20 yıl sonra yaşanan kavuşma ânı. Birbirinden doğan iki şarkının yeniden buluşması. Şarkı yapmaya birlikte başladığı Yunus Adak ile, ilk bu haliyle yaptıkları şarkıyı, başka eklemelerle, Nerelere Gideyim ve Kadife Kelepçe isminde iki ayrı şarkı halinde sunmuştu 2004'te çıkan ilk albümünde Keremcem...







Müzikal kariyerinin 20'nci senesinde kendi deyimiyle bu hasreti bitiriyor ve 2024'ün 14 Şubatı'nda dinleyicisine sevgililer günü hediyesi olarak, bu şarkıyı ilk yapıldığı haliyle sunuyor. Düzenlemesini, yakın arkadaşı ve kendisi gibi kariyer yolculuğunda müziğin yanına oyunculuğu da ekleyen Bertan Asllani'nin yaptığı şarkı, eski duygusallığını bugün, güncel tınılarla ifade ediyor.









21 Şubat'ta Kadıköy Sahne'de

Dikkat çekici müzik tarzları ile kısa sürede önemli bir dinleyici kitlesi oluşturan Sorry Nobody grubu, ilk albümleri 3091'in ardından 21 Şubat'ta Kadıköy Sahne'de sevenleriyle buluşacak. Yiğit Kaan, Deniz, Umay, Halithan ve Oğuz'dan ekip alternatif hiphop başta olmak üzere birçok türden müzikal anlamda besleniyor. Grubun en etkileyici yanı ise şarkılarını tamamen kendileri üretiyor olması. Geçtiğimiz yaz Burgazada Music Festival'de sahne alan SorryNobody her konser sonrası kitlesini hızla genişletiyor. Yurtdışından da oldukça rağbet gören ekip önceliği bu sene yurtiçi konserlerine verirken, 2025 yılı itibari ile Avrupa başta olmak üzere yurtdışı taleplerini de takvimlerine ekleyecek.







Kaymak, Geri Dönemem diyor

İstanbul gecelerinde son dönemlerde sahnelerine çok denk geldiğim genç ve yetenekli bir isim Çağrı Kaymak'tan bahsetmek istiyorum size. 15 yaşından bu yana sahne alan Çağrı'nın Cem Karaca'dan Barış Manço'ya Teoman'dan Sezen Aksu'ya uzanan genç yaşına rağmen zor ve söylemesi yürek isteyen repertuar seçimi var. Yaşıtları gibi geçici müzikler yapmanın ve anlık şöhretin peşinde koşmayan Kaymak; Kuruçeşme, Nişantaşı, Suadiye gibi elit semtlerin lineup listesine girmiş bile. Yeni şarkısı Geri Dönemem'e tiktok platformlarında binlerce videolar çekilmeye başlamış. Müzik yolculuğun her daim açık olsun. Sektör olarak da yeni isimlere destek olmak lazım düşüncesindeyim.









Sufle'den yeni şarkı

Türkiye'nin sevilen alternatif müzik gruplarından Sufle'nin yeni teklisi Lakin yayınlandı. Sözü ve müziği Tarık İster'e ait olan şarkı; ayrılık sonrası yaşanan acıya üzücü ve dramatik bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Akustik, sade ve modern alaturka bir altyapıyla, sadece sözlere ve vokallere vurgu yapan şarkı için, yönetmenliğini Kayhan Uruk'un üstlendiği, yine aynı sadelikte, etkileyici bir video klip hazırlandı.







Yağmur altında aşıklara seslendi

Emir Can İğrek, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bolulu seven-sevenleriyle buluştu. Yağmur leriyle altında gerçekleşen konseri binlerce kişi izledi. İğrek, Demokrasi Meydanı'nda Fuya Grup organizasyonuyla ger-gerçekleşen konserde bu çekleşen kez aşk şarkılarını Bo-Bolulular için seslendirdi. lulular Emir Can İğrek, "Bugün Sevgililer Günü ama bende romantik aşk şarkılarından çok acı dolu şarkılar var. Buna hazır mısınız?" diyerek konser alanındakilere seslendi.