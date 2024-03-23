Anadolu’nun müzikal mirasını dünyaya tanıtıyor

Türk ezgilerini kullanan ve dünya müzik piyasasına tanıtan gruplardan biri de Altın Gün... Hollandalı basçı Jasper Verhuls’un kurduğu grup özellikle son birkaç yıldır çeşitli ödül törenlerinde de adaylıklar alıyor

Türk Müzik sektörü, tarzlar arasında geçiş dönemi yaşıyor olsa da aslında global pazarda Türk ezgileri dünyaca ünlü müzisyenler tarafından bolca kullanılmakta, ana akım müzik pazarında çok tanınmayan bazı gruplar da global vitrinde müthiş işler yapıyor. Bunlardan birisi de sıkı müzik takipçilerinin yakından tanıdığı ve benim de son iki yıldır mercek altına aldığım Altın Gün. 70 ve 80'li yılların eşsiz Türk şarkılarına güncel tarzlarda, özellikle orjinal hallerine sadık kalarak yaptıkları düzenlemeleriyle dikkatimi çektiler. Amsterdam merkezli bu grup, Hollandalı basçı Jasper Verhuls'un Anadolu Rock müziğiyle tanışıp hayran kalmasıyla başlıyor. Ülkesine döner dönmez sosyal medya aracılığıyla grubun diğer üyelerini bulması gibi ilginç bir hikayesi var. Altın Gün eski türküleri, saykodelik rock, funk tınılarıyla yorumluyor. Grup; 62'nci Grammy Odülleri'nde farklı dallarda adaylıklar da aldı. Anadolu'nun müzikal mirasını günümüze taşıyan ve dünyaya duyuran şarkıcılar, dj'ler ve grupları her anlamda desteklememiz gerektiğini düşünüyorum ve böyle projeleri ben de fırsat buldukça köşemde paylaşıyorum. Sizler de bu tarzda projelerden haberdarsanız bana sosyal medya hesaplarımdan ulaştırmayı unutmayın.









Çok renkli ve çeşitli müzikal bir ittifak

Dünya çapında yaptığı şarkıları ve remiksleri ile adından söz ettiren başarılı prodüktör DJ Nurettin Çolak'ın yeni şarkısı, Ninni kısa süre önce müzikseverlerle buluştu. Başarılı prodüktör DJ Nurettin Çolak, proje albümünde bulunacak olan şarkısına Mela Bedel ile imza attı. Son yıllarda kaliteli ve başarılı müziğiyle dikkat çeken Mela Bedel'e ait şarkının sözleri. Synthwave pop şarkının yeni nesil sound'lardaki düzenlemesi de yine Nurettin Çolak'a ait. Müziğini yenilikçi ve kendini tekrar etmeyen olarak tanımlayan Çolak, müzikteki renkliliği çalışmalarına da yansıtıyor. Şarkı dün tüm dijital platformlarda yayınlandı.









Retro-Karadeniz şarkı

Hüznün Gemileri, Son Bir Kez ve Geliyorum Yar gibi milyonların diline pelesenk olmuş şarkılarının yanı sıra, Mustafa Ceceli gibi ünlü sanatçılarla yaptığı düet çalışmaları ile müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Ekin Uzunlar, Yalanı Yok isimli yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Kariyerinde bir ilke imza atarak retro müzik ile Karadeniz müziğini birleştiren Uzunlar'ın yeni şarkısına çektiği performans klibinin yönetmenliğini Emrah Özbilen üstlendi. Sözü ve müziği Mustafa Kalem'e, düzenlemesi Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu'ya ait olan şarkı Retro öğelerin yanı sıra felsefi sözleriyle de dikkat çekti. Ekin Uzunlar şarkıda kemençe performansı ile yine müzikal seviyesini ortaya koydu. Emrah Özbilen Yönetmenliğinde çekilen performans klibinde bir çok mekan kullanılırken, şarkının ruhunu en iyi şekilde yansıtabilecek dekorlar kuruldu. Küçükçekmece'de bir kültür merkezinin yanı sıra bir çok mekanda çekimleri gerçekleştirilen klipte Ekin Uzunlar, su altı sahneleri için kıyafetleriyle havuza girdi. Yaklaşık bir günde çekimleri tamamlanan klip ile ilgili konuşan sanatçı, "Çok içimize sinen bir klip oldu. Klip için bir çok mekan şarkının ruhuna uygun hale getirildi. Havuz sahneleri biraz yoğun ve zorlayıcı. Çekimlerde bir saate yakın soğuk suda kaldım ama sonucu görünce buna değdiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. Ekin Uzunlar ise şarkıyla ilgili şöyle konuştu: "Kemençem ile birçok tarzda müzik yapıyoruz. Karadeniz enstrümanı olan kemençeyi dünyaya tanıtma hedefinde oldum hep. Bu şarkıda da Retro müzik ile bir Karadeniz enstrümanını harmanladık. Kemençemizle de imzamızı attığımızı düşünüyorum. Çok içimize sinen bir çalışma oldu."









Rümeysa emin adımlarla...

Rümeysa'dan, Durdursam isimli yepyeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu... Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapan TRT Gençlik Korosu ve Kültür Bakanlığı Gençlik korosunda eğitimler alan ve besteleriyle dikkat çeken Rümeysa, single'da dünyadaki kötülükleri ifade etmiş. Söz ve müziği kendisi ile Burak Alkın'a düzenlemesi Eray kıray ait olan single bence değişik olmuş. Kariyer basamaklarını yaptığı şarkılarla tek tek çıkan Rümeysa, 'Beste yapmaya devam edeceğim hedeflerim var' diyor... Sahne çalışmalarına da devam eden Rümeysa, yen teklisinin klibinde Erkan Nas'la çalışmış. Rümeysa'nın yeni şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.



