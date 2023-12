Tüm dünyada trompetin en önemli sanatçılarından biri olarak kabul edilen Fransız müzisyen Ibrahim Maalouf özel bir müzikal projesi için 2024 yılının mayıs ayında Türkiye’ye geliyor... Konser biletleri ocak ayı başında satışa çıkıyor

Dünyada trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan Lübnan kökenli Fransız müzisyen Ibrahim Maalouf, yepyeni müzikal projesi T.O.M.A'nın turnesi kapsamında 25 Mayıs 2024 akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'na konuk olacak. Biletler, 3 Ocak'ta satışa açılacak.

17 albüm ve prestijli bir Grammy adaylığının ardından Maalouf yeni ve son derece yenilikçi bir müzikal projeyle geri dönüyor.

Açılımı Michel Ange'ın Trompetleri olan T.O.M.A, felsefi, tarihi ve müzikal açılardan bizi folklor ve modernliğin bir araya geldiği bir dünyaya götüren büyük bir macera.

Her zaman olduğu gibi, Maalouf'un müziği sofistike ve ulaşılabilirlik arasında mükemmel bir denge kurarak farklı dinleyiciler için hem zorlayıcı hem de davetkar. Müzik kariyerine klasik müzik eğitimiyle başlayan Maalouf, henüz 20 yaşındayken birçok uluslararası klasik müzik yarışmasını kazandı.

2000'lerin başında pop, caz ve dünya müzik sahnelerinin önemli isimleri arasında giren virtüöz, yayımladığı birçok tekli ve albümle listelerin başında yer aldı.







Müzik hayatı boyunca yüzlerce konser veren Maalouf; Sting, Salif Keita, Amadou&Mariam, Lhasa de Sela gibi birçok isimle de aynı sahneyi paylaştı. 2007'den bu yana yayımladığı sayısız albümde prodüktör, besteci ve aranjörlük gibi rolleri de üstlenen başarılı virtüöz; aynı zamanda birçok film müziği albümü besteledi. Caz, rap, dünya ve Orta Doğu müziği türleri arasında gezinen sound'uyla ve kariyeri boyunca oluşturmuş olduğu kendine has stiliyle, İstanbul'daki her konserinde dinleyicilerine yenilikler sunan trompetçiye; 25 Mayıs 2024 akşamı Harbiye Açıkhava'da ılık bir bahar akşamı eşlik ediyoruz!

Geleneksel üç subaplı trompet yerine babası Nassim Maalouf'un icat ettiği çeyrek tonların çalınmasına imkan veren dört subaplı trompeti çalan Lübnanlı müzisyen, trompetçi Nassim Maalouf'un ve piyanist Nada Maalouf'un oğlu, yazar Amin Maalouf'un yeğeni.

15 yaşında başarıyla seslendirdiği Bach'ın No. 2 Brandenburg Konçertosu'yla müzik kariyerine adım attı. Gerard Boulanger'nin öğrencisi olan İbrahim Maalouf; bugüne dek Elvis Costello, Sylvia Schwartz, Vanessa Paradis, Vincent Delerm ve Sting gibi isimlerle pek çok projeye imza attı.



YENİ ALBÜMLE MÜZİKTE ÇIĞIR AÇACAK

Türkiye'de alternatif müziğin öncü gruplarından maNga 20'nci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Grup bu amaçla kısa süre önce Antroposen 002 isimli yeni bir albümü piyasaya çıkardı. İçinde yapay zeka kullanılarak yazılan 6000 Years Ago isimli bir şarkı da bulunan albümün lansman konseri 15 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Bugüne dek altı albüm ve sekiz single'a imza atan grubun 2021'de yayınladığı Antroposen 001 isimli albümü büyük ses getirmişti. Grup bu albümde Yunus Emre'nin şiirlerinden ilham almıştı.







O albümün başarısı üzerine bir takip albümü yayınlayan grupun yeni albümü üç şarkı ve üç geçişten oluşuyor. 6000 Years Ago'nun ikinci kıtası yapay zeka ile yazıldı. Grup bu şarkıda Edgar Allen Poe'nun şiirlerinden ilham aldı. Rus besteci ve piyanist Aleksandr Skryabin'in mektupları Ben adlı parçanın ana metnini oluşturdu. maNga'nın gitaristi Yağmur Sarıgül'ün prodüktörlüğünü üstlendiği albümdeki şarkılar grubun pandemi döneminde geliştirdiği progresif tarzın devamı niteliğinde.



3 MİLYON LİRALIK KLİP

Albümdeki üç şarkıya birden Pancake Stüdyoları, manga ve DMC iş birliğinde klip çekildi. 10 dakikalık bir kısa film niteliği taşıyan klip için maNga sahnesi ilk defa stüdyo ortamında, uzaktan kumanda ile hareketi sağlanabilen ve kameralar ile senkronize olan, pistonlu bir platform üstüne kuruldu. Hazırlık süreci altı ay süren klibin bütçesi ise 3 milyon TL.

Video klip gerçek zamanlı animasyon kayıtlarından oluşuyor. Dünyanın en önemli oyun motorlarından birisi olan Unreal Engine teknolojisinin de kullanıldığı video klibin hikayesi grubun solisti Akgül'e ait. Başarılı bir ekip çalışmasının eseri olan klip; maNga'nın Antroposen çağını kusursuz bir şekilde anlatıyor. Klipteki 3D figürlerin hareketlerini motion track teknolojisi kullanarak dans sanatçısı Demet Ulusoy belirledi.



ARABESKTEKİ BOŞLUĞU DOLDURACAĞIM

Ufuk Çakır, yepyeni şarkısı İnadına'yı geçtiğimiz günlerde yayınladı. Ufuk yıllardır uzun yıllardır sahnelerde tecrübeli bir isim. Gel Bi Yanıma isimli şarkısıyla albüm piyasasında da iyi bir çıkış yakalayan Çakır, söz ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısıyla da dikkat çekeceğe benziyor. Sitemli sözlerini, enerjik bir melodiyle birleştiren besteci, şarkısında hüznün ve neşenin bir arada buluştuğunu belirtiyor.







"Şu sıralar herkesin neşelenmeye ihtiyacı var" diyen Çakır'ın yeni şarkısının düzenlenmesinde Okan Akı imzası bulunuyor. Çakır, "Haftanın her günü sahneye çıkıyorum. Sahnem kadar son şarkıma da güveniyorum. Başarı basamaklarını birer birer çıktığımı düşünüyorum. Sahnede arabesk, fantazi ve pop müziğin de içinde yer aldığı farklı türlerde şarkılar seslendiriyorum. Ancak önümüzdeki günlerde esas hedefim arabeskteki boşluğu doldurmak" diye konuşuyor. Çakır'ın bu eğlenceli şarkısı tüm dijital platformlarda ve Youtube'da yayında.



POPSTARLARDAN OF! OF! OF!

Türk popunun yıldız isimleri Edis, Hande Yener ve Ece Seçkin, Genco Ecer'in Of! Of! Of!'u milyonlarca takipçileriyle paylaşarak beğenilerini ortaya koydular.







Kısa süre önce Hande Yener'in listeleri alt üst eden Benden Bi Tane Daha Yok isimli şarkısına da imza atan Ecer'in yeni parçası müzikseverleri heyecanlandırdı.