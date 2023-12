Hem dünyada hem Türkiye’de rap müzik furyasının ardından elektronik müzik yükselişe geçti. Dünyanın en popüler 10 DJ’inin yıllık geliri 1 milyar dolarları buluyor. Gençler bu mesleği öğrenmenin derdinde. Türk DJ’ler ülkemizi tüm dünyada başarıyla temsil ediyor

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da performans sergileyecek dünyaca ünlü DJ'lerden bahsetmiştim. Bu konuyu yazdıktan sonra da hemen elektronik müziğin ve DJ'liğin Türkiye'deki son durumunu araştırmak istedim...

Rap müziğin son yıllarda yaptığı dev çıkışın bir benzerini, bir süredir elektronik müzikte görüyoruz. DJ kökenli prodüktörler ve projeler yükselişte. DJ'lik ile ilgili art arda okullar. Ve hemen hemen her hafta Türkiye'nin önemli konser alanlarında global DJ'ler performans sergiliyor. Son günlerde sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan Mahmut Orhan, Burak Yeter, Sezer Uysal, Anatolian Sessions, Nodus, Ummet Özcan ve Deeperise gibi önemli DJ'lerin birçoğu dünyaca ünlü plak şirketlerinden şarkılar yayınlıyor. Ayrıca Ibiza, Mykonos ya da Miami gibi parti şehirlerinde performanslar sergiliyorlar.

Bunlar sevindirici başarılar. "Neden?" diye soracak olursanız Türkçe sözlü müziğin bir ya da iki örnek dışında yurt dışında kayda değer bir başarısı olmadı. Ancak DJ'ler söz konusu olduğunda durum farklı. Yaptıkları müzik tarzının sınırı veya dili yok. Bu anlamda Türk DJ'lerin dünyaya açılmasını ülkemiz açısından önemli bir dönüm noktası olarak görüyorun. Türk DJ'leri sonsuz destekliyorum. Gayrettepe'de uzun yıllardır sektöre DJ yetiştiren İstanbul DJ Academy'nin kurucusu ve ismini duyduğumuz bir çok ünlü DJ'in de hocası olan Serdar Ayyıldız'ı arayarak bu konuyla ilgili bazı sorular sordum.







Ayyıldız son dönemde DJ'lerin artması ve müzik piyasasında yaşanan değişimle ilgili olarak "DJ'ler dünyada olduğu gibi Türkiye'de de altın çağlarını yaşıyor. Hem müzik tarzının elektroniğe kayması hem de şarkıcıların artık DJ'lerle projeler yapması bu durumda etkili oldu. David Guetta, Fisher, Calvin Harris ve Diplo gibi önemli ünlü DJ'ler magazinsel hayat tarzlarıyla da dikkat çekiyor. Radyoların listelerinde şarkılarının zirvede olması ve sosyal medya platformlarını iyi kullanmaları da doğal olarak bu durumda etkili. DJ'ler bir benzetme yapacak olursak çağımızın rock starları... Tiesto, Calvin Harris, Armin Van Buuren, David Guetta gibi 10 DJ'in toplam yıllık geliri yıllık 1 milyar dolarları bulmuş durumda" diye konuşuyor. Müzik piyasasının DJ'leri desteklemesinde Ayyıldız'a göre farklı bir durum da etkili. Ayyıldız, "Canlı müzik konserlerinde şarkıcının yanı sıra orkestra, asistanlar, kuaförler, makyözler ve geniş bir ekip de yer alıyor. Bu durum organizatörlerin maddi olarak daha fazla yıpranmasına neden oluyor. Oysa bir DJ ile konser yaptıklarında en fazla 5-6 kişiyi ağırlıyorlar. Konser ekibi için harcanan rakkam daha az ancak bilet satış fiyatları aynı. Bu durum da organizatörlerin bu tarz müziği desteklemesinde etkili" diyor. Ayyıldız sözlerini şöyle tamamlıyor: "Son 20 yıldır aktif bir şekilde Türk gece hayatında rol alan bir DJ'im. Türkiye'deki bir çok dev plak şirketiyle çalıştım. Şarkılar yaptım. Ancak son dönemde Türk plak şirketleri daha fazla oranda DJ'ler ile anlaşmaya başladı. Görünen o ki Türk müzik endüstrisi DJ'leri sık duyacağımız bir döneme giriyor. Bu işin eğitimini almak isteyen insan sayısı da üç hatta dört kat arttı. Doktordan pilota, şirket sahiplerinden, ev hanımlarına kadar bir çok kişi DJ'liği hobi veya profesyonel olarak öğrenmek için bize başvuruyor. Hem sigortalı hem de düzenli maaş sağlayan bir meslek haline geldi. Bu nedenle gençlerden de yoğun bir ilgi görüyoruz."









SCORPİONS, 8 SENE ARADAN SONRA İSTANBUL'DA

Son olarak 2016 yılında ülkemizde muhteşem bir konser veren rock müzik dünyasının ölümsüz grubu Scorpions, 2024 yılının en büyük müzik konserlerinden birini gerçekleştirmek üzere, efsane albümleri Love at First Sting'in 40'ıncı yılı şerefine gerçekleşen turne kapsamında Epifoni organizasyonuyla 23 Mayıs gecesi KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Biletler cuma günü saat 12.00'de satışta olacak.

Alman grup Scorpions sadece rock tarihinin gelmiş geçmiş en büyük topluluklarından biri değil, müzik tarihinin en önemli markalarından da biri aynı zamanda. Konsere gidecek olanlar KüçükÇiftlik Park'ta unutulmaz bir rock gecesi yaşayacak!







GOL OLMUŞ!

Müzik piyasasında son dönemlerde işbirliği ile hazırlanan şarkılar ön planda. Ortak projeleri çok dinledik bu sene. Kimisi başarılı oldu, kimisi ise müzik sektörünün tozlu raflarında sıradan bir proje olarak tarihe gömüldü. Geçen hafta Merve Özbey ve Emrah Karaduman ortak projeleri olan Bir İmkansız Var yayınlandı. Bu ikiliyi seviyorum çünkü daha önce de 'Kaptan' şarkısında beraber çalışmışlardı ve çok beğenmiştim. Merve ve Emrah daha sık bir araya gelmeli demiştim. Ve nihayet bu şarkıyla tekrar buluştular. Şarkı gol olmuş. Dinledikçe, kendine daha da çok bağlıyor. Bu ikili ortak projelerine devam etmeli çünkü sinerjileri ve müzik enerjileri birbirine çok uyuyor. Sıkışan trafikte, arabaların içinde bu şarkıyı çok duyacağız.