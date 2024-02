Yapay zeka teknolojisinin kullanımı müzik dünyasında da her geçen gün yaygınlaşıyor. Son olarak Mustafa Yıldızdoğan yeni klibini yapay zeka teknolojisiyle çekti

Sözü ve müziği Mustafa Yıldızdoğan'a düzenlemesi Ercüment Ekin'e ait olan, klip yönetmenliğini Berkan Alkan'ın üstlendiği Bu Yaşıma Dek şarkısı MYD Müzik Film Yapım etiketi ile geçtiğimiz gün müzikseverlerle buluştu. Mustafa Yıldızdoğan, bir ilke imza attı ve klibin tüm görüntüleri Unreal Engine Oyun Motoru ile yapıldı. Özel bir teknoloji kullanılarak ve yapay zeka ile harmanlanarak tamamen sanal bir dünya oluşturuldu.







Mustafa Yıldızdoğan'ın tek bir fotoğrafı kullanılarak, sanatçının kendi görüntüsünün yer aldığı klibin görsel öğeleri izleyiciye, yapay zeka teknolojisi sayesinde gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar muhteşem görsel öğeler sunuyor. Sanatçının 30 yıl önceki fotoğrafı da klip içerisinde yer alan öğeler arasındaydı. Klipte kullanılan bazı objeler photograprammetry tekniği ile sanat diyarı Nevşehir Avonos'ta taranarak oluşturuldu. Heyecan verici bir görsel deneyim sunan Bu Yaşıma Dek klibi izleyenleri kendi sanal atmosferine çekiyor. Türk halk müziği ezgilerini taşıyan türkü uzun yıllar zevkle dinlenebilecek bir düzenlemeye sahip.



ALMAN METAL DEVİ ACCEPT TÜRKİYE'DE

1976 yılında kurulan, Almanya'nın heavy metal müzik dünyasına kazandırdığı en uzun soluklu gruplardan Accept, Nisan 2024 tarihinde yayınlayacaklarını duyurdukları yeni albümleri Humanoid'in turnesi kapsamında, Yüzdeyüz Metal katkılarıyla ve Epifoni organizasyonuyla 17 Ekim gecesi KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Biletler, pazartesi günü satışa sunulacak. Grup, 1976 yılında Solingen'de kurulduğundan bu yana heavy metalin temel taşlarından biri oldu, tartışmasız klasikler yayınladı ve tüm metalik alt türlerde nesilleri etkiledi.







Ancak, dijital çağda yaşadıkları başarı seviyesi aşılamaz. Hayranları Accept'e doyamıyor. Metal Heart ve Restless&Wild gibi klasik metal marşlarından oluşan katalogları, bugüne dek internet üzerinden bir milyardan fazla dinlendi. Resmi videolarının YouTube'da izlenme sayısı ise milyonlarla ifade ediliyor. Bir önceki albüm Too Mean to Die, kapalı gişe turneler, en büyük Metal ve Rock festivallerinde ana grup olarak sahne almak, grubun ününü sağlamlaştırdı. 2010 yılında ülkemizde Sonisphere festivali kapsamında canlı olarak izlediğimiz, solistleri Mark Tornillo'nun harika enerjisi ve performansıyla aklımızı uçuran Accept, yılın en sert gecelerinden birini gerçekleştirmek üzere İstanbul'lu metal severleri bekliyor.



SEN YA DA HİÇ

Özgün tarzlarıyla müzik dünyasında fark yaratarak liste başı hit'lere imza atan müzik grubu Madrigal, Sen ya da Hiç adını taşıyan yeni teklilerini dinleyici ile buluşturdu. Şarkı, bu yıl yayınlanacak albümün ikinci teklisi olarak grubun değişen ve gelişen müzikal yolculuğunu da simgeliyor. Anıl Erdem Cevizci (vokal ve elektro gitar), Ceyhun Kaan Karakaş (elektro gitar), Kaan Alıcı (bas gitar), Burak Emir Kamacı (klavye ve geri vokal) ve Sanlı Akgün'den (davul ve geri vokal) oluşan Madrigal, müzik dünyasında özgün bir bakış açısının kapısını aralayacak olan yeni teklilerini 9 Şubat tarihinde yayınladı.







'SNYDHÇ' logosuyla yayınlanan ve kayıtları Gevrec ve Blue Kite (davul) stüdyolarında yapılan teklinin miksinde Sabi Saltıel, mastering'inde ise Aran Lavi imzası bulunuyor. Madrigal'in bu yıl yayınlamayı planladığı yeni albümünün ikinci teklisi olan Sen ya da Hiç, ezber bozan müzikal öğeleriyle dikkat çekiyor. Sen ya da Hiç lirik olarak acısı ve pişmanlıklarını en derinlerde yaşayan bir aşığın hikayesini anlatsa da müzikal anlamda dinleyicilerine modern bir sound vadediyor. Grubun özgün müzikal perspektifinde yeni bir sayfayı temsil eden şarkı, Madrigal'in yeni albümle birlikte yaşayacağı müzikal değişim hakkında da bazı ipuçlarını dinleyiciye sunuyor.



BURAY REKORDAN REKORA KOŞUYOR

Dur durak bilmeden konserlerine tam hızıyla devam eden ünlü sanatçı Buray, Güneydoğu Anadolu turnesinin ardından soluğu İstanbul'da aldı. Yoğun bir konser turnesinde olan Buray, Türkiye'yi karış karış gezerek hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz akşam İstanbul'da sahne alan Buray, dillere pelesenk olmuş şarkılarının yanı sıra aylardır dijital platformlarda ve radyolarda zirvede yer alan "Al Senin Olsun Dünya" albümündeki şarkılarını da kendisini dinlemeye gelen binlerce sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.







"İnci" ve "Bedduam Yok" şarkılarını hayranlarının yoğun isteği üzerine bir kez daha okuyan Buray, muhteşem performansıyla gönüllere bir kez daha taht kurdu. Konserlerine devam edecek olan Buray, Kayseri, Ankara ve İstanbul konserlerinin ardından Avrupa turnesine çıkacak.