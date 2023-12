Farklı müzik türlerinin kucaklandığı bir yıl oldu

2023 yılında müzik piyasasında sayısız yenilik yaşandı. 2024’te de hybrid tarzda şarkıların olduğu, dijital müzik platformlarının aboneliklerinin arttığı bir yıl bizi bekliyor olacak

Son dönemde müzik sektörü hızlı yükselişler ve çok hızlı düşüşler yaşadı. Dijital platformlarda farklı müzik türleri yer aldı. Dinleyici kitleleri çok değişti. Sözün kısası çok şaşırtan, farklı bir yıldı 2023... Böyle bir yılın sonlarına yaklaşmışken 2024 yılını merak etmemek imkansız... Ben de merak ettiklerimi, müzik sektörünün duayenleri arasında yer alan DMC Genel Müdürü Samsun Demir ile görüştüm. Hem bu yıla dair, hem de gelecek yıla dair analizlerini aldım.

- Türk müzik sektörü 2023'ü nasıl hatırlayacak?

- Pop, pop arabesk, rap, alternatif, rock gibi farklı müzik türlerinden bir çok çalışmanın yayınlandığı ve hepsinin kucaklandığı bir yıl oldu. Bir yapımcı olarak bu bağlamda bizim güzel hatırlayacağımız bir sene oldu 2023.







- 2023'ün 2022 yılından en belirgin farkları nelerdi?

- İki önemli fark oldu diyebilirim. Birincisi bu yıl kültür bakanımız Sayın Mehmet Ersoy konaklama tesislerinin lisanslanması konusunda dev bir adım attı. Bu hem konaklama tesislerinin hem de müzik sektörünün sorunuydu. Bunu başaran tüm meslek birlikleri ve bakanımıza tebriklerimi iletmek istiyorum. İkincisi ise bu yıl YouTube music, Spotify, Apple müzik, fizy, deezer, Muud gibi müzik servislerinin toplam abone sayısının 10 milyon dinleyiciyi aştığı sene oldu. İki yıl öncesinde bu sayı 6 milyon dinleyici civarında idi.

- 2023'ü baz aldığınızda, 2024'te müzik sektörünü neler bekliyor?

- Büyük bir müzik platformunun önemli bir yetkilisi geçtiğimiz günlerde "Günümüzde insanlar; arabesk, elektronik ve Türk Halk Müziği gibi sound'lardan etkilenen ancak pop, rock, indie ve hip hop gibi ana akımlardan beslenen müzikler dinliyor. Müzik dünyasında büyük bir zenginlik ve çeşitlilik dikkat çekiyor" analizinde bulunmuştu. Bu analize ben de katılıyorum. Ayrıca dijital müzik platformlarında aylık abonelik bedeli olarak dünyanın en uygun fiyatlı üç ülkesinden biriyiz. Bu sene de abonelik sayısının hızlı bir artış göstereceğini ve enflasyondaki düşüşe parelel olarak müzik sektörünün hacminin artacağına inanıyorum.









- Müzik sektörü rap müzik zaman zaman zirve yaptı yeni bir tarz tekrar döneceğini düşünüyormuşuz?

- Benim düşünceme göre 2024'de müzik tarzları birbirleriyle yakınlaşacak. Farklı tarzlardan sanatçılar bir araya gelip şarkılar üretecek. Mesela pop müzik; alternatif müzik ve arabesk müzikle yakınlaşacak. Rap müzik ise pop, elektronik dans ve arabeskle yakınlaşacak. Ortaya hybrid tarzda şarkılar çıkacak. 2024'te böyle şarkıları çok dinleyeceğimizi düşünüyorum. Şarkıların sound'larında da bu yaklaşım etki yapacak. Bu yenilikler dinleyicilerin de çok hoşuna gidecek.

- Sektörü nasıl değerlendiriyoruz?

- Sektörün ana sorunu ortak paydalarda birleşememek. "Ben" değil, "biz" olmayı ve ortak paydalarda buluşabilmeyi ne kadar başarırsa sektör o kadar büyüyecektir. Birlik olmamız gerektiği bilinci artık oluştu. Sektör bunu 2024'de artırarak sürdürürse büyüyecektir.









Ersay yine dümeni kırdı!

Türk pop müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri Ersay Üner'dir. Yazdığı hit şarkılar ile pop müziğine unutulmaz eserler bıraktı. Çok iyi isimlere şarkılar verdi. Yeni çıkan genç şarkıcılara destek verip, yazdığı şarkılar ile piyasada bir yer edinmelerini sağladı. Sonrasında da yazdığı şarkıları kendi seslendirdi ve seslendirdiği ilk günden itibaren çok sevildi. Besteciliğinin yanı sıra seslendirdiği şarkılar ile de pop müziğine yön verdi Ersay... Geçtiğimiz günlerde de yine kendisinin hazırladığı ve seslendirdiği 'Yapma' şarkısını çıkarttı. Ersay yine dümenin başına geçmiş, dümeni başka bir yöne kırmış. Pop müziği yine farklı bir yöne çekecek.



