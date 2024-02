Yurda dönüşünü teklisiyle kutluyor

Gökhan Özen, ABD sonrası Türkiye’ye dönüşünü yepyeni bir tekliyle kutluyor. Yeni şarkısının video klibini Los Angeles’ta çeken Özen’e 20 kişilik bir kadro eşlik etti. Sadece bir tekliyle kalmayı planlamadığını söyleyen Özen, yeni şarkılarının yolda olduğunun da müjdesini veriyor

Türkiye' döndükten sonra konserlerine aralıksız devam eden şarkıcı Gökhan Özen, uzun zamandır yeni şarkı bekleyen hayranlarına sürpriz yaptı. Kısa süre önce Özen, Sağım Solum Aşk adını taşıyan yeni teklisini piyasaya çıkardı. Poll Production etiketiyle piyasaya çıkan şarkının sözü, bestesi ve düzenlemesi de Özen'e ait. Şarkının video klibinin yönetmen koltuğuna da yine kendi oturdu. 20 kişilik bir ekip tarafından Los Angeles'ta 15 saatte çekilen video klip oldukça etkileyici...









Son derece güçlü lirikler ve melodiye sahip şarkı; pop oryantal ritimlerin yaylılarla desteklenmesinin güncel sound ile harmanlanmış hali. Özen'in son hiti Firardayım 5 hafta satış, telif, radyo ve TV tüm listelerde bir numarada kalmıştı. Özen yeni çalışması hakkında "Yurduma dönüşümün ardından başlayan Türkiye turnemiz devam ederken yeni single'ımı da müzik dinleyicileriyle paylaşıyorum. Sevenlerim çok beklediler ve en güzelini dinlemeyi hak ettiler. Bu şarkı daha bir başlangıç. Tek single ile kalmayıp yeni şarkılarımı da hızla paylaşacağım" diye konuşuyor.









İki hafta arayla hit parça üretiyor

Sanatçı Uğur Işılak 2024 yılına hit parçalar ile giriş yaptı. Daha yılın başında olmamıza rağmen arka arkaya İçinde Bir Sızı Kalır, Mevzu Yeni Başlıyor, Yarına Kalır Yanına Kalmaz isimli şarkıları yayınlandı. Dijital platformlarda da beğenilen Işılak kısa süre önce de Kulu Memnun Edemezsin isimli şarkısını piyasaya sürdü. Şarkının sözü ve müziği Işılak'a ait. Şarkısındaki sözler oldukça derin... "Kırk yıl sırtında taşısan, taşımayı kessen bir an, ne vefa kalır ne şükran, kulu memnun edemezsin"... Ortalama iki hafta ara ile hit üreten Uğur Işılak'ın yeni çalışmalarını merakla bekliyorum









Pera'dan konser serisi

Son yıllarda Rock müziğin en başarılı gruplarından Pera'nın yeni şarkısı Gecenin En Güzeli müzikseverlerle buluştu. Sürekli yeni şarkıları ile rock severlerin karşısına çıkan grubun yeni şarkısının sözü ve müziği grubun solisti Gökhan Mandır'a ait... Şarkının düzenlemesinde ise grubun davulcusu Hakan Ünalan'ın imzası bulunuyor. Müzik prodüktörlüğünü Sercan Samet Türksal'ın üstlendiği şarkının mix ve mastering'i ise Çağan Tunalı'ya ait. Şarkı Sony Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunulurken öte yandan grup, konserlerine de hızla devam ediyor... Genç nesle rock müziği sevdiren grup, yeni şarkılar üretmeye devam edeceklerini ve rock'ı daha geniş kitlelere ulaştırmak için çaba sarf edeceklerini söyledi. Grubun canlı performanslarını mutlaka izlemenizi tavsiye ederim.









Güzel bir çizgi

Dönem dönem köşemde yeni seslere, yeni yeteneklere yer verdiğimi biliyorsunuz. Bu hafta da köşemde Hande Plak'tan bahsetmek istiyorum.

Geçtiğimiz günlerde Sen Kokuyor isimli şarkısına denk geldim. Çok güzel ve farklı renge sahip özel bir ses gerçekten.

Aynı zamanda söz yazarı ve besteci olan Hande, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano ve Müzikal Tiyatro bölümlerini okumuş.

Diğer şarkılarını da dinlediğimde daha kariyerinin başında güzel bir çizgi yakalamış genç sanatçının, geleceğin parlayan yıldızlarından biri olacağını rahatlıkla söyleyebilirim.

Böyle yetenekli olup gözümden kaçan isimleri bana yazmayı da unutmayın...







Tüm platformlarda

Benim de yakından takip ettim Umut Ceylan'ın sunduğu No Filter isimli podcast'in yeni konukları Madrigal grubu oldu. Eğlence dolu bölümde birbirinden farklı konular konuşuldu. Grup üyeleri yeni albümün mayıs ayı içerisinde yayınlayacağını açıkladılar. Bunun yanı sıra grubun bateristi Sanlı Akgün yeni yıl dilekleri arasında yeni ödüller almak istediklerini söylemişti. Programda Ceylan grup üyelerine Motive ile yapacakları bir düetin çok güzel olabileceğini söyledi. Grup üyeleri de kendilerinin de bu konuya çok sıcak baktıklarını söyledi. Her bölümü keyifli geçen bu program tüm müzik platformlarında yayında.









Sessizliğini bozdu

Ayben'in bir süredir beklenen yeni şarkısı Zararı Yok 16 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yayımlandı! Yeni şarkısının sözleri Ayben'e, müziği Yotam Shimon'a ait. Bu şarkı ile sessizliğini bozan Ayben, çıkartacağı yeni şarkılarının da müjdesini verdi. Yeni şarkı hazırlıklarının yanı sıra bir süredir Almanya'da disiplinlerarası çalışmalar yapan Ayben, şarkının klibinde de yönetmen koltuğuna oturdu. Ayben'in ilk yönetmenlik deneyiminde Atıf Ülkü ve İsa Kurt görüntü yönetmeni olarak yer aldı. Şarkının mix'ini Kurtuluş Güven, masteringini ise Emrah Çelik üstlendi.









15 kişilik orkestra ve 50'den fazla şarkıyla keyifli bir cuma

Genç, dinamik ve yetenekli müzisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan Avantgarde Orkestra, dün akşam Dada Salon Kabarett'te sahne aldı. Kurumsal organizasyonların, özel davetlerin gözde orkestrası Avantgarde Orkestra, 15 kişilik dev kadrosuyla kalpleri fethetti. Playlistlerinde 50'den fazla şarkıya yer veren Avantgarde Orkestra kendi rekorlarını kırmaya niyetli.