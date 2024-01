Dört yıl önce Assos’ta başlayan Caz Maz yolculuğu dördüncü yılında deniz kıyısından karla kaplı yükseklere tırmanıyor. Hedef olarak sürdürülebilirlik, eğlence, lezzet ve paylaşmayı seçen Caz Maz, 2024 yılında “Palandöken: Caz Maz” adını verdiği etkinliği 11-14 Ocak’ta hayata geçiriyor

Caz müzik ile ilgili etkinliklenriyle dikkat çeken Caz Maz, hazırladığı programlarıyla büyüyen bir festival olarak dördüncü yılına giriyor. Öncelikli hedefi sürdürülebilirliği, eğlenceyi, lezzeti ve paylaşmayı merkezde tutarak gelişmek ve farklı lokasyonlarda, yepyeni dostlar ile birlikte önümüzdeki yıllar için de nitelikli projeler sunmak olan Caz Maz'ın 2024 yılındaki ilk durağı Palandöken olacak. 11-14 Ocak tarihlerinde farklı disiplinleri, kahkahayı ve iyi müziği, bir otelde buluşturacak Caz Maz; kayak ve bol müzikli bir hafta sonu için müzikseverleri 2 bin 400 metreye davet ediyor.







Lesli Karavil stand up gösterisi ile başlayacak olan etkinlikte, Oz. Hybrid Ensemble, Öner Karaçuha Quartet, Aytek Dorken: Impromptu Harmony, 'Su Sonia' ve Marlô canlı ve dj performanslarıyla sahne alacak. Assos: Caz Maz, 2021 yılının eylül ayında Kuzey Ege'nin sessiz, sakin ve kendi halinde doğasıyla bütünleşmiş olan sahillerinde "Sıfırıncı Sene" adıyla hayata geçmiş bir festival. Bu festivalin en önemli temalarından biri, aslında yakın ama bir o kadar da birbirinden uzak dünyalardan olan insanları bir araya getirebilmek.







İLK YIL ASSOS'TA YAPILMIŞTI

Bu hayalini 2022 yılında, tekrar Assos'ta "Birinci Sene" adı altında gerçekleştirebilmiş olmanın verdiği mutluluk, heyecan ve güven ile, Caz Maz 2023 itibari ile sadece Assos'ta değil, festivalin ruhuna, renklerine ve esmasına uygun özenle seçilmiş farklı coğrafyalarda ve mekanlarda hikayesini paylaşmış. O günden beri, 2023'ün eylül ayında İstanbul: Caz Maz, Galata'da Doğan Apartmanı'nın terasında gerçekleşmişti. Palandöken: Caz Maz ile organizasyon 2024 senesine "merhaba" diyecek.







Var Ya, yeni versiyonu ile 23 sene sonra yine dinlenir

Var Ya şarkısını neredeyse bilmeyeniniz yoktur. Alişan'ın seslendirdiği şarkının söz ve müziği Altay'a ait. 23 sene sonra bu sefer şarkıyı kendisi seslendirdi Altay... Rapçi Taladro ile beraber rap sözleri de eklenerek yeni bir versiyonda düzenlenip düet yaptı. Birçok sanatçıya şarkı sözleri veren Altay'ın, hit olmuş şarkılarını bu sefer kendisinin seslendirmesini sevdim. Sahibinin Sesinden, Var Ya'yı dinlemek beni mutlu etti. Altay, bu şarkının son hali ile yeni kuşağıda yakaladı ve bu şarkı bir 23 sene daha çokça dinlenir. Eminim Altay, diğer şarkılarını da yeni versiyonlar halinde yeniden seslendirerek müziksevenler ile buluşturacak.







Lost Frequencies ve Bastille'den inanılmaz iş birliği

Where Are You Now ve The Feeling gibi single'lara imza atan, geçtiğimiz aylarda yeni albümü All Stand Together'ı sevenleriyle paylaşan Lost Frequencies, Brit ödüllü ve Grammy adayı ünlü grup Bastille ile yeni albüm için özel olarak hazırlanan single'ları Head Down'u yayınladı! Tomorrowland, Lollapalooza, Creamfields ve dünya çapında daha birçok büyük festivalde sahne almakla birlikte devasa ticari başarısıyla son 10 yıldır house ve pop müziğin sınırlarını zorlayan Belçikalı süperstar Lost Frequencies'in; dünya çapında 3.9 milyardan fazla dinlenen Pompeii ve 4.9 milyardan fazla dinlenen Happier gibi klasikleşmiş şarkılarıyla tanınan Bastille ile yaptığı çalışma iki ekibin de tüm ustalıklarını bir araya getiriyor. Kalp atışlarını hızlandıran sound'uyla Bastille'in titiz söz yazarlığıyla birleştiren Head Down, yeni bir yıl için ideal olan kucaklama mesajı veriyor.