Fransa'nın önemli gruplarından biri olan ve kimseye benzemeyen sound'larıyla geniş bir dinleyici kitlesini peşinden sürükleyen blackgaze grubu Alcest, 26 Ekim 2024 gecesi If Performance Hall sahnesinde olacak. Black metal, post-rock ve shoegaze müzik türünü bir araya getiren ve blackgaze adıyla anılan bu tarzın öncüsü olan Alcest, Fransız müzisyen Neige'in solo projesi olarak 2000 yılında hayata geçti.







Çok yakında yayınlayacaklarını açıkladıkları yeni albümleri 'Les Chants de l'Aurore'in turnesi kapsamında yedi yıl aradan sonra ülkemize gelecek grup, yeni şarkılarını da bu konserde ilk kez canlı olarak seslendirecek. İlk kurulduğu yıllarda üç kişiden oluşan grup, daha sonra shoegaze tarzına geçmesiyle birlikte iki kişi olarak yoluna devam ediyor. My Bloody Valentine, Slowdive, Ride gibi gruplardan ilham alan, bu türü coldwave'in ve post-rock'ın armonileri ile buluşturan grup, metal müzik türünü de çizgisinde tutmasıyla biliniyor. Bu benzersiz konser deneyimini kaçarımayın derim.







DÖNEM KIYAFETLERİ VE STİLİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Türkçe, İngilizce ve iki dilli şarkıları ile son dönemin dikkat çeken isimlerinden Selin, iki dilli şarkılarına bir yenisini daha ekleyerek Can You Understand Me? isimli yeni teklisini dinleyicilerle buluşturdu. Şarkının söz ve bestesi Selin'e ait. Projenin prodüktörlüğü Dustin Dooley imzası taşıyor. Mastering çalışmasını Adham Farid'in gerçekleştirdiği şarkıya Samet Eruzun ve Ümit Şahin yönetmeliğinde bir de klip çekildi. Okul koridorlarında ve sıralarında yaratılan bir konsept ile çekilen klipte Selin'in giydiği dönem kıyafetleri ise şarkının duygusuna farklı bir hava katıyor. Klip styling çalışması Naz Gültekin ve İzem Kırali imzası taşıyor. Klipte Selin'e dört profesyonel dansçı performansları ile eşlik ediyor. Selin yeni şarkısını, "İnsanlar arasındaki iletişimsizlik ya da yanlış anlaşılma sorunlarını anlatıyorum" diyor.







FARKLI VE YETENEKLİ!

Geçtiğimiz haftalarda hem geleneksel basında hem de dijital mecralarda Edda ismi sık sık karşıma çıktı. Fotoğraflar ve adının iki 'D' ile yazılması özellikle dikkatimi çekti. Açıp klibi izledim, şarkıyı dinledim. Edda hem klibi hem kendi yazdığını öğrendiğim şarkısı hem de sesiyle beni etkilemeyi başardı. Sıradan poptan uzak dikkat çeken bir şarkı... Edda güzel, yetenekli ve bir fark yaratma çabasında... Gözlerinizi bu tarafa çevirmenizi tavsiye ederim. Aşk isimli şarkısıyla sektöre sıkı bir giriş yapan bu isim, hayatımızda uzunca bir süre kalabilir.



HALK OZANINDAN ANLAMLI HEDİYE

Ünlü halk ozanı Abdurrahman Delen, eşine evlilik yıldönümü hediyesi olarak türkü yazdı. Geçtiğimiz aylarda bir türküsünü dinlemiştim. Sözü müziği Aşık Maksut Feryadi'ye ait olan Kime Gardaş Diyeyim beğendiğim bir çalışmaydı. Kadına şiddet gibi sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunan Delen, 30. evlilik yıldönümü sebebiyle eşine armağan ettiği türkü için, "Maddi hediyeler gelip geçici. Önemli olan sevgiyi hissettirmek" diyor.







HAKAN KAYA'NIN İLKİ NE OLUR BAK BANA

Esas mesleği olan uçuş mühendisliğinin yanı sıra TV programcılığı kimliğine ek olarak küçük yaşlardan beri gönül verdiği müziğe hızlı bir giriş yapan Hakan Kaya'nın söz ve müziği Nalan Tokyürek'e ait olan ilk teklisi Ne Olur Bak Bana dijital platformlarda yayına girdi. Şarkının aranjörlüğünü ise duayen isim Suat Aydoğan yaptı.