Dünyaca ünlü keman virtüözü David Garrett, geçtiğimiz yıl İstanbul Harbiye’de verdiği unutulmaz konserin ardından ülkemize tekrar geliyor

Müziğin dahi çocuğu, dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden David Garrett, yeni albüm turnesi Iconic Tour 2024 kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir konserleri için mayıs ayında Türkiye'de. Sevilen klasiklerle birlikte pek çok rock ve pop klasiğini kendine özgü tarzıyla yorumlayan, albümleri ile rekor sayıda altın ve platin plak kazanan, konserlerinde milyonlarca izleyiciye ulaşan David Garrett, yeni albümü Iconic'te Bach, Dvorak, Gluck, Kreisler, Mendelssohn ve Schumann'ın müziklerini yeniden düzenleyerek kaydetti.

Garrett albüm düzenlemelerinde gitaristi Franck van der Heijden ile çalışırken, düet düzenlemelerinde kendisine eski hocası Itzhak Perlman, yıldız tenor Andrea Bocelli, flütçü Cocomi ve trompetçi Till Brönner eşlik etti.







Ünlü müzisyen çocukken aşık olduğu efsanevi kemancıların eşsiz eserlerinden aldığı ilham ile hazırladığı albümüyle müzikseverlerin kalplerine girmeyi hedeflerken, dünya turnesi ile albümünü sahneye taşıyor.

David Garrett'ın 20'nci yüzyılın müzisyenlerine adeta saygı duruşu niteliği taşıyan albümünden eserleri yorumlayacağı, sahne şovuyla izleyenlere büyülü bir atmosfer yaşatacağı İzmir, Ankara ve İstanbul konserlerinin biletleri satışa çıktı.



DAVID GARRETT TURNE PROGRAMI: 4 Mayıs 2024 Cumartesi - İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu 5 Mayıs 2024 Pazar - Ankara Bilkent Odeon 7 Mayıs 2024 Salı - Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu









Buray'ın İnci'si

Buray'ın kısa bir süre önce dinleyiciyle buluşturduğu 14 şarkıdan oluşan yeni albümü Al Senin Olsun Dünya'nın ilk video klibini Ömer Berkli yönetmeliğinde İnci isimli şarkıya çekti. Sözleri Gözde Ançel'e, müziği Buray ve Gözde Ançel'e ait şarkının video klibi, YouTube ve müzik kanallarında kısa süre önce yayınlandı.







Arabesk rap'in muhteşem ikilisi

Yener Çevik ve Güçlü Soydemir'in bir araya gelerek hazırladığı Yeni Şarkı isimli parça, dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmaya geliyor. Şarkı, özgün yaylı enstrümanları ve etkileyici basslarıyla bir müzik şöleni vaat ediyor. Çevik'in rap performansı, Soydemir'in eşsiz vokalleriyle buluşarak, parçayı arabesk rap klasmanında benzersiz kılıyor. Şarkının, Türkiye müzik sahnesindeki önemli bir döneme damga vuracağına inanıyoruz.







Feridun Düzağaç ile Yüksek Sadakat iş birliği

Türk rock müziğinin kilometre taşlarından Feridun Düzağaç'ın diskografisinde yer alan şarkıları Coverbank albümünde farklı tarzlardaki müzisyenlerin kendilerine has düzenlemeleriyle yeniden müzikseverler ile buluşmaya devam ediyor. Feridun Düzağaç'ın 2008 yılında yayımlanan Uykusuza Masallar albümünden Yeniköy, rock müziğin en başarılı gruplarından Yüksek Sadakat yorumuyla Coverbank albümünün son şarkısı olarak dinleyici ile buluşuyor. Söz ve bestesi Feridun Düzağaç'a ait olan şarkının yeni düzenlemesi de Yüksek Sadakat'e ait.







Özgür Alter'den yeni tekli

En son çıkardığı Gelmişine Geçmişine isimli single parçasıyla müzik listelerini alt üst eden arabesk ve fantezi müziğin güçlü sesi Özgür Alter, arayı uzatmadan yeni çalışmasıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Söz ve müziğinde Özgür Alter imzasını taşıyan Dalgın Dalgın'ın aranjesi ise Hatem Tutkus'a ait... Dokunaklı sözleri ve etkileyici melodisiyle bir ayrılık şarkısı olan parça müzik severleri duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Ünlü sanatçı, her dizeyi titizlikle seçip işlediği şarkının sözleriyle dertlere merhem olacak. Ünlü yönetmen Kemal Başbuğ'un kamerasının karşısına geçen Özgür Alter, şarkının ruhuna uygun video kliple hayranlarını mest edecek.