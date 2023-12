Dünya çapında hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaşan, modern-klasik müzik bestecisi ve piyanist Büşra Kayıkçı, Places isimli yeni albümünü geçtiğimiz günlerde yayınladı. Kayıkçı albümün ilk çıkış parçasıyla uzaklara duyulan özlemi anlatıyor. Albüme başladığı andan itibaren ilk şahidi ve dinleyicisiyse kızı...

1990 doğumlu mimar ve piyanist Büşra Kayıkçı geçtiğimiz günlerde Places (Mekanlar) isimli albümünü piyasaya çıkardı.

"Besteci olarak aslında bir mekan tasarlarım.

"Besteci olarak aslında bir mekan tasarlarım.

Dinleyici, bu mekanı deneyimler; mimarisinde bir yolculuğa çıkar" diye konuşan Kayıkçı'nın bu albümü 2019 yılında yayınlanan çıkış albümü Eskizler'in hem devamı hem demlenmiş, olgunlaşmış bir uzantısı.







Eskizler'de olduğu gibi, yeni albümünde de Kayıkçı'nın yaklaşımı sinestezik; müzik ve mimariyi harmanlayan, birlikte kurgulayan bir düşünceye dayanıyor. Fakat yeni albümün başka bir özelliği daha var: mimari-müzik'in yalnızca belirli disiplinlerarası yöntemlerle yapılmak zorunda olmadığını, farklı yolların ya da seslerin de mümkün olduğunu göstermek. İlk albümünü piyano eskizleri olarak kurgulayan Kayıkçı, yeni albümünde bunu bir adım ileri taşıyor: "Bir kompozisyona başlarken o ilk çizgiyi çizmeden önce bir hikâye yazmamız gerektiği öğretildi bize. Orası nasıl bir yer olacak?

Kimler yaşayacak? Ne kadar süre kalacak? Bu sorular etrafında detaylı metinler yazardık." Şimdi, ilk albümünden dört yıl sonra, müzikten mekana doğru hareket eden yolculuğunda yöntemi tersine çeviriyor ve ona ilham veren mekanların müziğinin peşine düşüyor. "Albümde yer alan parçalar pandemi kısıtlamaları sırasında yazıldı...







Hapsolmuş gibiydim ve gitmek istediğim yerleri hayal edip durdum." Kayıkçı'nın yeni albümünün çıkış şarkısı Fernweh ile ilgili duygularını ve süreci şu sözlerle ifade ediyor: "Almanca bir kelime... Bu kelime uzak yerlere duyulan karşı konulmaz bir arzu ve özlem hissini ifade ediyor. Bu parça ve yeni albümümün neredeyse tamamı pandemi döneminde yazıldı. Fernweh, deniz kenarında geçirdiğim vakitlere dair duyduğum yoğun ve derin özlemimi ifade ediyor. Denizi seyretmek benim en önemli ilham kaynaklarımdan biridir ve bana sonsuzluk hissi verir. Fakat elbette pek çoğunuz gibi ben de karantina sürecini evde kızımla beraber geçirdim ve maalesef evimiz sahile çok uzaktı. Öte yandan kızım da bu dönemde ortaya çıkan tüm çalışmalarımın ve yazma süreçlerimin ilk şahidi, ilk dinleyicisi oldu. Bir çocuğun neşe saçan ruhunun, tüm olumsuzluklara rağmen ebeveynlerini ayakta tutabiliyor olması beni hep çok etkilemiştir.

Teşekkürler Menesse!'' Albüm, Warner Classics etiketiyle ve Warner Music Türkiye desteğiyle 24 Kasım tarihi itibarıyla tüm platformlarda yayımda!



PAPA BENJ & OVERSIZE & UMUT CAPONE SEVMEK İÇİN

Farklı bir çalışmadan söz edeceğim bu hafta köşemde. Papa Benj, Oversize ve Umut Capone iş birliği henüz yeni yayımlandı. Sevmek için adlı parça beni hemen içine aldı desem doğru olur. Bu iş birliğinin tüm taraflar için olumlu bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Şarkıyı beğendim...

Zaten Oversize son dönemlerde popüler olan reggaetone müziğin Türkiye'deki en iyi temsilcilerinden biri olarak görülüyor.







Bir süredir de müzikal olarak birlikte yol almaya başlayan Papa Benj ve Oversize ikilisi bu birlikteliği daha çok uzun zaman devam ettireceğe benziyor. Bu arada Umut Atakan Özşenol tarafından yapılan miks ve mastering de başarılı olmuş. Bunu eklemek istedim.

"Pes Etmeyen Ruhlara; Sevmek İçin mottosu ile yazılmış bestelenmiş ve söylenmiş bir şarkı" diye nitelendiriyorlar bu şarkıyı.

Şarkının sözleri Papa Benj, Oversize ve Umut Capone'a ait. Şarkının müziği ve düzenlemesini ise Papa Benj yapmış.

Hip hop dünyasını. Böyle genç ve yetenekli isimleri bir araya gelince bize de dinleyip destek vermek düşer. Listeme ekledim.



ALBÜM YAPMAKTAN KORKMAYIN! ÖNEMLİ OLAN İŞİN İYİ OLMASI

Derya Uluğ geçtiğimiz temmuz ayında çoğu sanatçının albüm yapmaktan çekindiği bu zamanlarda ilk albümü Nefes'i çıkarttı. Albümün çıkış şarkısı Nefes albüm çıktığı gibi yerini hemen buldu. Ardından benim de favorim olan, Derya Uluğ ve Asil Gök'ün Yansıma isimli parçası kliplendi. Klibin de çıkmasıyla şarkı, dijital müzik listelerinde üst sıralarda yerini aldı.







Geçtiğimiz hafta çıkan albümün üçüncü klibi Şansım Olsun da listelerde yükselişte... Albümde daha klip çekilebilecek bir çok şarkı var ve çekileceğini de biliyorum. Single single giderek kariyer oluşturulmaya çalışılan bir ortamda sanatçılara sesleniyorum... Albüm yapmaktan korkmayın arkadaşlar! Projenin albüm ya da single olmasının bir önemi yok. Önemli olan işin iyi ya da kötü olması. Yapılan iş iyiyse albüm de olsa single da olsa değerini zamanla buluyor.



JAY-JAY JOHANSON TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bu hafta bir efsanenin yakın zamanda Türkiye'de vereceği konserden bahsedeceğim sizlere. Hayranları ve tabii ki sektör çok iyi bilir ki Jay Jay Johanson Neslinin en etkili sanatçılarından ve en iyi seslerinden biri İsveçli melankolik sesli Jay-Jay Johanson; önümüzdeki hafta iki konser için yeniden ülkemize geliyor. Bildiğim kadarı ile Epifoni organizasyonu düzenlemiş bu konseri. önce Ankara'da 14 aralıkta sonraki günde İstanbul'da konser verecek dünyaca ünlü isim. Tabii ki bende orada olacağım.







Ve buradan tüm samimiyetimle fikrimi sizlerle paylaşacağım. Bilmeyenler için birkaç popüler şarkısını hatırlatmak isterim Jay Jay'in; Believe In Us, So Tell the Girls That I'm Back In Town, Mr. Fredrikson, On The Radio, Time Will Show Me... bunlar en popüler olanlar. Tabi konserde yeni şarkılar yanı sıra duyduğum adarı ile bir klasik seri de dinletecekmiş. Bu da dolaştığı ülkelerde en popüler olan şarkılardan bir miks olacak sanırım. Jay Jay her albümde farklı bir tarz deneyen zengin repertuara sahip bir şarkıcı bakalım bu konserlerde Türk hayranları nasıl bir Jay Jay izleyecekler.