2004 yılında Ellerine Sağlık albümü ve albümde yer alan ‘Zalim’ şarkısıyla sektöre giren Yalın, 20 yıldır bu piyasadaki çalışmalarını başarıyla sürdürüyor

Yalın, yeni şarkısı 'Mümkündür'ü cuma günü yayınladı. Şarkıya geleceğim ama öncelikle Türk pop müziğindeki Yalın gerçeğinden biraz bahsedelim. 2004 yılında 'Ellerine Sağlık' albümü ve albümde yer alan 'Zalim' şarkısıyla sektöre zirveden girdi Yalın... Bütün radyolarda, sokaklarda bir 'Zalim' furyası aldı başını gitti o sene. Herkes 'Daha ne olsun!' diye düşünürken, 2004'ten bugüne, 'Bir Bakmışsın', 'Sen En Güzelsin' 'Her şey Sensin' gibi albümlerin yanı sıra 'Anlat Güzel Mi Oralar?', 'Sensiz Olmaz', 'Halbuki', 'Miras' gibi kült olmuş şarkılarla kariyerine 20 sene boyunca aynı noktadan devam etmeyi başardı Yalın...







20 senelik kariyere baştan sona baktığında her dönemde ölümsüz bir eserlere imza atmış ve Türk pop müziğinde yıldız olmayı da yıldız kalmayı da başarmış bir isim... Bu bahsettiğim başarıyı 9 ve 29 Şubat akşamı Volkswagen Arena'da vereceği konserlerle taçlandıracak başarılı müzisyen. Son single çalışması 'Mümkündür'e gelecek olursak; şarkı 20 senenin kısa bir özeti gibi. Şarkıyı açtığınızda Yalın'ın yıllardır 'Yalın Şarkısı' diye nitelendirdiğimiz şarkılarını günümüz müzik dinamikleriyle dinlemeye başlıyorsunuz. Neticede Yalın'ı ve kariyerinin 20 yılını kısaca özetlemek gerekirse yaptığı işi hakkıyla yapan bu adama şapka çıkartmak lazım.



5'te 5 Reyna

İki yıl önce yayımlanan şarkısı ile ilk seslerini duyuran alternatif müziğin genç yıldızlarından Reyna Toyrana 5. teklisinde de iddiasını sürdürüyor. Bugüne kadar kendi söz ve bestelerini yazan kadın şarkı yazarları arasında ilerlemeyi başarıp adını duyuran Reyna Toyrana, müzikseverlerin beğenisine 'Azat' teklisini sunarak aynı geleneği sürdürüyor.







Hayatımıza dokunan insanlardan çıkıp kendimizi bulma yolculuğunun anlatıldığı yeni tekli, günlük yaşamın yorucu temposunda dinleyene iyi gelecek melodi ve sözlerle bezeli. Sözü müziği Reyna Toyrana'ya düzenlemesi Emrah Demirlap'e ait şarkının klip senaryosunu da yönetmenliğini de genç sanatçı kendi üstlendi. Klipte sanatçıya umut vadeden başarılı oyuncu Cansel Erdoğan eşlik etti. Sade ama güçlü karelerden oluşan video klip, insan ilişkilerinin doğa ile bütünleşmesini resmediyor.



Justin Timberlake geri döndü!

Dünyaca ünlü Justin Timberlake RCA Records etiketli yeni single'ı "Selfish"i beraberinde enfes bir klip ile yayınladı. Sanatçının markalaşmış pop soundunu yansıtan parça, bulaşıcı melodileriyle dikkat çekiyor ve yıldızın ikonik duygusal vokallerine yer veriyor.







Timberlake, Louis Bell (Taylor Swift, Post Malone), Cirkut (Maroon 5, The Weeknd), Theron Thomas, Amy Allen tarafından yazılan ve yapımcılığını Timberlake, Louis Bell ve Cirkut'un üstlendiği "Selfish", 2018 tarihli Man of the Woods albümünden bu yana Justin'in ilk solo çalışması. Bradley J. Calder (SZA, Tinashe) tarafından yönetilen müzik klibi, prodüksiyon sürecindeki perdeyi aralayarak ve performans ile gerçeklik arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıp parçanın iç-gözlemci ruhunu hayata geçiriyor. 'Selfish', Justin'in bir sanatçı ve kişi olarak ham ve dürüst bir tasviri olarak müzikseverlerle buluşuyor.



Selin "Ne senle ne sensiz'' diyor!

Hem Türkiye'de hem dünyada dikkat çeken çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Selin, yeni şarkısını geçtiğimiz günlerde paylaştı. Sözleri Selin, Uğurhan Özay ve Mert Çodur imzası taşıyan şarkının bestesi ise Selin ve projenin aynı zamanda prodüktörlüğünü yapan Emirhan Özer ortak çalışması oldu.







Birbirine iyi gelmeyen ama aynı zamanda birbirinden kopamayan iki kişinin toksik ilişkisinin işlendiği 'Ne Senle Ne Sensiz' şarkısı ile Selin, eşsiz vokal performansını özenle işlenmiş düzenleme ve şarkının akılda kalıcı bestesi ile buluşturuyor. Selin, yeni şarkısı ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade ediyor: "Bazen kendini sağlıksız bir ilişkinin içerisinde bulursun ama yine de o ilişkiye devam edersin. Birbirine iyi gelmediğinizi bilirsin ama kopamazsın da aynı zamanda. Bunu anlatıyor. Bazen bazı insanlara o kadar fazla anlam yükleriz ki onlardan vazgeçemeyeceğimiz hissine kapılırız."