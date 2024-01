Cem Adrian’ın Azerbeycan halkıyla artık gelenekselleşen buluşmaları bu sene de muhteşem oldu. Adrian’ın başkentin görkemli konser salonu Bakü Kongre Merkezi’nde sahneye adım attığı andan itibaren gösterilen sevgi gösterileri muhteşemdi. Mütevazı hallerine aşina olduğumuz genç sanatçı, bir buçuk saatten fazla sahnede kaldı

Geçtiğimiz hafta sonu kardeş ülke can Azerbeycan'ın başkenti Bakü'de muhteşem bir konser etkinliğindeydim. Tabii ki üstad Cem Adrian konserinden söz ediyorum. Her yıl Cem Adrian ile Azerbeycan halkının buluşması muhteşem oluyor. Adeta gelenekselleşmiş diyebilirim. 13 Ocak akşamı Azerbaycan'ın en prestijli mekanlarından biri olan meşhur Bakü Kongre Merkezi'nde yaklaşık dört bin kişi ile buluştu Adrian... Sahneye adım attığı andan itibaren büyük coşku ile karşılanan şarkıcıya, dört bin kişi her şarkıda durmaksızın eşlik etti. Her zaman mütevazı hallerine aşina olduğumuz Cem Adrian da bu sevgiyi ilgiyi adeta bağrına bastı. Muhteşem bir performansla bir buçuk saatten fazla sahnede kaldı.







Genelde konser izlenimlerimi aktarırken bazı farklı performanslardan bahsederiz. Bültenler yazılır mesela; "Sahnede adım atmadık bir yer bırakmadı, şöyle dansetti böyle terledi vs" diye. Sevgili okurlarım işte Cem Adrian konseri için bütün bunlara gerek kalmıyor. Devleştiği sahnede sadece şarkılarını söylüyor ve herkesi hipnoz etmeye yetiyor. İşte Bakü de o gece bu büyülü hipnozu yaşadı o gece, konserden edindiğim en büyük izlenim buydu.

Gelelim işin organizasyon kısımlarına... Event Office tarafından gerçekleştirilen organizasyon baştan sona kusursuzdu. Azerbeycan'ı Türk şarkıcılarla büyük etkinliklerde buluşturan başarılı ikili Togay Tekşen ve Zafer Balkaya'nın davetiyle gittim Bakü'ye... Bu tarz işlerin artmasında emek verenlerin de payı büyük diye düşünüyorum. O yüzden bu kadar kusursuz organizasyonları için bu iki ismi ayrıca kutlamak istedim. Elinize sağlık...







İKİLEM MÜZİK YOLCULUĞUNA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Bugüne kadar yayınladıkları şarkılarla milyonların sevgisini kazanan ve müzik listelerinin zirve gruplarından olan İkilem, yakında yayınlayacakları Ne Mutsuzum Ne De İyi isimli EP'nin üçüncü şarkısı Vazgeçtim Kendimden'i dün Avrupa Müzik markasıyla yayındı. Sözü ve müziği Serhat Karan'a ait olan parça; geri dönüşü olmayan bir aşkın izini sürüyor ve eski sevgiliye duyulan özlemi, aşk ve çaresizlik çelişkisi üzerinden anlatıyor.









EMRE ALTUĞ TADINDA

Emre Altuğ ile ilgili geçtiğimiz aylarda bir yazı yazmıştım ve tarzını, enerjisini çok beğendiğimi söylemiştim. Altuğ, bir önceki şarkısı Seni Sevmek İçin Ölmek Mi Lazım'ı hâlâ dinlenmeye devam ederken yeni bir şarkı çıkarttı. Şarkının adı Ne Âlâ...

Altuğ, önceki şarkısında arabesk bir şarkıyı cover yapmış ve yeni bir soluk kazandırmıştı. Yeni şarkısında ise daha farklı daha modern ama yine Emre Altuğ tadında bir şarkı dinletti bize.

Müzik piyasasında üretmenin zor olduğu bu dönemde kısa süre içerisinde peş peşe şarkılar çıkarmak her babayiğidin harcı değil. Altuğ, müthiş bir disiplin ve özveriyle üretmeye, çalışmaya devam ediyor. Şarkının klibi de dikkat çekici. Emre Altuğ'u bu cesaretinden dolayı da ayrıca kutluyorum.









TREND AVCISI SONSES!

Çıktığı ilk günden itibaren hem yazdığı hem de bestelediği şarkılar ile adından sıkça söz ettiren Bilal Sonses, Şehzade ile beraber seslendirdiği Yapma'yı müzikseverler ile buluşturdu. Şarkıyı ve bu iş birliğini beğendim. Bilal Sonses, yaptığı hemen her projede hem trendlerde hem de listelerde yerini hızla alıyor. Yapma şarkısı da çıktığı ilk günden itibaren hemen yerini buldu. Bilal'in bunca zamandır hem bu kadar sık üretip hem de başarı anlamında yerini korumasını takdirle takip ediyorum.