rağmen Elif Karlı da gayet güzel bir performans sergilemiş. Yeniden yorumlanan şarkılar arasında son dönemde en beğendiğim şarkılardan biri bu oldu.







Karlı'yı daha çok dinlemek ve yeni şarkılarıyla da buluşmak istiyorum bir an önce. Umarım ara vermeden hemen yeni şarkılar gelir. Bu şarkıyla ilginç bir de özel detay paylaşmak istiyorum sizinle. Ercan Saatçi'nin hem prodüktörlüğü yaptığı hem de şarkının klibini yönettiği projede Saatçi ve Karlı, 26 sene sonra yeniden buluştu. 1998 yılında Karlı'nın ilk albümü 'Aşk Yolu'nun da prodüktörlüğünü yapan Ercan Saatçi, sanatçının yeni şarkısı için de aynı koltuğa oturdu.



Umut sesli kadından yeni düet

"Affet, beni bir gün affet

Elini tutamadım affet

Geçen bir gemiymişim farz et

Beni en açıklarda kaybet.

Bugün değilse de bir gün."

Affedilmek dileği; ne kadar insani bir dilek. Geçen bir gemi farz edilip açıklarda kaybolmayı istemek... Bir varken bir yok olmak, bir hayattan bütün sükunetin ve heybetinle geçip gitmek..."







Umut sesli kadın Ezgi Aktan 'Şeffaf' isimli dördüncü stüdyo albümünün sözü ve müziği kendisine ait çıkış şarkısı 'Affet'te tam da bunu diliyor.

Gerçek bir sağalmanın en pak halini şairane bir şekilde böyle anlatıyor.

Sektörün çok değerli sesi, şarkı yazarı, enstrümanist ve aranjörlerinden Gökhan Tümkaya ise sanatçıya bu şarkıda sesiyle eşlik etmekten öte sanatçının sesiyle dans ediyor.

Gözlerinizi üç buçuk dakikalığına doldurup sizi ufukta kaybolan bir gemiyi izlediğiniz bir yaz akşamına götürecek olan Affet'in bu etkisi Efe Demiryoğuran'ın sade ve anlatılana gerçekten kulak vermek odaklı düzenlemesiyle daha da kuvvetli hale geliyor.

Şeffaf'ın çıkış şarkısı Affet, plak çıkış tarihi ile aynı anda tüm dijital platformlarda yayında.



Ersay Üner'den bol sürprizli bir albüm geliyor

Pop müziğin dillere marş olan birçok hitini yaratan isim olan Ersay Üner, yorumculuk alanında da başarısını yayınladığı şarkılarla ispat etmişti. İkinci albümünün hazırlıklarını sürdüren Ersay Üner çıkış tarihini de verdi.







5 Nisan cuma günü sürprizlerle dolu bir albüm geliyor! 'O Sen Olsan Bari' (Aleyna Tilki), 'Afedersin' (Demet Akalın), 'Üzülmedin mi?' (Simge), 'Sebastian' (Hande Yener) ve daha birçok hit şarkının söz ve müziğine imza atan Ersay Üner son yıllarda yorumculuğuyla da dikkat çekiyor. 10 single ve bir albüm çıkaran Ersay Üner herkesten sır gibi sakladığı ve uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni projesinin hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Ersay Üner önceki gün stüdyodan Samsun Demir ve menajeri Özgür Aras ile bir fotoğraf paylaştı. Bu kare ile yeni albümünün çıkış tarihini 5 Nisan Cuma olarak duyurdu. Üner'in "Bol sürprizli bir albüm oldu" notu müzik severlerde büyük merak yarattı.



Cansu Kurtcu ve Birol Namoğlu'ndan romantik şarkı

İki önemli müzisyen; Cansu Kurtcu ve Birol Namoğlu, Gitmeliyim parçasında bir araya geliyor. Cansu Kurtcu'nun yazıp bestelediği parçayı Gürsel Çelik düzenledi. İkili uzun zamandır bu proje üzerine çalışıyor.

Şarkının görsel dünyasına önem veren başarılı ikili, parçanın klibini için Kos Adası'na gitti. Klip çekimi sonrası ikili, klibin montaj sürecine de dahil oldu.

Romantik bir aşk şarkısında buluşan ikili düette pop ve rock sound'larını bir araya getiriyor.

Albüm bugün tüm dijital platformlarda yayında olacak.