Ünlü punk grup Türkiye’ye geliyor

İngiltere’nin efsane grubu New Model Army, Türkiye’de konser vermeye hazırlanıyor. Sene sonunda verilecek konser için şimdiden biletlerinizi alın!

İngiltere'nin efsanevi grubu New Model Army, 16'ncı stüdyo albümü Unbroken turnesi kapsamında 27 Kasım'da İstanbul IF Performance Hall'da! Sene başında çıkan yeni albümüyle çok olumlu eleştiriler alan ve dünya çapında birçok önemli listede yer bulan grup bir kez daha ülkemize geliyor! 1980 senesinde Bradford'da kurulan ve 44'üncü yılında hala sahnelerde fırtına gibi esen grubun Türkiye konseri; Can Sertoğlu ve Epifoni Organizasyon işbirliği ile gerçekleşecek. Albümün başarısıyla devasa bir turne yılına dönüşen 2024 boyunca grup, Birleşik Krallık, Güney Amerika ve Avrupa'yı kapsayan, biletlerin çoğunun şimdiden tükenmiş olan konserler için yola çıkarken turnenin sonbaharda gerçekleşecek İstanbul bacağı Türkiye'deki müzikseverlerin bu muhteşem grubu yakalamaları için tek fırsat.







Kuzeybatı İngiltere'nin punk kökenli, sert duruşlu, ilkeli ve tavizsiz müzik elçilerini, kurucu solist Justin Sullivan liderliğinde sahnede canlı seyretmenizi tavsiye ederiz. Pandemi döneminde, dünyada ve grup üyelerinin kişisel hayatlarında önemli değişikliklerin gölgesinde, 2021 senesinde üzerinde çalışılmaya başlanan albümüne özgün karakterini veren Tchad Blake miksi, yoğun gitarların sırtını yasladığı sapasağlam bas ve davul duvarıyla her zamanki NMA sound'unu yansıtırken yeni ve farklı unsurlar da barındıran bir çalışma doğurdu. Bu albümün şarkılarını repertuarının klasikleriyle harmanlayarak oluşturdukları turne seti şimdiden müthiş bir konser vaat ediyor



Görsel ve işitsel proje ile geri dönüyor

Uzun zamandır dünya turnesinde olan Mahmut Orhan; Londra, Paris, Los Angeles, Toronto ve Montreal gibi önemli şehirlerdeki performanslaryla kendisinden tüm dünyada çokça söz ettirdi. Coachella, Ultra Music Festival, Arts of Wild ve Zamana Tulum gibi festivallerle 2023-2024 sezonuna damga vuran Orhan şimdi de yepyeni bir görsel- işitsel şov ile İstanbul'a geri dönüyor. Mart ayında yayınlanacak olan Pangea isimli albümü sonrası başlayacağı dünya turnesinde Türkiye'deki ilk durağı, 7 Haziran günü KüçükÇiftlik Park olacak.









16 yıl geçse de yeniden Gidemem

Kendine has rap tarzları ve fenomenleşen şarkılarıyla Türkçe rap'in yükselen yıldızlarından biri olan Seko&Tefo, yeni şarkılarında arabeskin güçlü sesi Kibariye ile sürpriz bir çalışmaya imza attı. 16 yıl önce çıkardığı unutulmaz klasiği Gidemem için Seko ve Tefo ile bir araya gelen Kibariye bu çalışmaya özel ikiliyle feat yaptı. Bir Sezen Aksu eseri olan parça; Muhammed Tevfik Tepe (Tefo) ve Can Demir'in düzenlemesiyle yeniden hayat buldu. Arabesk ve rap müziğin birleşmesiyle bambaşka bir hal alan şarkı yeni tarzıyla müzikseverleri heyecanlandırmadan edemeyecek.









Dev kadrodan efsane şarkı

Pop müziğin yıldızı Simge, alternatif müziğin popüler grubu Mavi Gri ve Ozan Bayraşa Bir Şehri Sevmek adlı şarkıda bir araya geldi. Şarkı tüm dijital platformlarda yayında... Aşka, ayrılığa ve özleme dair pek çok hikaye bulabileceğiniz; yüreğinize dokunarak 2024 yılına damgasını vuracak bu romantik şarkı müzikseverleri aynı noktada buluşturacak bir etkiye sahip.









Londra'nın gözde mekanında müzikseverlerle buluştu

Londra'nın kalbi Mayfair'de, Türk DJ ve prodüktör Erkan Şen, geçtiğimiz hafta unutulmaz bir performans sergiledi. Kendi alanında uluslararası başarılara imza atan Şen, İngiltere'nin başkentinde müzikseverlerle buluşarak, Türkiye'nin sanat ve kültür elçisi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Şen'in dinamik ve büyüleyici performansı, Mayfair'deki elit izleyici kitlesini coşturdu. Kendine has müzik tarzı ve sahne hakimiyetiyle geceye damgasını vurdu. DJ kabinindeki ustalığıyla herkesi kendine hayran bırakan Şen, müzikseverler tarafından dakikalarca alkışlandı.