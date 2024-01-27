Yeni popüler bir film, yıllara damga vuran klasikleşmiş bir şarkı, genç bir yetenek ve çok iddialı bir yorum... Seni Sevmeyen Ölsün’ü bir de Çağla’nın sesinden dinleyin derim

Sinema sektörünün önemli yapı taşlarından biridir müzik. Duygunun insana geçmesinde görsellik kadar işitselliğin de önemli olmasına kimsenin itirazı yoktur sanırım. Mesela Hababam Sınıfı serisi, Melih Kibar'ın notları olmadan yarım kalmaz mıydı sizce ya da filmdeki 'Hababam Vokal Grubu' ya da 'Beyaz Kelebekler'in seslendirdiği, dönemin popüler şarkılarını yorumlamaları filmi daha da vazgeçilmez kılmadı mı? Dünyada da bu böyle... Son günlerde bir Kolpaçino fırtınasıdır, esiyor. Yer gök Kolpaçino... İlk günden beri, filmin içinde yer alan bir şarkı da küllerinden doğuyor. 1986 yılında, arabeskin dev isimlerinden Tüdanya ile hayatımıza giren ve gelmiş geçmiş en çok bilinen şarkıların arasında olan Seni Sevmeyen Ölsün.







Filmde şarkıyı, cover çalışmalarıyla milyonlara ulaşan bir isim; Çağla yorumlamış. Hatta yorumlamakla da kalmamış, filmde bir gazino sahnesinde de bizzat söylemiş. Seni Sevmeyen Ölsün, tabiri caizse 'büyük' bir şarkı. O kadar büyük ki, Tüdanya'dan sonra Müslüm Gürses, Ceylan, Gökhan Günay, Güllü, Kamuran Akkor, Semiha Yankı, Ümit Besen, Bergen, Işın Karaca'nın da içinde olduğu 150'nin üstünde sanatçı tarafından da yorumlanmış. Haliyle böyle bir şarkıyı söylemenin belli bir riski var. Başarısız olunursa altında kalınır bu şarkının. Çağla tek kelimeyle 'enfes' yorumlamış eseri. Rap, pop, alternatif şarkıların itişip kakıştığı listelere arabeskle girdi Çağla. Film için de Çağla için de iyi düşünülmüş bir hamle. Hâlâ dinlemediyseniz, dinleyin derim...







RETROBÜS YEPYENİ ŞARKISINI MÜZİKSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNDU!

Platonik Vecihi, Ankara Rüzgarı ve Bu Son Olsun gibi şarkılarla tanınan ve son olarak 2023 yılının ekim ayında Dinle isimli parçayı sevenleriyle buluşturan başarılı grup Retrobüs, "Hatun" teklisi için tüm hazırlıklarını tamamladı! Sözü ve bestesi Fırat Şahverdi imzası taşıyan şarkının aranjesi Burak Bedirli tarafından yapıldı.







BENDEN DE BİR 'SAYGI DURUŞU'

Çıktıkları ilk günden itibaren beğenerek takip ettiğim Sakiler, üretmeye devam ediyor. Yeni çıkardıkları Saygı Duruşu şarkısını geçtiğimiz gün dinledim. Şarkı yine gol olmuş. Başarılı grup cover şarkılarla da sıfır şarkılarla da nokta atışı seçimler yapıyor. Tabi müzik bilgisi ve tecrübesi bu kadar yüksek üç adam bir araya gelince de ortaya çok iyi işler çıkıyor. Sadece yaptıkları müziğe odaklanan ve sektörde kendilerine sağlam bit yer edinen bu gruba, benden de bir saygı duruşu...







ÖYKÜ GÜRMAN'DAN ESİNTİLİ ŞARKI

İnsanın ruhu keder ve sevinçle şekillenirken, gerçek ve samimi olan her şeyle büyüyüp olgunlaşırken, bu kadar hızlı akan hayat yolculuğunda, birinin gelip halinizi sorması, ne kadar kıymetli değil mi? Müzisyen kimliğinin yanında başarılı oyunculuğuyla da göz kamaştıran Öykü Gürman, 2024 yılını yepyeni bir şarkı ile selamlıyor. Geçtiğimiz yıl müzik çalışmalarına ağırlık veren yurtiçi ve yurtdışında sayısız konserde binlerce seveni ile buluşan Gürman, 2023 'de yayımlanan Acıyı Bırak sonrası yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Sesinin değdiği her şarkıyı büyüten Öykü Gürman, güçlü vokalini destekleyen, akustik yapısı ve sade aranjesiyle yorumladığı Ey Halimi Soranım Pasaj Müzik etiketiyle 26 Ocak Cuma günü video klibiyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor. Sözü müziği Azerbaycan'lı Tural Gasimov'a düzenlemesi, Gürman'ın uzun yıllardır orkestra şefliğini üstlenen Güngör Kahraman'a ait şarkı Ankara'da kaydedildi. Başarılı oyunculuğu gözler önüne sererek taçlandıran Öykü Gürman'ın video klibi İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde 10 saat süren çekimler sonucu tamamlandı.