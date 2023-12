Halk müziği sanatçısı Divrikli Nuri Üstünses’in sözlerini yazdığı Sivas yöresine ait Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını türküsü, kavuşamayan aşıkların öyküsünü anlatıyor. Halk müziği sanatçısı Aysun Gültekin’den bu şarkıyı dinlerken, tanımadığımız bu iki gencin bitmeyen sevdasına tanıklık edelim

Uzun zamandır bir türkü hikayesi paylaşmamıştım sizinle... Son günlerde dinlediğim, ezgisi, sözleri kadar hikayesinden de çok etkilendiğim 'Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını' adlı türküden bahsetmek istiyorum bu hafta. Sivas yöresine ait, sözlerini halk müziği sanatçısı Divrikli Nuri Üstünses'in yazdığı türkü, kavuşamayan aşıkların öyküsünü anlatıyor.

Böyle zor, zahmetli, acı veren, insanın içini hasretle dolduran duygular olmasa, bu güzelim türküler nasıl can bulurdu? Bu türkü de işte böyle bir aşktan doğmuş. Eskiler daha iyi bilirler yörük kültürünü.







Yörükler, her yaz seçtikleri bir bölgeye obalarını kurup mevsim geçene kadar orada konaklarlar. O bölgede tabii komşuluk ilişkileri de gelişir. Ancak bu ilişkiler belli kaidelere bağlıdır. Örneğin kimse birbirinden kız alıp vermez. İşte bir zamanlar böyle bir yörük obasında; bir genç kız ile köy ağasının oğlu

Osman, birbirlerine sevdalanır.

Ne var ki bu sevdaya geçit vermeyen bir töre vardır. Kızını, ağanın oğluna vermek istemeyen yörük başı, bir gece ansızın obayı toplar, bölgeyi terk eder. Terk edilen ise sadece bir bölgedir, iki genç yüreklerindeki sevda ateşi ile kavrulmaya devam ederler.







60 YIL SONRA...

Aradan yıllar geçer... Yörük kızı artık yaşlanmış, beli iki büklüm olmuştur. Bu yaşına kadar evlenmemiş ve aşkını içinde yaşatmış sevdalı kadın, gelen geçen herkese köyün yağız oğlanı Osman'ı sormaktan da bıkmamıştır. Nihayet 60 yıl sonra Osman'ı tanıdığını söyleyen bir çerçiyle karşılaşır, ona "Osman'a selam götür, ben yıllar önce sevdiği yörük kızıyım" der.

Osman, bu selam ile o ateşin hâlâ ikisinin içinde yandığını anlamıştır. İşte Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını, bu efsane aşk için yazılmış ve benzer aşklara atıfta bulunan şahane bir türküdür.

Dinlerken bizi başka diyarlara götürür, başka duygular yaşatır. İstedim ki bu türküyü Aysun Gültekin'den dinlerken siz de bu iki gencin bitmeyen sevdasına tanıklık edin.



Türk müziği nereye gidiyor?

Türk müziğinin arz ve talep dengesi özellikle son 10 yılda hızla değişti. Pop müzik sanatçılarının hakimiyeti rap, arabesk ve alternatif müzik sanatçılarının gördüğü taleple alışılmışın dışına çıktı. 90'lar ve 2000'lerin etkisiyle 2013 ile 2016 yılları arasında da popüleritesini sürdüren pop müzik, 2016 iyibariyle yerini alternatif müzik tarzlarına kaptırmaya başladı. Arabesk, rap ve popla harmanlanmış trap şarkıların hayatımıza girmesiyle 2017'de işler daha da değişti. Bu dönem itibariyle rap müzik kelimenin tam anlamıyla sektöre damga vurdu. Günümüze gelindiğinde müzik sektöründeki talep iyice karıştı.







'Karıştı' değilde çeşitlendi demek daha doğru aslında... Pop, rock, hip-hop gibi ana akım müzik türleriyle harmanlanan arabesk, elektronik ve rap sound'lu şarkılar daha çok dinlenir hale geldi.

Tabi talep böyle olunca yeni-eski tüm sanatçılar da evrildi. 10 yıl öncesine ortalama olarak baktığımızda şarkıcılar en çok yılda bir albüm, senede bir iki single çıkarırken, günümüzde bu süre 40-45 günde bir yeni bir şarkı çıkarmaya kadar düştü. Albüm zaten nadir görünen bir müzik olayı olmaya başladı.

Neticede Türk müzik sektöründeki evrimin, gelişen teknoloji ve hızlı değişen zevklerimiz neticesinde daha hızlı güncelleneceğini ve müzik türlerinin daha içiçe geçeceğini öngörmek çok zor değil.



Sektörün böyle coverlara İhtiyacı Var!

Betül Demir, Emrah'ın en sevilen şarkılarından biri olan İhtiyacı Var şarkısını yeniden yorumlamış. Şarkıyı yeni dinleme fırsatım oldu. 'Emrah 40 Yıl Özel' projesinde seslendirilen şarkı, yeni düzenleme ve Betül Demir'in seslendirmesi ile farklı bir boyut kazanmış. Uzun seneler dinlenmiş, benimsenmiş, kült şarkıları okumak biraz risklidir.







Çünkü hep ilk hali ile kıyaslanır. Birçok kişi tarafından da beğenilmez. Demir, bu tezi çürütmüşe benziyor. Şarkıyı çok beğendim ve Betül Demir'in de sesine çok yakışmış. Uzun lafın kısası, böyle ince çalışılmış coverlara sektörün İhtiyacı Var!



Sakiler kimleri dinliyor?

Top 5

1. Müslüm Gürses - Sezen Aksu - Sabahat Abla

2. Pinhani - Dön Bak Dünyaya

3. Kenan Doğulu - Aklım Karıştı

4. Ebru Gündeş- Mahşer

5. Levent Yüksel - Med cezir